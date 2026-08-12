Φωτιά τώρα στον Ίμερο Ροδόπης – Ήχησε το «112» για εκκενώσεις οικισμών, απογειώθηκαν 4 εναέρια μέσα

Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (12/08) στην περιοχή του Ιμέρου, στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.

LIVE εικόνα από το πύρινο μέτωπο:

Για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης εθελοντές, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν ακόμη υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μηχανήματα έργου.

Λόγω της πυρκαγιάς, εστάλη μήνυμα από τον αριθμό έκτακτης ανάγκης «112». Οι κάτοικοι και όσοι βρίσκονται στις περιοχές Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας, καλούνται να απομακρυνθούν προς Μαρώνεια, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των Αρχών.

Οι πολίτες καλούνται να παραμένουν σε εγρήγορση και να ενημερώνονται αποκλειστικά από τις αρμόδιες Αρχές.