Καιρός: Οριστική εικόνα για τον 15Αύγουστο - Τι δείχνουν τα μοντέλα GFS και ECMWF - Και μετά καύσωνα

Ασανσέρ ο καιρός μέχρι το τέλος του μήνα 

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Καιρός: Οριστική εικόνα για τον 15Αύγουστο - Τι δείχνουν τα μοντέλα GFS και ECMWF - Και μετά καύσωνα
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  • Από 10 έως 14 Αυγούστου προβλέπεται θερμοκρασία πάνω από τα μέσα κλιματικά επίπεδα με περιορισμένη αστάθεια στα βόρεια ορεινά της Ελλάδας.
  • Στο Αιγαίο θα πνέουν μέτριοι έως ισχυροί βόρειοι έως βορειοβορειοανατολικοί άνεμοι, με περαιτέρω ενίσχυση μετά τις 13-14 Αυγούστου.
  • Στις 15 και 16 Αυγούστου αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας και περιορισμένη αστάθεια στα δυτικά και βόρεια ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα εξασθενήσουν.
  • Από 17 έως 24 Αυγούστου η θερμοκρασία θα ανέβει ξανά, τοπικά σε πολύ υψηλά επίπεδα κυρίως στα ηπειρωτικά πεδινά.
  • Υπάρχει πιθανότητα εμφάνισης μεγάλης κακοκαιρίας στην κεντρική Μεσόγειο μετά τις 15 Αυγούστου, που μπορεί να φέρει βροχές και καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα ή να προκαλέσει καύσωνα με υψηλή υγρασία στην υπόλοιπη χώρα.
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Ξεκαθαρίζει το τοπίο για τον καιρό των επομένων ημερών με την προοπτική και του 15Αύγουστου.

Ο Δημήτρης Καμπόλης, Φυσικός, κατεύθυνσης Περιβάλλοντος και Μετεωρολογίας, MSc - Περιβαλλοντικών Σπουδών και Κλιματικής Αλλαγής ανέλυσε τα μέχρι στιγμής δεδομένα προκειμένου να αποτυπώσει τις προβλέψεις για τον καιρό των επομένων ημερών

Αναλυτικά στο μεσοπρόθεσμο Δελτίο Καιρού που εξέδωσε και δημοσιεύεται στο youweather.com αναφέρονται τα εξής:

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΓΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙΡΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

Μεσοπρόθεσμο Δελτίο Καιρού - Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026

Βάσει GFS & ECMWF Ensembles (10/08/2026)

Το διάστημα 11 έως 24 Αυγούστου 2026 χαρακτηρίζεται από:

Θερμοκρασία σε υψηλότερα επίπεδα από τις μέσες κλιματικές τιμές το διάστημα 10 έως 14 Αυγούστου - περιορισμένη αστάθεια στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά (κυρίως στο όρος Ροδόπη).

Μέτριοι έως ισχυροί Β/ΒΒΑ άνεμοι στο Αιγαίο – σε περαιτέρω ενίσχυση μετά την 13η και την 14η Αυγούστου.

Πτώση της θερμοκρασίας το διήμερο 15 έως 16 Αυγούστου - περιορισμένη αστάθεια στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Ενισχυμένοι Β/ΒΒΑ άνεμοι στο Αιγαίο αλλά με τάσεις εξασθένησης την 16η Αυγούστου.

Νέα άνοδος της θερμοκρασίας το διάστημα 17 έως 24 Αυγούστου – τοπικά σε πολύ υψηλά επίπεδα στα ανατολικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά πεδινά.

Και μετά τον 15Αύγουστο τι; Νέο κύμα καύσωνα;

Το Weather Analysis Greece αναφέρει:

Κοιτάξτε τώρα, πόσο πονηρά μπορεί να μας έρθει ενα κανονικό κυμα καύσωνα, και μάλιστα με άσχημα χαρακτηριστικά.

Στα περισσότερα μοντέλα αρχίζει και εμφανίζεται η πιθανότητα, αυτο που είχα αναφέρει και στην μακροπροθεσμη, ο καιρός να αλλάξει σημαντικά στην Μεσόγειο και ειδικά στην κεντρική, να αναπτυχθεί μια πολυ μεγάλη κακοκαιρια , φέρνοντας εκει το φθινόπωρο.

Πιθανότατα, αυτή να κινηθεί ανατολικοτερα και στην επιρροή της να μπει η δυτική Ελλάδα με καταιγίδες και μπουρίνια, φθινοπωρινού τύπου.

Τι γίνεται όμως στην υπόλοιπη χώρα? Αν η διαταραχή αυτη μείνει στάσιμη σε Ιταλία, τότε οι περιοχές ανατολικά της Πίνδου, θα δεχθούν μια έντονη μεταφορά θερμού και πολυ υγρού αέρα από την Αφρική.

Μάλιστα, καθώς η κακοκαιρία της Ιταλίας θα διαλύσει την βαροβαθμιδα που προκαλεί τα μελτεμια στο Αιγαίο, αυτά θα κοπάσουν τελείως, ετσι η υγρασία θα κάνει την ζέστη αποπνικτικη. Ενας συνδυασμός δηλαδή αυξημένης υγρασίας και ζέστης ο οποίος θα ανεβάσει τον δείκτη δυσφορίας κατακόρυφα.

Ολα θα εξαρτηθούν από το εαν κατέβει τελικά αυτή η διαταραχή, το που θα κάτσει, ώστε να δούμε και αντίστοιχα εαν θα μας επηρεάσει φέρνοντας μας βροχές ή φέρνοντας μας ενα κυμα καύσωνα ή έστω έντονης υγρής ζέστης, που στην πράξη είναι το ίδιο

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