Marfin: Μετήχθη στον ανακριτή η 46χρονη - Τι αναμένεται να υποστηρίξει

Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει αθώα

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Marfin: Μετήχθη στον ανακριτή η 46χρονη - Τι αναμένεται να υποστηρίξει
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  • Η 46χρονη κατηγορείται για εμπλοκή στον εμπρησμό της Marfin το 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι και αρνείται τις κατηγορίες.
  • Η υπεράσπισή της αμφισβητεί την ταυτοποίησή της από το βιντεοληπτικό υλικό, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει βέβαιη ταύτιση.
  • Η κατηγορούμενη μεταφέρθηκε από τη Βρετανία στην Ελλάδα τον Αύγουστο και κρατείται στη ΓΑΔΑ.
  • Η πλευρά της υπεράσπισης αναμένεται να υποστηρίξει στην απολογία ότι η 46χρονη ήταν στο συλλαλητήριο, αλλά όχι κοντά στη Marfin.
  • Οι άλλοι δύο κατηγορούμενοι έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι και βρίσκονται σε φυλακές της Ελλάδας.
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Στον ανακριτή μετήχθη η 46χρονη που κατηγορείται για τη φερόμενη εμπλοκή της στον εμπρησμό της Marfin, στις 5 Μαΐου 2010, όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις άνθρωποι.

Η ίδια αρνείται τις κατηγορίες και δηλώνει αθώα, ενώ η υπεράσπισή της επικεντρώνεται κυρίως στο ζήτημα της ταυτοποίησής της από το βιντεοληπτικό υλικό που έχει εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας.

Η 46χρονη μετήχθη στην Ελλάδα από τη Βρετανία στις 6 Αυγούστου και έκτοτε κρατείται στη ΓΑΔΑ. Μετά την άφιξή της οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου εκτελέστηκε το διεθνές ένταλμα σύλληψης.

Κατά τις αστυνομικές αρχές, η κατηγορούμενη φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα που συνδέεται με την επίθεση και στο υλικό της έρευνας είχε καταγραφεί ως «νούμερο 7» μεταξύ 12 προσώπων.

Η πλευρά της υπεράσπισης, ωστόσο, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει ασφαλής ταυτοποίηση και σύμφωνα με τον δικηγόρο της, Κώστα Παπαδάκη, ακόμη και η εγκληματολογική αξιολόγηση κάνει λόγο για ομοιότητα «με περιορισμένη υποστήριξη» και όχι για βέβαιη ταύτιση. Η θέση που αναμένεται να προβληθεί και στην απολογία της είναι ότι η 46χρονη βρισκόταν μεν στο συλλαλητήριο εκείνης της ημέρας, όχι όμως κοντά στη Marfin.

Δύο ακόμα κατηγορούμενοι έχουν ήδη κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, με τον έναν να βρίσκεται στις φυλακές Μαλανδρίνου και τον άλλον να κρατείται στις φυλακές Ναυπλίου.

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