Voucher για παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ: Μέχρι πότε μπορείτε να υποβάλετε ένσταση

Πότε θα ανακοινωθούν τα οριστικά αποτελέσματα

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Voucher για παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ: Μέχρι πότε μπορείτε να υποβάλετε ένσταση
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  • Αναρτήθηκαν χθες οι προσωρινοί πίνακες για τα voucher παιδικών σταθμών ΕΣΠΑ 2026 2027 στην πλατφόρμα aitisi26.eetaa.gr.
  • Οι οριστικοί πίνακες θα δημοσιευθούν στις 17 Αυγούστου, μετά την εξέταση των ενστάσεων.
  • Η υποβολή ενστάσεων γίνεται ηλεκτρονικά από 11 έως 13 Αυγούστου και πρέπει να συνοδεύεται από δικαιολογητικά όπου απαιτείται.
  • Οι αιτούντες πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τη μοριοδότηση και τα στοιχεία της αίτησης, όπως εισόδημα, οικογενειακή κατάσταση και δικαιολογητικά.
  • Δικαίωμα ένστασης έχουν όλοι οι αιτούντες, ακόμα και όσοι δεν είχαν οριστικοποιήσει αρχικά την αίτησή τους.
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Αναρτήθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας οι προσωρινοί πίνακες για τα voucher παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών ΕΣΠΑ 2026-2027, στο aitisi26.eetaa.gr, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων. Μετά την εξέταση των ενστάσεων, οι οριστικοί πίνακες αποτελεσμάτων θα αναρτηθούν στις 17 Αυγούστου.

Υπενθυμίζεται πως για την είσοδο στην εφαρμογή απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί Taxisnet του αιτούντος ή της αιτούσας. Μέσα από την προσωποποιημένη πληροφόρηση εμφανίζονται η κατάσταση της αίτησης, η μοριοδότηση και τυχόν εκκρεμότητες ή λόγοι για τους οποίους η αίτηση χαρακτηρίστηκε ελλιπής.

Η διαδικασία των ενστάσεων

Η διαδικασία υποβολής ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί από σήμερα, Τρίτη 11 έως και την Πέμπτη 13 Αυγούστου.

Η ένσταση πρέπει να αναφέρει με σαφήνεια το σημείο στο οποίο εντοπίζεται το πρόβλημα. Όπου απαιτείται, θα πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν το αίτημα επανεξέτασης.

Οι γονείς δεν θα πρέπει να περιμένουν την τελευταία ημέρα, καθώς η προθεσμία είναι περιορισμένη και η έγκαιρη υποβολή αφήνει περιθώριο για την αντιμετώπιση πιθανού τεχνικού προβλήματος.

Σύμφωνα με την ΕΕΤΑΑ, δικαίωμα ένστασης έχουν όλοι οι αιτούντες, ακόμη και στην περίπτωση που η αρχική αίτηση δεν είχε οριστικοποιηθεί.

Τι θα πρέπει να ελέγξετε

Σημειώνεται ότι, οι προσωρινοί πίνακες δεν αποτελούν ακόμη την τελική απόφαση. Οι γονείς θα πρέπει να ελέγξουν αναλυτικά εάν έχουν καταχωριστεί και αξιολογηθεί σωστά όλα τα στοιχεία που επηρεάζουν τη μοριοδότηση.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα εξής:

  • Οικογενειακό εισόδημα Αριθμός προστατευόμενων ή εξαρτώμενων παιδιών Ιδιότητα ανέργου ή εργαζομένου Μονογονεϊκή οικογένεια Τριτεκνία ή πολυτεκνία Αναπηρία γονέα ή παιδιού Οικογενειακή κατάσταση Ορθότητα των προσωπικών στοιχείων Δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά Συνολική μοριοδότηση της αίτησης
  • Εάν κάποιο δικαιολογητικό εμφανίζεται ως μη αποδεκτό ή δεν έχει συνυπολογιστεί ένα οικονομικό ή κοινωνικό κριτήριο, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προχωρήσει σε ηλεκτρονική ένσταση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

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