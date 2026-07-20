Κέβιν Κίγκαν: Ο… Mighty Mouse που κατέκτησε την Ευρώπη και τις καρδιές εκατομμυρίων

Snapshot Ο Κέβιν Κίγκαν πέθανε σε ηλικία 75 ετών. Ήταν δύο φορές νικητής της Χρυσής Μπάλας το 1978 και 1979.

Με τη Λίβερπουλ κατέκτησε τρία πρωταθλήματα Αγγλίας, ένα κύπελλο Πρωταθλητριών και δύο κύπελλα UEFA, ενώ, με τον Αμβούργο κατέκτησε τη Μπουντεσλίγκα.

Ως προπονητής της Νιούκαστλ δημιούργησε την ομάδα των Entertainers, που αποτέλεσε μία από τις πλέον θεαματικές στην ιστορία της Πρέμιερ Λιγκ.

Η σχέση του Κίγκαν με τη Νιούκαστλ ήταν μακροχρόνια, καθώς βοήθησε τον σύλλογο να επιστρέψει στην κορυφαία κατηγορία και να διεκδικήσει τίτλους.

Η κληρονομιά του Κέβιν Κίγκαν παραμένει ζωντανή μέσω των επιτυχιών του, της επιρροής στο ποδόσφαιρο και της αγάπης των φιλάθλων. Snapshot powered by AI

Σήμερα, «έσβησε» το λαμπρότερο χαμόγελο των ’70s. Ο θάνατος του Κέβιν Κίγκαν, σε ηλικία 75 ετών, δεν στερεί από τον κόσμο απλώς έναν από τους κορυφαίους επιθετικούς που πάτησαν ποτέ χορτάρι, κερδίζοντας μάλιστα δύο συνεχόμενες φορές τη Χρυσή Μπάλα (1978, 1979). Ήταν το απόλυτο σύμβολο της pop κουλτούρας: Με το διάσημο σγουρό μαλλί του, τις μπότες με τα κουβανέζικα τακούνια και το αφοπλιστικό του βλέμμα, κατάφερε να ενώσει τις εξέδρες του «Άνφιλντ» με τα μουσικά charts της Ευρώπης, ερμηνεύοντας το θρυλικό Head Over Heels In Love.

Με τη φανέλα της Λίβερπουλ κατέκτησε 3 πρωταθλήματα Αγγλίας, 1 κύπελλο Πρωταθλητριών και 2 κύπελλα UEFA. Όταν μετακόμισε στη Γερμανία για χάρη του Αμβούργου, μετετράπη σε απόλυτο rock star των ευρωπαϊκών γηπέδων, οδηγώντας τον γερμανικό σύλλογο στην κορυφή της Μπουντεσλίγκα.

Ο Κέβιν Κίγκαν και ο Τρέβορ Φράνσις σε μουσικό ντουέτο για το τραγούδι της εθνικής Αγγλίας εν όψει του Μουντιάλ του 1982. Οι δύο διεθνείς ποδοσφαιριστές ηχογράφησαν τα τραγούδια This Time (We’ll Get It Right) και Fly The Flag στα στούντιο ηχογράφησης της Abbey Road, στο Λονδίνο. PA.

Ως προπονητής της Νιούκαστλ, δημιούργησε την ομάδα των Entertainers στα μέσα των ’90s, παίζοντας ένα από τα πλέον ελκυστικά και επιθετικά ποδοσφαιρικά στυλ στην ιστορία της Πρέμιερ Λιγκ, αφήνοντας ανεξίτηλο στίγμα και στην εθνική Αγγλίας.

Η «χρυσή» εποχή του Κέβιν Κίγκαν στο «Άνφιλντ» και η απόλυτη καταξίωση με το Αμβούργο

Η σχέση του Κίγκαν με τη Λίβερπουλ ξεκίνησε όταν πήρε μεταγραφή από τη Σκάνθορπ σε ηλικία 20 ετών, τον Μάιο του 1971. Κέρδισε αμέσως την αγάπη των οπαδών στο «Άνφιλντ», σκοράροντας στο ντεμπούτο του, στην πρεμιέρα της σεζόν 1971 – 1972 απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η εμβληματική συνεργασία στην επίθεση με τον Τζον Τόσακ εξελίχθηκε σε ένα από τα καλύτερα δίδυμα της εποχής και αποτέλεσε βασικό κομμάτι των επιτυχιών της δεύτερης μεγάλης ομάδας του Μπιλ Σάνκλι.

