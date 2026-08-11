Φωτιά τώρα στα Σπάτα – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, ήχησε το «112» για ετοιμότητα

Η εστία εντοπίζεται κοντά στην περιοχή Ήμερος Πεύκος, στο Πικέρμι

Παναγιώτης Βελισσάρης, Επιμέλεια

Φωτιά τώρα στα Σπάτα – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, ήχησε το «112» για ετοιμότητα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στα σύνορα Πικερμίου και Σπάτων, κοντά στην περιοχή Ήμερος Πεύκος.
  • Στην κατάσβεση συμμετέχουν 121 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων, 36 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
  • Το μήνυμα «112» ενεργοποιήθηκε για την προειδοποίηση και ετοιμότητα των κατοίκων της περιοχής.
  • Βρέθηκε απανθρακωμένη σορός σε αυτοκίνητο, με ενδείξεις ότι η φωτιά ξεκίνησε από το όχημα.
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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (11/08) στα σύνορα Πικερμίου και Σπάτων, κοντά στην περιοχή Ήμερος Πεύκος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο μέτωπο της φωτιάς αυτή τη στιγμή κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 121 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 36 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Φωτιά στο Πικέρμι.

Στιγμιότυπο από τη φωτιά στο Πικέρμι

emergency alert

Λίγο μετά τις 15:30, ήχησε το «112» στους κατοίκους με μήνυμα: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Τραγωδία με έναν νεκρό

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, εντοπίστηκε απανθρακωμένη σορός σε αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής ενδείξεις, η φωτιά ξεκίνησε από το εν λόγω όχημα

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