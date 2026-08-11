Αγγλία: Η ξηρασία αποκάλυψε χωριό-«φάντασμα» που βρισκόταν για 50 χρόνια κάτω από το νερό

Ένα ολόκληρο χωριό που είχε βυθιστεί πριν από περίπου μισό αιώνα ήρθε ξανά στο φως στην Αγγλία, καθώς η πρωτοφανής ξηρασία έριξε σημαντικά τη στάθμη του νερού στη λίμνη Rutland Water.

Τα ερείπια του Nether Hambleton, στα Ανατολικά Μίντλαντς, είναι πλέον ορατά: πέτρινοι τοίχοι, τα ίχνη των κτιρίων και τα περιγράμματα των παλιών δρόμων μαρτυρούν την ύπαρξη του οικισμού που χάθηκε κάτω από τα νερά τη δεκαετία του 1970.

Περισσότερα από 3.000 στρέμματα γης κατακλύστηκαν τότε για τη δημιουργία της Rutland Water, η οποία ήταν εκείνη την εποχή η μεγαλύτερη τεχνητή λίμνη της Ευρώπης. Οι κάτοικοι του χωριού εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και μετεγκαταστάθηκαν στις γύρω περιοχές.

Ανάμεσα στα κτίρια που βυθίστηκαν υπήρχαν κατοικίες του 18ου αιώνα, ενώ η γύρω αγροτική γη χρησιμοποιούνταν για την καλλιέργεια κριθαριού και σιταριού. Το κριθάρι εξαγόταν στη Γερμανία για την παραγωγή lager, ενώ το σιτάρι προμηθευόταν η Hovis για την παρασκευή ψωμιού.

Δείτε εικόνες:

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Τα απομεινάρια του Nether Hambleton παρέμειναν για δεκαετίες στον πυθμένα μιας κοιλάδας, ανάμεσα στη σημερινή χερσόνησο Hambleton και τον μικρό οικισμό Lyndon.

Η παρατεταμένη ξηρασία στην Αγγλία έχει πλέον αποκαλύψει ένα κομμάτι της ιστορίας του χωριού, προσφέροντας στους επισκέπτες μια σπάνια εικόνα ενός τόπου που παρέμενε κρυμμένος κάτω από το νερό για σχεδόν 50 χρόνια.

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