Ο πρώην προπονητής της Λίβερπουλ, Μπιλ Σάνκλι, μαζί με τον Κέβιν Κίγκαν κατά τη διάρκεια προπόνησης της εθνικής Αγγλίας, στις 20 Νοεμβρίου 1979. MIRRORPIX.

Στη δεύτερη χρονιά στο Μέρσεϊσαϊντ, ο Κίγκαν είχε συμμετοχή σε 41 γκολ (22 τέρματα και 19 ασίστ), συμβάλλοντας στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Αγγλίας και του πρώτου ευρωπαϊκού τροπαίου στην ιστορία του συλλόγου.

Στον διπλό τελικό του κυπέλλου UEFA απέναντι στη Γκλάντμπαχ, ο μεγάλος πρωταγωνιστής πέτυχε δύο γκολ και δημιούργησε ακόμη ένα στη νίκη της Λίβερπουλ με συνολικό σκορ 3–2.

Στον τελικό του κυπέλλου Αγγλίας το 1974 στο «Γουέμπλεϊ», ήταν ξανά ο κορυφαίος παίκτης, σημειώνοντας δύο γκολ απέναντι στη Νιούκαστλ, τον σύλλογο όπου αργότερα θα γινόταν γνωστός ως King Kev.

Το βραβείο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή της χρονιάς από την Ένωση Αθλητικών Συντακτών Αγγλίας (FWA) το 1975 – 1976 ήρθε ύστερα από ακόμη ένα νταμπλ πρωταθλήματος και κυπέλλου UEFA για τους «κόκκινους».

Ο Κίγκαν είχε ήδη αποφασίσει να συνεχίσει στο εξωτερικό πριν από τη σεζόν 1976 – 1977. Αποχαιρέτησε τη Λίβερπουλ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σημειώνοντας 20 γκολ στην πορεία προς την κατάκτηση του τρίτου πρωταθλήματος της καριέρας του και του πρώτου κυπέλλου Πρωταθλητριών στην ιστορία της Λίβερπουλ.

Κατέκτησε δύο φορές τη Χρυσή Μπάλα στις τρεις σεζόν που αγωνίστηκε στο Αμβούργο και στη συνέχεια, επέστρεψε στην Αγγλία για το υπόλοιπο της ποδοσφαιρικής του διαδρομής.

Ο Άγγλος διεθνής επιθετικός του Αμβούργου, Κέβιν Κίγκαν, παραλαμβάνει τη «Χρυσή Μπάλα», το βραβείο που απονέμεται στον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της Ευρώπης στις 19 Μαΐου 1979, στο Volksparkstadion, πριν από την αναμέτρηση της Μπουντεσλίγκα απέναντι στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης. GETTY.

«Η Λίβερπουλ με δημιούργησε, όχι μόνο ως ποδοσφαιριστή αλλά και ως άνθρωπο. Οι άνθρωποι που γνώρισα –ο Σάνκλι, ο Τόμι Σμιθ, ο Ίαν Κάλαχαν, ο Ρον Γέιτ – όλοι αυτοί μού έδωσαν κάτι. Οι οπαδοί με δημιούργησαν. Όταν άρχισαν να τραγουδούν το όνομά μου… τι ήμουν; Μετά βίας 1,70 μέτρα φορώντας παπούτσια με τακούνι; Όμως, χάρη σε αυτούς, ένιωθα σαν να ήμουν 2 μέτρα», είχε αναφέρει το 2011.

«Ο δικός μας Mighty Mouse. Η κληρονομιά του Κέβιν Κίγκαν στη Λίβερπουλ θα μείνει για πάντα χαραγμένη στην ιστορία», τονίζεται στην ανακοίνωση της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ.

Ο Κέβιν Κίγκαν (αριστερά) και ο Ρέι Κλέμενς της Λίβερπουλ πανηγυρίζουν την κατάκτηση του κυπέλλου Πρωταθλητριών. PA.

