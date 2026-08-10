Λεωφόρος Ποσειδώνος: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Τετάρτη και την Πέμπτη λόγω εργασιών
Τα σημεία και οι ώρες που θα εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ την Τετάρτη (12/8) και την Πέμπτη (13/8) στη λεωφόρο Ποσειδώνος, λόγω έργων.
Ειδικότερα, κατά τις ώρες 07.00΄ έως 15.00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη δεξιά λωρίδα της Λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ύψος του ο.α.79, ρεύμα κυκλοφορία προς Πειραιά, περιοχής Δήμου Γλυφάδας.
Κατά τη διακοπή η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον πλάτος του οδοστρώματος.
Η ΕΛ.ΑΣ. κάνει έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
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