Πώς μπορείς να μπορείς να προστατέψεις τους κωδικούς σε περίπτωση κλοπής, αν έχεις συσκευή Android

Δες στο βίντεο που ακολουθεί πώς μπορείς να προσθέσεις ένα ακόμα επίπεδεο προστασίας των κωδικών σου ακόμα και σε περίπτωση κλοπή.

Είναι μόνο μερικά απλά βήματα.