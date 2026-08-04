Μαύρη Θάλασσα: Τρεις τραυματίες από χτύπημα σε φορτηγό πλοίο – Αναφορές για ουκρανικά drones

Snapshot Το φορτηγό πλοίο Nadezhda υπό σημαία Καμερούν δέχθηκε επίθεση στη Μαύρη Θάλασσα, περίπου 20 ναυτικά μίλια από το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ.

Τρεις Τούρκοι ναυτικοί τραυματίστηκαν σοβαρά από την επίθεση, ενώ συνολικά τα μέλη του πληρώματος είναι 23.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (drones).

Όλα τα μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν στο Νοβοροσίσκ με τη βοήθεια του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού.

Το περιστατικό συμβαίνει εν μέσω εντάσεων και αυξημένων επιθέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον τρία μέλη του πληρώματος φορτηγού πλοίου τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση που σημειώθηκε στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές. Και οι τρεις τραυματίες είναι Τούρκοι ναυτικοί.

Το υπό σημαία Καμερούν πλοίο Nadezhda χτυπήθηκε σε απόσταση περίπου 20 ναυτικών μιλίων, ή 37 χιλιομέτρων, από το ρωσικό λιμάνι Νοβοροσίσκ, ενώ κατευθυνόταν προς τη Σαμψούντα της Τουρκίας.

🇺🇦🇷🇺 Ukrainian drones struck the Cameroon-flagged Ro-Ro cargo ship Nadezhda off the coast of Novorossiysk.



The vessel, owned by a Turkish company and carrying fruits and vegetables from Samsun to Russia, caught fire after the attack. Four crew members were injured, including… pic.twitter.com/O78NIbLlWB — Corefrontline (@corefrontline) August 3, 2026

Η τουρκική Γενική Διεύθυνση Θαλασσίων Υποθέσεων δεν διευκρίνισε ποιος βρισκόταν πίσω από την επίθεση.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τον καπετάνιο, ανέφεραν ότι το πλοίο τύπου Ro-Ro δέχθηκε επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας.

Ukrainian attack drones struck the Russian ro/ro vehicle carrier Nadezhda last night off the coast of Novorossiysk, severely damaging the vessel and setting it ablaze. pic.twitter.com/e44P6wsfNX — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 3, 2026

Και τα 23 μέλη του πληρώματος μεταφέρθηκαν στο Νοβοροσίσκ με τη συνδρομή του ρωσικού Πολεμικού Ναυτικού.

Το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία Ρωσία και Ουκρανία έχουν εντείνει τις επιθέσεις εναντίον πλοίων στη Μαύρη Θάλασσα.