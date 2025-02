Θάνατος Λίαμ Πέιν: «Κλειδί» στην υπόθεση η τσάντα που βρέθηκε στο μπαλκόνι του τραγουδιστή

«Κλειδί» στην υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή Λίαμ Πέιν θα μπορούσε να αποτελέσει η καφέ τσάντα που βρέθηκε στο μπαλκόνι του δωματίου από όπου «βούτηξε» στο κενό ο διάσημος τραγουδιστής στις 16 Οκτωβρίου 2024.

Καθώς τρεις εργαζόμενοι του ξενοδοχείου καθάριζαν το μοιραίο δωμάτιο μια καφέ δερμάτινη τσάντα που πιστεύεται ότι ανήκει στον Λίαμ Πέιν και η οποία θα μπορούσε να ρίξει περισσότερο φως στο πώς πέθανε ο τραγουδιστής.

Η καφέ τσάντα περιείχε μια σειρά από χάπια, ένα μπουκάλι ουίσκι και ένα σημείωμα που έγραφε «για τον Λιαμ».

Η ανακάλυψή του στο μπαλκόνι κάτω από το δωμάτιό του έχει πλέον αυξήσει περαιτέρω τις υποψίες ότι ο τραγουδιστής των One Direction προσπαθούσε να διαφύγει τη στιγμή που πέθανε.

Η αστυνομία ανακάλυψε επίσης ένα καπέλο κοντά στη σορό του, καθώς και μια δεύτερη τσάντα που ήταν δεμένη στον ώμο του.

Πηγές από το περιβάλλον του σταρ υποστηρίζουν ότι αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Λίαμ προσπάθησε να «δραπετεύσει» από το μέρος όπου διέμενε.

Στα μέσα Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους είχε προσπαθήσει να διαφύγει από ένα ενοικιαζόμενο ακίνητο στη Φλόριντα χρησιμοποιώντας ένα λάστιχο κήπου.

Θέλεις τα σημαντικότερα νέα της ημέρας στο e-mail σου; Κάνε εγγραφή στο newsletter του newsbomb.gr Email ΕΓΓΡΑΦΗ Έχω διαβάσει, κατανοώ και αποδέχομαι τους όρους χρήσης του ιστότοπου της εταιρείας Δηλώνω υπεύθυνα ότι είμαι άνω των 18 ετών ή ότι βρίσκομαι υπό την εποπτεία γονέα ή κηδεμόνα ή επιτρόπου

Μιλώντας στο podcast The Diary of a CEO το 2021, το πρώην μέλος των One Direction είπε ότι οι περιοδείες «τον έκαναν πραγματικά fu**ed up», με το χειρότερο κομμάτι να είναι «κλειδωμένος» σε δωμάτια ξενοδοχείων μετά από παραστάσεις.

Η θεωρία αυτή υποστηρίζεται από τον δικαστή που επιβλέπει την υπόθεση του Πέιν, ο οποίος δήλωσε τον Ιανουάριο: «Η κατάσταση του Πέιν ήταν κρίσιμη και το σωστό ήταν να τον αφήσουμε σε ασφαλές μέρος με παρέα μέχρι να έρθει γιατρός. Υποστηρίζω ότι το πρόσωπο που κατονομάζεται προσπάθησε να φύγει από το μπαλκόνι του χώρου όπου τον άφησαν, διότι οι ιατροδικαστές σημείωσαν ότι δεν έχασε την ισορροπία του. Με αυτόν τον τρόπο συνέβη η πτώση».

Την Τετάρτη, τρεις από τους πέντε ανθρώπους που φέρονταν να σχετίζονται με τον θάνατο του Λίαμ Πέιν, αθωώθηκαν αφού αποσύρθηκαν όλες οι κατηγορίες εναντίον τους από δικαστήριο της Αργεντινής.

Σχετικές ειδήσεις