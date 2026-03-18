Θεσσαλονίκη: Νεκρός άνδρας που έπεσε από προβολέα γηπέδου στους Αμπελόκηπους
Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στο γήπεδο των Αμπελοκήπων
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Νεκρός ανασύρθηκε ένας άνδρας ο οποίος φέρεται να έπεσε από μεγάλο ύψος στο γήπεδο των Αμπελοκήπων στη Θεσσαλονίκη.
Όπως αναφέρει το thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 3 όταν άνδρας γύρω στα 30, αγνώστων στοιχείων, έπεσε από μεγάλο ύψος και συγκεκριμένα από προβολέα πίσω από το γήπεδο των Αμπελοκήπων.
Τέλος, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας και την υπόθεση έχει αναλάβει το ΑΤ Αμπελοκήπων.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:59 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο: Κάλυψαν τρύπα με χαρτόνι και έγραψαν «ΜΗΝ ΠΑΤΑΤΕ»
22:32 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Champions League: Η Μπαρτσελόνα πέρασε στα προημιτελικά με «εφτάρα»!
17:32 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Τουρκία: Γεννάει παιδιά για να γλιτώσει τη φυλακή
19:36 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αγωνία για αγοράκι τριών ετών - Κατάπιε ξυραφάκι
20:53 ∙ LIFESTYLE