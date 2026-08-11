Κολομβία: Συγκλονιστικό βίντεο από cockpit αεροσκάφους καταγράφει την ένταση του σεισμού των 7,4R

Snapshot Ένα Airbus A320 στο αεροδρόμιο Matecaña της Περέιρα κατέγραψε σε βίντεο τη στιγμή του σεισμού στην Κολομβία.

Το αεροσκάφος βρισκόταν στην πίστα περιμένοντας έγκριση απογείωσης όταν άρχισε ο σεισμός.

Η δόνηση έγινε αισθητή τόσο στο πιλοτήριο όσο και στην καμπίνα επιβατών.

Τα πλάνα από το cockpit δημοσιεύτηκαν από την εφημερίδα El Tiempo. Snapshot powered by AI

Τη στιγμή του μεγάλου σεισμού στην Κολομβία κατέγραψε κάμερα που ήταν εγκατεστημένη σε cockpit αεροπλάνου, στο αεροδρόμιο Matecaña της πόλης Περέιρα.

Το αεροσκάφος τύπου Airbus A320, βρισκόταν στην πίστα αεροδρομίου αναμένοντας έγκριση για απογείωση, όταν ξεκίνησε ο σεισμός, με τις δονήσεις να γίνονται σαφώς αισθητές τόσο από το πιλοτήριο όσο και από την καμπίνα επιβατών.

Μετά το σεισμό, το A320 συνέχισε την πορεία του στο διάδρομο και στη συνέχεια απογειώθηκε από την πόλη, μία από τις περιοχές που επλήγησαν σημαντικά από τον σεισμό.

Τα συγκλονιστικά πλάνα έδωσε στη δημοσιότητα η εφημερίδα El Tiempo.

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