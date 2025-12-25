Χριστούγεννα αλληλεγγύης στον Δήμο Αθηναίων για ευάλωτους πολίτες

Πάνω από 1.300 μερίδες προσφέρθηκαν ανήμερα Χριστουγέννων στο πλαίσιο των δράσεων του ΚΥΑΔΑ

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Χριστούγεννα αλληλεγγύης στον Δήμο Αθηναίων για ευάλωτους πολίτες
Ο Χάρης Δούκας στο γιορτινό τραπέζι για τους ευάλωτους πολίτες
Με ένα μεγάλο γιορτινό τραπέζι στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του Σεραφείου, ο Δήμος Αθηναίων τίμησε και φέτος την ημέρα των Χριστουγέννων μαζί με τους πιο ευάλωτους κατοίκους της πόλης. Αστέγοι και άνθρωποι που βιώνουν συνθήκες επισφάλειας βρέθηκαν ανήμερα των γιορτών στον ίδιο χώρο, σε μια πρωτοβουλία που έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια.

Συνολικά προσφέρθηκαν περίπου 1.300 μερίδες φαγητού, με τη δράση να υλοποιείται από το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων (ΚΥΑΔΑ), με τη συμμετοχή εργαζομένων και εθελοντών.

«Κανείς δεν είναι μόνος στην πόλη»

Σε δηλώσεις της, η πρόεδρος του ΚΥΑΔΑ τόνισε ότι το χριστουγεννιάτικο γεύμα εντάσσεται σε μια διαρκή προσπάθεια στήριξης των ανθρώπων που έχουν ανάγκη και δεν αποτελεί μια μεμονωμένη γιορτινή κίνηση. Όπως σημείωσε, πρόκειται για ανθρώπους με τους οποίους οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου βρίσκονται σε καθημερινή επαφή.

Σεράφειο - γεύμα - δήμος Αθηναίων

Στιγμιότυπο από την προετοιμασία του γιορτινού τραπεζιού

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΥΑΔΑ, περισσότερες από 3.500 οικογένειες υποστηρίζονται κάθε μήνα με τρόφιμα και βασικά αγαθά, στο πλαίσιο οργανωμένων προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας. Η ένταξη στις δομές γίνεται βάσει κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, ενώ υπάρχει συνεχής παρακολούθηση από κοινωνικούς λειτουργούς.

Παράλληλα, ο Δήμος Αθηναίων διατηρεί δομές φιλοξενίας αστέγων και κινητές ομάδες street work, οι οποίες δραστηριοποιούνται καθημερινά στους δρόμους της πόλης, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια περιόδων χαμηλών θερμοκρασιών.

Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε και στα παιδιά των οικογενειών που στηρίζονται από τις κοινωνικές υπηρεσίες, με διανομή παιχνιδιών και γλυκισμάτων στο πνεύμα των ημερών.

Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι στο Σεράφειο πραγματοποιήθηκε χάρη στη συμβολή εργαζομένων και εθελοντών, οι οποίοι, ακόμη και ανήμερα των γιορτών, παραμένουν δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη, στέλνοντας το μήνυμα ότι η αλληλεγγύη δεν κάνει διακοπές.

ΚΥΑΔΑ - Γεύμα

