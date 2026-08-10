Καιρός Δεκαπενταύγουστου: Ανατροπή με πτώση θερμοκρασίας και βοριάδες - Πρόγνωση Αρναούτογλου

Τι αναφέρουν οι πρώτες προβλέψεις για τον καιρό του Δεκαπενταύγουστου - Μπορεί να ανακόψουν την έξοδο των εκδρομέων τα μελτέμια

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Καιρός Δεκαπενταύγουστου: Ανατροπή με πτώση θερμοκρασίας και βοριάδες - Πρόγνωση Αρναούτογλου
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  • Από την Πέμπτη αρχίζει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας λόγω εισβολής ψυχρότερων αερίων μαζών από τα βόρεια.
  • Στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βόρειοι άνεμοι (μέχρι 9 μποφόρ), που ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες κατά τη διάρκεια του Δεκαπενταύγουστου.
  • Η ημέρα του Δεκαπενταύγουστου θα είναι κυρίως αίθρια με τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά και τα ορεινά, ενώ οι άνεμοι θα εξασθενήσουν σταδιακά.
  • Η θερμοκρασία θα μειωθεί σημαντικά και θα κυμανθεί γύρω στους 31 βαθμούς Κελσίου κατά τη διάρκεια του Δεκαπενταύγουστου.
  • Την Τρίτη και την Τετάρτη οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές, με ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο, πριν την αλλαγή του καιρού την Πέμπτη και Παρασκευή.
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Δύο όψεις θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με ισχυρά μελτέμια στο Αιγαίο που ενδέχεται να επηρεάσουν τις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες κατά την περίοδο του Δεκαπενταύγουστου και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, από την Πέμπτη θα αρχίσουν να κατεβαίνουν ψυχρότερες αέριες μάζες από τα βόρεια, κάνοντας τη δροσιά πιο αισθητή την Παρασκευή και το Σάββατο.

Συγκεκριμένα, στα ανατολικά ηπειρωτικά ο υδράργυρος θα πέσει στους 30 με 32 βαθμούς. Στο Αιγαίο οι βόρειοι άνεμοι θα δυναμώσουν πολύ, φτάνοντας τοπικά έως και τα 9 μποφόρ, γεγονός που προκαλεί ανησυχία για πιθανά προβλήματα στις μετακινήσεις των εκδρομέων.

Ψυχροί βοριάδες τον Δεκαπενταύγουστο

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, η ημέρα του Δεκαπενταύγουστου θα ξεκινήσει με αστάθεια, αλλά μέχρι το βράδυ, η αστάθεια θα έχει περιοριστεί. Ίσως εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα βορειοδυτικά, τα ορεινά και όχι στην υπόλοιπη χώρα.

Όπως είπε ο μετεωρολόγος, ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα είναι καλός, ωστόσο οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί και από την Παρασκευή θα φτάνουν κατά τόπους ψυχροί βοριάδες, κυρίως στα ανατολικά.

Παράλληλα, αισθητή θα είναι και η πτώση της θερμοκρασίας, με μέση τιμή την ημερά του Δεκαπενταύγουστου τους 31 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση του καιρού μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο

Τρίτη

Την Τρίτη οι βοριάδες θα παραμείνουν ισχυροί στο Αιγαίο, αν και θα παρουσιάσουν μικρή εξασθένηση σε σχέση με τη Δευτέρα. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ, με τις ισχυρότερες εντάσεις να εντοπίζονται στις βόρειες Κυκλάδες, τη νότια Εύβοια και τις θαλάσσιες περιοχές κοντά στην Αττική. Ο καιρός θα παραμείνει γενικά αίθριος, ενώ οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν και πάλι στη δυτική Ελλάδα και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει τους 38 και πιθανώς τους 39 βαθμούς.

Τετάρτη

Χωρίς σημαντικές αλλαγές θα είναι η εικόνα του καιρού και την Τετάρτη. Το μελτέμι θα παραμείνει ενισχυμένο και στις βόρειες Κυκλάδες, τη νότια Εύβοια και τις θαλάσσιες περιοχές κοντά στην Αττική οι άνεμοι θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Πέμπτη

Η πρώτη ουσιαστική μεταβολή αναμένεται από την Πέμπτη. Η αλλαγή στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από τα βόρεια τμήματα της χώρας θα επιτρέψει σε πιο δροσερές αέριες μάζες να κινηθούν προς την Ελλάδα, ενώ το μελτέμι θα συμβάλει επίσης στην πτώση της θερμοκρασίας.

Παρασκευή

Η σημαντικότερη πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται την Παρασκευή. Στα ανατολικά ηπειρωτικά οι μέγιστες θερμοκρασίες θα περιοριστούν περίπου στους 30-32 βαθμούς, ενώ στη δυτική Ελλάδα θα κινηθούν μεταξύ 30 και 36 βαθμών. Την ίδια ημέρα, οι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν εκ νέου σημαντικά. Το μελτέμι στο Αιγαίο δεν αποκλείεται να φτάσει και τα 9 μποφόρ, γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, ιδιαίτερα καθώς θα βρίσκονται σε εξέλιξη οι μετακινήσεις για τον Δεκαπενταύγουστο.

Δεκαπενταύγουστος

Μετά την έντονη ενίσχυση της Παρασκευής, οι άνεμοι αναμένεται σταδιακά να εξασθενήσουν. Έτσι, ο Δεκαπενταύγουστος και το Σαββατοκύριακο αναμένεται να κυλήσουν με αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με τις ιδιαίτερα υψηλές τιμές που θα έχουν προηγηθεί. Το σκηνικό αλλάζει μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς από τις θερμοκρασίες κοντά στους 39 βαθμούς και το ισχυρό μελτέμι, η χώρα περνά σε ένα πιο δροσερό σκηνικό, με τον καιρό να αποκτά διαφορετικά χαρακτηριστικά στα μέσα Αυγούστου.

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