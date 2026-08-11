Φωτιά τώρα στα Σπάτα – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, ήχησε το «112» για ετοιμότητα

Snapshot Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στα σύνορα Πικερμίου και Σπάτων, κοντά στην περιοχή Ήμερος Πεύκος.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 121 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 36 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Το μήνυμα «112» ενεργοποιήθηκε για την προειδοποίηση και ετοιμότητα των κατοίκων της περιοχής.

Βρέθηκε απανθρακωμένη σορός σε αυτοκίνητο, με ενδείξεις ότι η φωτιά ξεκίνησε από το όχημα. Snapshot powered by AI

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (11/08) στα σύνορα Πικερμίου και Σπάτων, κοντά στην περιοχή Ήμερος Πεύκος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο μέτωπο της φωτιάς αυτή τη στιγμή κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 121 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 36 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στιγμιότυπο από τη φωτιά στο Πικέρμι emergency alert

Λίγο μετά τις 15:30, ήχησε το «112» στους κατοίκους με μήνυμα: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Τραγωδία με έναν νεκρό

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, εντοπίστηκε απανθρακωμένη σορός σε αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, η φωτιά ξεκίνησε από το εν λόγω όχημα

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