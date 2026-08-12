Φονικός σεισμός στην Κολομβία: Η στιγμή που υπό κατασκευή κτήριο ταλαντεύεται, παγιδεύοντας εργάτες

Νέο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας δείχνει την στιγμή που ένα υπό κατασκευή κτήριο ταλαντεύεται λόγω του ισχυρού σεισμού 7,4 Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία το απόγευμα της Δευτέρας, ενώ εργάτες βρίσκονται στην κορυφή της οικοδομής στην Μπογκοτά, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν,

Στα πλάνα, οι εργάτες φαινόταν να δυσκολεύονται να παραμείνουν όρθιοι, καθώς το κτήριο σείεται βίαια κάτω από τα πόδια τους.

Δείτε το βίντεο:

https://www.instagram.com/p/Db51Ud4Pw5d/

Ο σεισμός που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας είναι ο ισχυρότερος που έχει καταγραφεί στη χώρα από το 1979. Ο μέχρι στιγμής προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 254 νεκρούς, ενώ 3.000 αγνοούνται.

Το μεγαλύτερο μέρος της καταστροφής επικεντρώνεται στην πόλη Περέιρα, στην περιοχή του λεγόμενου «Άξονα του Καφέ», αλλά και στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, όπου οι τοπικές Αρχές επέβαλαν απαγόρευση κυκλοφορίας για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων διάσωσης.

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