Κέβιν Κίγκαν: Η τελευταία επιθυμία της οικογένειας – «Μας αγγίζει βαθιά η αγάπη του κόσμου»

Η οικογένεια του Κέβιν Κίγκαν ανέφερε ότι έχει «πραγματικά συγκλονιστεί» από τον τεράστιο αριθμό των αφιερωμάτων και των μηνυμάτων συμπαράστασης μετά τον θάνατο του θρύλου του ποδοσφαίρου. Ο σπουδαίος Άγγλος άσος «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών τον περασμένο μήνα, νικημένος από τον καρκίνο του στομάχου.

Η δυσάρεστη είδηση του θανάτου του πρώην επιθετικού της Λίβερπουλ, του Αμβούργου, της Σαουθάμπτον και της Νιούκαστλ γνωστοποιήθηκε την 20ή Ιουλίου. Ο ήρωας της Νιούκαστλ άφησε πίσω τη γυναίκα του, Ζαν, με την οποία ήταν παντρεμένος για 51 χρόνια, καθώς και τα παιδιά τους, Λόρα Τζέιν, 47 ετών, και Σάρα Μαρί, 43 ετών.

Από κάθε γωνιά του ποδοσφαιρικού κόσμου κατέφτασαν μηνύματα θλίψης και τιμής για τον δύο φορές κάτοχο της «Χρυσής Μπάλας», ο οποίος είχε 63 συμμετοχές με την εθνική Αγγλίας και διετέλεσε προπονητής των «Τριών Λιονταριών», της Νιούκαστλ, της Φούλαμ και της Μάντσεστερ Σίτι.

Η οικογένεια Κίγκαν έχει ήδη οργανώσει μία ιδιωτική κηδεία, ενώ παράλληλα δημιούργησε έρανο στη μνήμη του King Kev, με τα χρήματα να διατεθούν σε φιλανθρωπικές οργανώσεις που είχαν ιδιαίτερη σημασία για εκείνον.

«Μετά τη συντριπτική είδηση του θανάτου του Κέβιν, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον τεράστιο αριθμό ανθρώπων που εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους και μοιράστηκαν τις αναμνήσεις τους από τον Κέβιν τις τελευταίες ημέρες. Ως οικογένεια, έχουμε πραγματικά συγκλονιστεί από τον όγκο των αφιερωμάτων και είμαστε ευγνώμονες για όλα. Θα πραγματοποιήσουμε μία μικρή ιδιωτική κηδεία τις επόμενες εβδομάδες και ζητούμε να συνεχιστεί ο σεβασμός της ιδιωτικότητάς μας, καθώς περνάμε αυτήν τη δύσκολη περίοδο ως οικογένεια. Λεπτομέρειες για επιμνημόσυνη δέηση που θα διοργανώσει η Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ σε μεταγενέστερη ημερομηνία, θα ανακοινωθούν εν ευθέτω χρόνω», αναφέρεται σε ανακοίνωση της οικογένειας Κίγκαν, η οποία εκδόθηκε μέσω της League Managers Association.

Τα χρήματα θα συγκεντρωθούν για δύο φιλανθρωπικούς σκοπούς που ήταν στην καρδιά του Κίγκαν: Το The Christie Charity και το Football Families for Justice.

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