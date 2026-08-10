Λίαμ Πέιν: Αδημοσίευτες φωτογραφίες από τις τελευταίες δραματικές του ώρες

Snapshot Οι τελευταίες ώρες του Λίαμ Πέιν στο Μπουένος Άιρες αποκαλύφθηκαν μέσω 3.000 σελίδων αστυνομικών εγγράφων, φωτογραφιών και καταθέσεων.

Ο Πέιν είχε βυθιστεί σε κατάχρηση ναρκωτικών και αλκοόλ, συνοδευόμενος από ιερόδουλες και υπό την επήρεια κρακ και ουίσκι.

Η απομόνωση μετά την αποχώρηση της συντρόφου του επιδείνωσε την κατάσταση της ψυχικής και σωματικής του υγείας.

Την τελευταία μέρα του, υπέστη επεισόδια στο ξενοδοχείο, με διαμάχες και βίαιες συμπεριφορές πριν πέσει από το μπαλκόνι του δωματίου του.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα υποστηρίζουν ότι ο θάνατός του ήταν τραγικό ατύχημα λόγω της αδυναμίας να κρατηθεί από το μπαλκόνι εξαιτίας της βαριάς χρήσης ουσιών. Snapshot powered by AI

Ήταν ένας σούπερ σταρ της ποπ μουσικής που λατρεύτηκε από εκατομμύρια ανθρώπους, ένας αφοσιωμένος γιος και πατέρας, ένας άνθρωπος που είχε συγκεντρώσει μια περιουσία ύψους 29,69 εκατομμυρίων δολαρίων και φαινόταν να έχει τον κόσμο στα πόδια του. Ωστόσο, τις τελευταίες μέρες της ζωής του, ο πρώην τραγουδιστής των One Direction , Λίαμ Πέιν, είχε βυθιστεί σε μία καταστροφική σπείρα κατάχρησης ναρκωτικών και αλκοόλ , πληρώνοντας ιερόδουλες για να του κάνουν συντροφιά σε ένα άψυχο δωμάτιο ξενοδοχείου, ενώ παράλληλα έκανε υπερβολική κατανάλωση κρακ και ουίσκι.Ενώ πολλά έχουν γραφτεί για τον θάνατό του τα πλήρη γεγονόταν δεν είχαν αποκαλυφθεί - μέχρι τώρα.

Η εφημερίδα Mail on Sunday αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τον θάνατο του τραγουδιστή από ένα αρχείο 3.000 εγγράφων, φωτογραφιών, ένορκων δηλώσεων και επίσημων εκθέσεων που συγκέντρωσαν οι ερευνητές μετά τον θάνατό του στο Μπουένος Άιρες στις 16 Οκτωβρίου του 2024.Μια εικόνα από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης τον δείχνει κάτισχνο, με άδεια μάτια να παραπατάει στους διαδρόμους του ξενοδοχείου CasaSur μόλις μία ώρα πριν πηδήξει από το μπαλκόνι του δωματίου 310.

Η έκθεση αποκαλύπτει επίσης την απελπισία της οικογένειάς του, με μια ένορκη δήλωση από τον θλιμμένο πατέρα του Λίαμ, Τζεφ, να λέει στους εισαγγελείς ότι ο γιος του «έφυγε» ενώ βρισκόταν στα χέρια των δαιμόνων του λέγοντας: «Δεν είχε τον έλεγχο αυτού που έκανε. Δεν ήταν ο Λίαμ». Η κατάσταση άρχισε να ξεφεύγει όταν η σύντροφός του, Κέιτ Κάσιντι, αποχώρησε για τις ΗΠΑ, αφήνοντάς τον μόνο στην πρωτεύουσα της Αργεντινής. Ο πατέρας του αποκάλυψε στις αρχές ότι ο γιος του χανόταν μόλις έμενε χωρίς επιτήρηση, τονίζοντας πως υπό την επήρεια ουσιών μετατρεπόταν σε έναν άνθρωπο που δεν είχε τον έλεγχο των πράξεών του. Παρά τις προσπάθειες της οικογένειάς του να τον κρατήσει ασφαλή, η απομόνωση στο ξενοδοχείο λειτούργησε ως καταλύτης.

Ενώ ορισμένες πληροφορίες είναι πολύ προσωπικές για να κοινοποιηθούν αναφέρει η εφημερίδα, η κρυφή συλλογή αποδεικτικών στοιχείων σκιαγραφεί το πιο ξεκάθαρο - και πιο βαθιά οδυνηρό - πορτρέτο ενός ανθρώπου εντελώς αποκομμένου από την πραγματικότητα,ώρες πριν από τον θάνατό του.Ο Λίαμ Πέιν φαίνεται να έχει βουρκωμένα μάτια και να είναι αδύνατος, να σκοντάφτει στους διαδρόμους του ξενοδοχείου CasaSur μόλις μία ώρα πριν βουτήξει στο κενό.

Oι ιερόδουλες που κάλεσε στο δωμάτιό του

Το Υπουργείο Άμυνας αποκαλύπτει έγγραφα που δείχνουν μεταξύ άλλων τον Λίαμ Πέιν:να παρακαλάει μία ιερόδουλη να του φέρει «πέντε γραμμάρια» κοκαΐνης «για να φτιάξει κρακ», να είναι εθισμένος στο «sexting» αποστέλλοντας σε μια πόρνη μια γυμνή φωτογραφία το πρωί του θανάτου του, να λέει στον καλύτερό του φίλο ότι «φοβόταν» μήπως έστειλε κατά λάθος γυμνή φωτογραφία σε ανήλικη.

Επίσης να.γίνεται τόσο ασταθής που το προσωπικό του ξενοδοχείου προειδοποιούσε ο ένας τον άλλον να είναι προσεκτικοί στον τρόπο που τον φέρονταν για να «τον εμποδίσουν να συνεχίσει να είναι επιθετικός» (μία σερβιτόρα συνοδεύτηκε από την ασφάλεια όταν πήγε πέντε μπουκάλια ουίσκι στο δωμάτιό του) και ότι μάζευε 550 δολάρια για ποτό την τελευταία του μέρα – παρά την επιστολή ενός ψυχιάτρου που τον προειδοποιούσε να μην αναμειγνύει αλκοόλ με τα συνταγογραφούμενα φάρμακα που έπαιρνε.

Ο Λίαμ φαίνεται επίσης να αιωρείται γύρω από έναν στύλο στον δρόμο στις 3 τα ξημερώματα, καθώς περίμενε να του παραδοθούν τα ναρκωτικά, κάτι που οδηγεί τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι μπορεί να είχε τη δύναμη στο πάνω μέρος του σώματος ώστε να πιστέψει ότι μπορούσε να κατέβει με ασφάλεια από το μπαλκόνι του δωματίου του ξενοδοχείου του.Ο Λίαμ εμφανίζεται με τις δύο callgirl στο διάδρομο του ξενοδοχείου καθώς τις πηγαίνει στο δωμάτιό του.

Ο Λίαμ εμφανίζεται με τις δύο κολγκέρ στο διάδρομο του ξενοδοχείου καθώς τις πηγαίνει στο δωμάτιό του.Το δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε ο Payne στο Μπουένος Άιρες. Η τηλεόραση είχε σπάσει.+21Δείτε τη συλλογήΤο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε ο Payne στο Μπουένος Άιρες. Η τηλεόραση είχε σπάσει.Το μαύρο καπέλο των Yankees του Liam βρέθηκε κοντά στο σώμα του. Είχε θρυμματίσει μια ομπρέλα βεράντας και πέθανε ακαριαία από σοβαρά εσωτερικά τραύματα.

Τα αρχεία περιέχουν μηνύματα από μια συνομιλία ομάδας με τίτλο «υποδοχή» στο WhatsApp στις 14 Οκτωβρίου, όπου η διευθύντρια του ξενοδοχείου Gilda Martin έγραψε: «Αυτό το άτομο θα είναι πολύ έντονο καθ' όλη τη διάρκεια της διαμονής του. Είναι σημαντικό να του λέμε «όχι», πάντα ευγενικά και με δικαιολογίες. Αυτό γίνεται για να τον εμποδίσουμε να συνεχίσει να είναι επιθετικός.

Το πρωί της 16ης Οκτωβρίου, ο 31χρονος καλλιτέχνης κάλεσε δύο συνοδούς πολυτελείας στο δωμάτιο 310, αναζητώντας κοκαΐνη για την παρασκευή κρακ. Οι γυναίκες συνάντησαν ένα δωμάτιο σε κατάσταση απόλυτης καταστροφής, γεμάτο σύνεργα χρήσης, χάπια και ίχνη αίματος. Η επίσκεψη κατέληξε σε άγριο καβγά για την αμοιβή των 5.000 δολαρίων, με τον Πέιν να πετάει το χρυσό του Rolex στον τοίχο. Μετά την αποχώρησή τους, η κατάστασή του επιδεινώθηκε ραγδαία. Προκάλεσε επεισόδιο στο λόμπι, έσπασε τον υπολογιστή του και υπέστη σπασμούς, με το προσωπικό να τον μεταφέρει πίσω στο δωμάτιό του. Λίγα λεπτά αργότερα, ακούστηκε ο μοιραίος θόρυβος από την πτώση του στην αυλή του ξενοδοχείου, που επέφερε τον ακαριαίο θάνατό του.

Παρά τις αρχικές υποψίες περί αυτοκτονίας, τα ιατροδικαστικά ευρήματα δείχνουν τραγικό ατύχημα. Φωτογραφία από κλειστό κύκλωμα τον εμφανίζει λίγες ώρες νωρίτερα να αιωρείται με δύναμη από έναν στύλο στο δρόμο, ενώ τα αποτυπώματα από τις παλάμες του στο κιγκλίδωμα του μπαλκονιού επιβεβαιώνουν ότι τα δάχτυλά του γλίστρησαν.Σύμφωνα με την αστυνομία, ο καλλιτέχνης προσπάθησε να σκαρφαλώσει από το μπαλκόνι, όμως η βαριά κατανάλωση αλκοόλ και ουσιών δεν του επέτρεψε να κρατηθεί.

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