King Kev: Ο άνθρωπος που αναγέννησε τη Νιούκαστλ

Η σχέση του Κέβιν Κίγκαν με τη Νιούκαστλ εξελίχθηκε σε έναν δεσμό ζωής. Αρχικά ως ποδοσφαιριστής, όταν εντάχθηκε στις «καρακάξες» το 1982, αποτέλεσε τον απόλυτο πρωταγωνιστή και βοήθησε τον σύλλογο να επιστρέψει στην κορυφαία κατηγορία, οδηγώντας τον σε δύο διαδοχικές ανόδους από τη δεύτερη κατηγορία στη First Division.

Χρόνια αργότερα, επέστρεψε στο St James’ Park ως προπονητής και άλλαξε την ιστορία της Νιούκαστλ. Παρέλαβε μία ομάδα που βρισκόταν στη δεύτερη κατηγορία και μέσα σε λίγα χρόνια τη μετέτρεψε σε διεκδικήτρια του τίτλου στην Πρέμιερ Λιγκ. Υπό την καθοδήγηση εκείνου, κατέκτησαν την άνοδο το 1993, τερμάτισαν δεύτεροι στην Πρέμιερ Λιγκ τις σεζόν 1995 – 1996 και 1996 – 1997, ενώ, δημιούργησαν μία από τις πλέον θεαματικές ομάδες του αγγλικού ποδοσφαίρου, με επιθετικό στυλ που αγαπήθηκε από τους φιλάθλους.

Ο αρχηγός της Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ, Κέβιν Κίγκαν, παρακολουθεί την εξέλιξη της αναμέτρησης της Second Division απέναντι στη Γκρίμσμπι Τάουν στο St James’ Park, στις 11 Φεβρουαρίου 1984. HULTON.

Στην ανακοίνωση της ομάδας, επισημαίνεται πως «ο Κέβιν ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένας θρυλικός ποδοσφαιριστής και προπονητής. Ήταν η καρδιά της Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ για γενιές οπαδών.

Ως παίκτης, έφερε παγκόσμιας κλάσης ποιότητα, φιλοδοξία και πίστη στο St James’ Park, βοηθώντας να αλλάξει η εικόνα για ό,τι μπορούσε να πετύχει η Νιούκαστλ.

Ως προπονητής, έδωσε ζωή σε ολόκληρη την πόλη. Ο Κέβιν χάρισε ελπίδα και περηφάνια στους φιλάθλους και δημιούργησε μία ομάδα της οποίας το στυλ, το πάθος και το πνεύμα μάγεψαν τους ποδοσφαιρόφιλους σε όλο τον κόσμο. Ήταν κάτι πολύ περισσότερο από ένας απλός Entertainer.

Πάνω απ’ όλα, ο Κέβιν δημιούργησε έναν μοναδικό δεσμό με τη Νιούκαστλ, που είχε τις ρίζες του στον πατέρα του, Τζο. Καταλάβαινε τους ανθρώπους μας. Αγάπησε τη βορειοανατολική Αγγλία με ένα πάθος αυθεντικό και αφοσιωμένο κι ως αντάλλαγμα, κέρδισε επάξια μία ξεχωριστή θέση στις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων.

Η επιρροή του Κέβιν δεν θα μετρηθεί με συμμετοχές ή αποτελέσματα. Θα παραμείνει ζωντανή μέσα από τις αναμνήσεις που δημιούργησε με τον σύλλογο και την εθνική ομάδα, τα όνειρα που ενέπνευσε όπου κι αν βρέθηκε και τις γενιές των φιλάθλων σε όλο τον κόσμο που αγάπησαν το ποδόσφαιρο χάρη σε εκείνον».

Οι ποδοσφαιριστές της Σαουθάμπτον γιορτάζουν με σαμπάνια την παρουσίαση της νέας φανέλας του συλλόγου με χορηγό τη Rank Xerox, την παραμονή της αναμέτρησης απέναντι στη Λίβερπουλ. Ο Κέβιν Κίγκαν απολαμβάνει ένα ποτήρι σαμπάνια στην αίθουσα συνεδριάσεων του συλλόγου, στις 19 Σεπτεμβρίου 1980. MIRRORPIX.

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