Από συσκευή καθαρισμού σε «κίνδυνο ασφαλείας» – Η άγνωστη πλευρά της ρομποτικής σκούπας

Η ραγδαία εξάπλωση των ρομποτικών σκουπών στα σύγχρονα σπίτια φέρνει και μία νέα σειρά ερωτημάτων. Πίσω από την ευκολία του αυτόματου καθαρισμού, τις κάμερες, τους αισθητήρες και τη σύνδεση στο διαδίκτυο, κρύβεται μία τεχνολογία που γνωρίζει ολοένα και περισσότερα για τον χώρο στον οποίο κινείται και πλέον, βρίσκεται στο επίκεντρο έντονου προβληματισμού.

Η αμερικανική Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) ανακοίνωσε πρόσφατα νέους περιορισμούς για προηγμένες ρομποτικές συσκευές που κατασκευάζονται στο εξωτερικό, εντάσσοντάς τες στη λεγόμενη Covered List, τον κατάλογο τεχνολογιών που θεωρούνται δυνητικά επικίνδυνες για την εθνική ασφάλεια.

Η απόφαση δεν αφορά μόνο τα ανθρωπόμορφα ρομπότ ή τις πιο εξελιγμένες μηχανές που θυμίζουν ταινίες επιστημονικής φαντασίας. Στην κατηγορία μπορούν να εμπίπτουν και οι ρομποτικές σκούπες, καθώς διαθέτουν χαρακτηριστικά που τις καθιστούν «έξυπνες» και διαρκώς συνδεδεμένες.

Σύμφωνα με την FCC, το ζήτημα αφορά κυρίως τον όγκο των δεδομένων που μπορούν να συλλέγουν και τον τρόπο με τον οποίο οι συσκευές συνδέονται στα δίκτυα. Οι σύγχρονες ρομποτικές σκούπες χρησιμοποιούν αισθητήρες και συστήματα χαρτογράφησης για να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον τους, να εντοπίζουν εμπόδια και να δημιουργούν λεπτομερείς χάρτες των χώρων στους οποίους κινούνται.

Παράλληλα, η σύνδεση στο Wi–Fi δημιουργεί ένα ακόμη επίπεδο προβληματισμού. Όπως συμβαίνει με κάθε συνδεδεμένη συσκευή, υπάρχει ο κίνδυνος κυβερνοεπιθέσεων, υποκλοπής δεδομένων ή ακόμη και απομακρυσμένου ελέγχου.

Ποιες ρομποτικές συσκευές αφορά

Η κατηγορία των «προηγμένων ρομποτικών συσκευών» είναι αρκετά ευρεία. Μία συσκευή μπορεί να εμπίπτει στους νέους περιορισμούς όταν έχει τη δυνατότητα να κινείται ή να αποφεύγει αυτόνομα εμπόδια, να λειτουργεί εξ αποστάσεως και να χρησιμοποιεί αισθητήρες ή λογισμικό για να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον της.

Στα κριτήρια περιλαμβάνεται, επίσης, το βάρος της συσκευής μαζί με τον σταθμό σύνδεσης, το οποίο πρέπει να ξεπερνά περίπου τα 2 κιλά. Επιπλέον, εξετάζεται εάν διαθέτει αισθητήρες που «διαβάζουν» το περιβάλλον, εάν μπορεί να συνδεθεί σε δίκτυο με ταχύτητα τουλάχιστον 200 kbps ή εάν χρησιμοποιεί λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης ή μηχανικής μάθησης για την κίνησή της και την επεξεργασία δεδομένων.

Με δεδομένα αυτά τα χαρακτηριστικά, πολλές δημοφιλείς ρομποτικές σκούπες πληρούν αρκετές από τις προϋποθέσεις.

Τι σημαίνει αυτό για όσους έχουν ήδη ρομποτική σκούπα

Για τους καταναλωτές που έχουν ήδη μία τέτοια συσκευή στο σπίτι, οι νέοι περιορισμοί δεν σημαίνουν ότι θα σταματήσει να λειτουργεί. Δεν προβλέπεται κατάσχεση υφιστάμενων συσκευών, ούτε διακοπή της λειτουργίας τους.

Οι περιορισμοί αφορούν νέες προηγμένες ρομποτικές συσκευές κατασκευής σε κράτη του εξωτερικού.

Αυτό το γεγονός έχει ιδιαίτερη σημασία για την αγορά των ρομποτικών σκουπών, καθώς μεγάλο μέρος των συσκευών είτε κατασκευάζεται εκτός Ηνωμένων Πολιτειών, είτε χρησιμοποιεί εξαρτήματα που προέρχονται από άλλες χώρες.