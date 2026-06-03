Άγγελος Αντωνόπουλος: Ο θρυλικός «συνταγματάρχης Βαρτάνης» και η «χρυσή» πορεία σε θέατρο και σινεμά

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση θανάτου του θρυλικού ηθοποιού Άγγελου Αντωνόπουλου, σε ηλικία 94 ετών.

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος υπήρξε μία από τις εμβληματικές μορφές του θεάτρου και του κινηματογράφου που αφήνει πίσω του μία σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη.

Ποιος θα ξεχάσει τον θρυλικό «συνταγματάρχη Βαρτάνη» στον «Άγνωστο Πόλεμο» του Νίκου Φώσκολου, τότε που άδειαζαν οι δρόμοι και όλες οι τηλεοράσεις έπαιζαν ΥΕΝΕΔ;

Η λαμπερή καριέρα σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση

Ως ηθοποιός υπηρέτησε όλα τα είδη του θεάτρου. Ξεκίνησε παίζοντας σε παραστάσεις μεγάλων συγγραφέων Ελλήνων και ξένων υπό την καθοδήγηση του μεγάλου Καρόλου Κουν. Μετά τον Κουν, η διαδρομή του στο θέατρο συνεχίστηκε σε συνεργασία με τον Δημήτρη Μυράτ στο θέατρο Μουσούρη.

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος / EUROKINISSI

Από το 1962 και για δέκα χρόνια συμμετείχε σε μεγάλους θιάσους. Συνεργάστηκε με όλες τις πρωταγωνίστριες και τους πρωταγωνιστές του ελληνικού θεάτρου, σε όλα τα θεατρικά είδη: "Ιούλιος Καίσαρ" (του Σαίξπηρ), "Η άνοδος του Αρτούρου Ούι" (του Μπρεχτ), "Έρωτες των τεσσάρων Συνταγματαρχών" (του Ουστίνοφ), "Ο γλάρος" (του Τσέχωφ), "Τοβάριτς" (του Ζακ Ντε Βαλ) κ.ά.

Στον κινηματογράφο έκανε το ντεμπούτο του με την Εκδρομή και την Παρένθεση του Τάκη Κανελλόπουλου.

Στη συνέχεια, συνεργάστηκε με τον Βασίλη Γεωργιάδη, τον Ντίνο Δημόπουλο, τον Γιάννη Δαλιανίδη, τον Ερρίκο Ανδρέου, τον Γιώργο Τζαβέλλα και τον Φιλοποίμενα Φίνο. Συνολικά έχει παίξει σε πάνω από 30 ταινίες.

Στην τηλεόραση έκανε το ντεμπούτο του 1971, μετά από πρόταση του σκηνοθέτη Κώστα Κουτσομύτη να παίξει στο τηλεοπτικό σίριαλ Άγνωστος πόλεμος (του Νίκου Φώσκολου) . Άλλες σειρές είναι Οι Πανθέοι (του Τάσου Αθανασιάδη), Το φως του Αυγερινού, Μαντάμ Σουσού, Ουράνιο Τόξο, Οικογένεια-Οικογένεια Καζίνο, Συμφωνία Σιωπής, Πρόβα νυφικού. Τελευταία του τηλεοπτική εμφάνιση ήταν στα Παιδιά της Νιόβης το 2004.

Ο Άγγελος Αντωνόπουλος / Eurokinissi

Συνεργάστηκε με τον Αλέξη Μινωτή, την Κατίνα Παξινού, τη Βέρα Ζαβιτσιάνου, τον Μάνο Κατράκη, τον Ερρίκο Ανδρέου, τον Βασίλη Γεωργιάδη κ.ά. Έπαιξε στο θέατρο τον Καρλ Μαρξ το 2007.

«Είχα έναν ρόλο στον Εγωισμό του Δαλιανίδη και την επομένη της πρεμιέρας, ενώ ήμουν στα γραφεία της Δαμασκηνός - Μιχαηλίδης, μπαίνει ένας κύριος και μου λέει «συγχαρητήρια για χθες». Δεν είχα πάει στην πρεμιέρα, γιατί ντρεπόμουν να ανέβω στο κόκκινο χαλί. Μου λέει «να πάτε να το δείτε, ήσασταν καλός» και μου ζητάει το τηλέφωνό μου. Ήταν ο Βασίλης Γεωργιάδης. Το καλοκαίρι κάναμε το Χώμα βάφτηκε κόκκινο και η συνεργασία μας δεν σταμάτησε έκτοτε», είχε δηλώσει σε παλαιότερη συνέντευξή του.

Είχε γράψει το μυθιστόρημα «Οι επιβάτες του φεγγαριού» (Εκδόσεις Αιώρα, 2006) και την ποιητική συλλογή Αφύλακτη διάβαση (Εκδόσεις Αιώρα, 2011).

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