Λαμία: Σφοδρό τροχαίο στην είσοδο της πόλης – Σώθηκαν από θαύμα δύο νεαροί

Από καθαρή τύχη δεν γράφτηκε μία διαφορετική ιστορία το βράδυ της Δευτέρας (03/08), στη Λαμία. Αυτοκίνητο κατέληξε εκτός δρόμου στον κυκλικό κόμβο της εισόδου της πόλης, με τις εικόνες να αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, αλλά τους δύο νεαρούς επιβάτες να βγαίνουν ευτυχώς αλώβητοι.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 22:00, στην είσοδο της πόλης από Αθήνα, στον κυκλικό κόμβο και συγκεκριμένα στο σημείο που είναι η είσοδος του παράδρομου.

Στο λευκό αυτοκίνητο επέβαιναν δύο νεαροί κι ο οδηγός από άγνωστη αιτία έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να βρεθεί εκτός δρόμου, όπως μεταδίδει το lamiareport.gr.

Το αυτοκίνητο εξετράπη και έπεσε πάνω σε μία αντηρίδα που υπήρχε στο σημείο, που ανέκοψε την πορεία του ΙΧ και προκάλεσε τις σοβαρές υλικές ζημιές. Τα καλά νέα είναι ότι ο οδηγός και ο συνοδηγός απεγκλωβίστηκαν αλώβητοι.

Η Τροχαία Λαμίας εξετάζει τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου.