Καιρός: Με 38 βαθμούς και μικρή εξασθένηση των ανέμων η Τρίτη – Καιρική έκπληξη τον Δεκαπενταύγουστο

Γενικά καλός θα παρουσιαστεί ο καιρός σήμερα Τρίτη, στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας.

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Καιρός: Με 38 βαθμούς και μικρή εξασθένηση των ανέμων η Τρίτη – Καιρική έκπληξη τον Δεκαπενταύγουστο
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  • Την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις και όμβρους στα ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 38 βαθμούς Κελσίου.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3-7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση κυρίως στα ανατολικά και το Αιγαίο.
  • Την ημέρα του Δεκαπενταύγουστου αναμένονται τοπικές μπόρες στα βορειοδυτικά και ορεινά, με ισχυρούς ανέμους και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στους 31 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο.
  • Από την Πέμπτη έως την Παρασκευή προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στη Μακεδονία, Ήπειρο και Θεσσαλία, με περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας και ανέμους έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο.
  • Το γενικό μοτίβο είναι σταδιακή εξασθένηση του καύσωνα και αύξηση της αστάθειας κυρίως στα βόρεια και ορεινά τμήματα της χώρας.
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Σύμφωνα με την ΕΜΥ, γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά, όπου στα βόρεια είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

Ψυχροί βοριάδες τον Δεκαπενταύγουστο

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, η ημέρα του Δεκαπενταύγουστου θα ξεκινήσει με αστάθεια, αλλά μέχρι το βράδυ, η αστάθεια θα έχει περιοριστεί. Ίσως εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα βορειοδυτικά, τα ορεινά και όχι στην υπόλοιπη χώρα.

Όπως είπε ο μετεωρολόγος, ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα είναι καλός, ωστόσο οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί και από την Παρασκευή θα φτάνουν κατά τόπους ψυχροί βοριάδες, κυρίως στα ανατολικά.

Παράλληλα, αισθητή θα είναι και η πτώση της θερμοκρασίας, με μέση τιμή την ημερά του Δεκαπενταύγουστου τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ για την Τρίτη 11 Αυγούστου

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στη Μακεδονία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 19 έως 36 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Ηπείρου.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά της Θεσσαλίας.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 και στην ανατολική Πελοπόννησο τοπικά έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 25 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αίθριος.
Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα γύρω ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι - απόγευμα νότιοι νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12-08-2026
Γενικά αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά, τοπικά τους 38 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13-08-2026
Γενικά αίθριος καιρός. Από τις μεσημβρινές ώρες στη Μακεδονία και την Ήπειρο θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14-08-2026
Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και στην Ήπειρο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην Ήπειρο πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά.

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