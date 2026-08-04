Μαύρη Θάλασσα: Τρεις τραυματίες από χτύπημα σε φορτηγό πλοίο – Αναφορές για ουκρανικά drones
Το υπό σημαία Καμερούν πλοίο Nadezhda χτυπήθηκε ενώ έπλεε προς τη Σαμψούντα, χωρίς να έχει διευκρινιστεί ποιος ευθύνεται για την επίθεση.
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- Το φορτηγό πλοίο Nadezhda υπό σημαία Καμερούν δέχθηκε επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα, περίπου 20 ναυτικά μίλια από το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ.
- Τρεις Τούρκοι ναυτικοί τραυματίστηκαν σοβαρά από την επίθεση, ενώ συνολικά τα μέλη του πληρώματος είναι 23.
- Τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (drones).
- Όλα τα μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν στο Νοβοροσίσκ με τη βοήθεια του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού.
- Το περιστατικό συμβαίνει εν μέσω εντάσεων και αυξημένων επιθέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα.
Τουλάχιστον τρία μέλη του πληρώματος φορτηγού πλοίου τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση που σημειώθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές. Και οι τρεις τραυματίες είναι Τούρκοι ναυτικοί.
Το υπό σημαία Καμερούν πλοίο Nadezhda χτυπήθηκε σε απόσταση περίπου 20 ναυτικών μιλίων, ή 37 χιλιομέτρων, από το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ, ενώ κατευθυνόταν προς τη Σαμψούντα της Τουρκίας.
Η τουρκική Γενική Διεύθυνση Θαλασσίων Υποθέσεων δεν διευκρίνισε ποιος βρισκόταν πίσω από την επίθεση.
Τουρκικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τον καπετάνιο, ανέφεραν ότι το πλοίο τύπου Ro-Ro δέχθηκε επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας.
Και τα 23 μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν στο Νοβοροσίσκ με τη συνδρομή του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού.
Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία Ρωσία και Ουκρανία έχουν εντείνει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα.