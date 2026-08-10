Στέλιος Ράμφος: Πέθανε στα 87 του ο φιλόσοφος και συγγραφέας

Θλίψη για την απώλεια του σπουδαίου στοχαστή

Παναγιώτης Βελισσάρης

Στέλιος Ράμφος: Πέθανε στα 87 του ο φιλόσοφος και συγγραφέας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο φιλόσοφος και συγγραφέας Στέλιος Ράμφος πέθανε στις 10 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 87 ετών.
  • Σπούδασε φιλοσοφία στο Παρίσι και διετέλεσε καθηγητής φιλοσοφίας στο Université de Vincennes à Saint-Denis από το 1969 έως το 1974.
  • Επέστρεψε στην Ελλάδα το 1975 και συνέχισε το συγγραφικό του έργο, γράφοντας περισσότερα από 30 βιβλία.
  • Είχε ενεργή παρουσία στα μέσα ενημέρωσης και δίδαξε σε ιδρύματα όπως το Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν και το Ίδρυμα Θεοχαράκη.
  • Η σκέψη του επικεντρώθηκε στην ερμηνεία του ελληνισμού και στην επίδραση του Βυζαντίου και της ορθόδοξης παράδοσης στη νεοελληνική συνείδηση.
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Πέθανε την Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026, ο σπουδαίος φιλόσοφος και συγγραφέας Στέλιος Ράμφος, σε ηλικία 87 ετών, ενώ βρισκόταν στην αγαπημένη του, Κύθνο.

Γεννημένος το 1939 στην Αθήνα, το 1965, προτού ολοκληρώσει τις σπουδές του στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ξεκίνησε σπουδές φιλοσοφίας στο Παρίσι, πιο συγκεκριμένα στο Université de Vincennes à Saint-Denis.

Κατά την περίοδο μεταξύ 1969 και 1974 υπήρξε καθηγητής φιλοσοφίας στο ίδιο πανεπιστήμιο. Το 1975 επέστρεψε στην Ελλάδα όπου και συνέχισε το συγγραφικό του έργο.

Ο Στέλιος Ράμφος

Ο Στέλιος Ράμφος

Eurokinissi

Είχε σημαντική παρουσία στη δημόσια ζωή με πολλές συνεντεύξεις στον Τύπο και στην τηλεόραση, με δημόσιες ομιλίες αλλά και άρθρα σε περιοδικά, ενώ δίδαξε στο Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν και αργότερα στο Ίδρυμα Βασίλη και Μαρίνας Θεοχαράκη.

Με ένα εκτεταμένο συγγραφικό έργο – έγραψε περισσότερα από 30 βιβλία- που απλώθηκε σε πολλές δεκαετίες, ο Στέλιος Ράμφος ασχολήθηκε με ζητήματα φιλοσοφίας, θρησκείας, ψυχολογίας, ιστορίας και ελληνικής ταυτότητας

Ο Στέλιος Ράμφος

Ο Στέλιος Ράμφος

Eurokinissi

Στο επίκεντρο της σκέψης του βρέθηκε η ερμηνεία του ελληνισμού και η προσπάθεια κατανόησης της επίδρασης που άσκησαν το Βυζάντιο και η ορθόδοξη παράδοση στη διαμόρφωση της νεοελληνικής συνείδησης.

Ανάμεσα στα πιο πρόσφατα βιβλία του συγκαταλέγονται «Το αδιανόητο τίποτα», «Η Λογική της παράνοιας» και «Υπάρχεις σαν Μοίρα».

Παράλληλα με το συγγραφικό του έργο, ανέπτυξε έντονη αρθρογραφική δραστηριότητα. Κείμενά του, με επίκεντρο φιλοσοφικά, πολιτισμικά και κοινωνικά ζητήματα, δημοσιεύθηκαν σε περιοδικά όπως η «Ευθύνη», το «Ερουρέμ» και η «Ινδικτος».

Χατζηδάκης: Η πνευματική παρακαταθήκη του θα μείνει για πάντα ζωντανή

Με ανάρτησή του στα social media, ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σημειώνει ανάμεσα σε άλλα πως ο Στέλιος Ράμφος «μπορούσε με ένα εντυπωσιακό τρόπο να συνδυάζει τον πνευματικό του πλούτο με τις σύγχρονες πολιτικές και κοινωνικές συζητήσεις».

Η ανάρτηση του Κωστή Χατζηδάκη:

«Έφυγε ο κορυφαίος Έλληνας διανοητής Στέλιος Ράμφος. Ένας ξεχωριστός, σύγχρονος φιλόσοφος. Ανάμεσα στις πνευματικές του αναζητήσεις η συσχέτιση της σύγχρονης δημιουργίας με την ελληνορθόδοξη παράδοση. Από παλιά καθηγητής στο Παρίσι, με ευρείες γνώσεις, ξεκάθαρη σκέψη, αιχμηρό όποτε χρειαζόταν λόγο, παρεμβατικότητα και έμφαση στην Ελλάδα. Είχα εντυπωσιαστεί από την πρώτη φορά που τον άκουσα ως φοιτητής τη δεκαετία του ‘80. Τον καλέσαμε σε μια ασυνήθιστη παρέμβαση στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας το 2017. Μπορούσε με ένα εντυπωσιακό τρόπο να συνδυάζει τον πνευματικό του πλούτο με τις σύγχρονες πολιτικές και κοινωνικές συζητήσεις. Η πνευματική παρακαταθήκη του Στέλιου Ράμφου θα μείνει πάντα ζωντανή. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».

Βενιζέλος: Τον αποχαιρετώ με σεβασμό και αγάπη

Σε δήλωσή του, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, σημείωσε:

Στην αγαπημένη του Κύθνο, στα Ποτάμια, έμαθα ότι ο Στέλιος Ράμφος έφυγε από τη ζωή αναζητώντας επίμονα τις απαντήσεις στα ερωτήματα με τα οποία κύκλωσε το ταυτοτικό ζήτημα του νέου ελληνισμού, διαμορφώνοντας ταυτοχρόνως τη δική του φιλοσοφική ιδιοσυστασία. Κινήθηκε σε όλο το φάσμα, από τις θεωρίες της ιστορικής αιτιότητας έως τη δική του πρόσληψη της πλατωνικής φιλοσοφίας, από τον Παπαδιαμάντη και την πατερική θεολογία έως την αντίσταση στον αντιμνημονιακό λαϊκισμό και την ανάδειξη της ανάγκης του εκσυγχρονισμού του κράτους και την κοινωνίας.

Είχαμε τη χαρά της φιλοξενίας του στον Κύκλο Ιδεών και κυρίως των ιδιωτικών συνομιλιών με την παρέα της Κύθνου. Τον αποχαιρετώ με σεβασμό και αγάπη, θυμίζοντας μια φράση του: « Προσπαθώ να κάνω αυτό που ζητώ να κάνουν όλοι, να αρχίσω από εμένα, να ψάξω την ιστορία μας. Το θέμα μου είναι αποκλειστικά η Ελλάδα. Στοιχεία αυτού του πολιτισμού και της κουλτούρας μπορεί να είναι ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, οι Πατέρες της Εκκλησίας, σημερινά θέματα, όλα ανεξαιρέτως ».

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