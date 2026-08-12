Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Ο αντικυκλώνας έχει εξαφανιστεί από τη Μεσόγειο - Έρχεται κακοκαιρία

Σημαντική πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από την Πέμπτη 13 Αυγούστου μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα 17 Αυγούστου

Μάνος Χατζηγιάννης, Επιμέλεια

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Ο αντικυκλώνας έχει εξαφανιστεί από τη Μεσόγειο - Έρχεται κακοκαιρία
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Ο αντικυκλώνας έχει εξαφανιστεί από τη Μεσόγειο σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές για τον καιρό.

Παρατηρώντας τους ισοβαρικούς χάρτες που έχουν καταρτιστεί από την έγκυρη Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία και τη γερμανική μετεωρολογική υπηρεσία DWD , προκύπτει με εξαιρετική σαφήνεια ότι δεν υπάρχει ίχνος δομημένης υψηλής πίεσης πάνω από τη λεκάνη της Μεσογείου. Ο μόνος πραγματικός αντικυκλώνας που υπάρχει στην ευρωπαϊκή ήπειρο ονομάζεται Ralf : μια τεράστια μορφή υψηλής πίεσης που υψώνεται πάνω από τη Βόρεια Ευρώπη, μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας, Δανίας , Σουηδίας και Πολωνίας, φτάνοντας σε βαρομετρικές πιέσεις κοντά στα 1030 mbar.

Σύμφωνα με το Weather Phenomena στην Ελλάδα πρέπει να περιμένουμε τα εξής:

Πρόσκαιρη μεν η αποκλιμάκωση των υψηλών θερμοκρασιών, ειδικά στα δυτικά τμήματα της χώρας, αλλά σίγουρα θα είναι μία ανάσα δροσιάς η επερχόμενη πτώση του υδραργύρου ως προς τις μέγιστες τιμές σε όλη την Ελλάδα...

Σημαντική λοιπόν πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται από την Πέμπτη 13 Αυγούστου μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα 17 Αυγούστου, κινούμενη πρόσκαιρα σε τοπικό επίπεδο κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα για τα δεδομένα της εποχής, ενώ δεν αποκλείεται την Παρασκευή 14 Αυγούστου να έχουμε και ένα εξίσου αξιόλογο πέρασμα βροχών στην Βόρεια Ελλάδα, με έμφαση την Ήπειρο, την Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, κατά τις θερμές ώρες της ημέρας (από αργά το μεσημέρι έως και αργά το απόγευμα), ως επακόλουθο της ατμοσφαιρικής αστάθειας.

Έτσι, παρά το γεγονός ότι ειδικά η Δυτική Ελλάδα αντιμετώπισε έντονη ζέστη το τελευταίο διάστημα, εντούτοις η ενίσχυση των ανέμων και στο Ιόνιο πέλαγος με την παράλληλη είσοδο των πιο δροσερών αέριων μαζών από τα Βαλκάνια, θα συμβάλλει σημαντικά ώστε να έχουμε πτώση της θερμοκρασίας και στα δυτικά τμήματα της χώρας, η οποία θα γίνει πιο αισθητή στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της Ελλάδας, λόγω και της περαιτέρω ενίσχυσης των βορειοανατολικών ανέμων στην περιοχή του Αιγαίου, οι οποίοι και τοπικά θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ.

Σύμφωνα και με τα τωρινά δεδομένα από τα αριθμητικά μοντέλα παγκόσμιας ανάλυσης καιρού, διαφαίνεται μία νέα άνοδος της θερμοκρασίας από την ερχόμενη Τρίτη, η οποία όμως δεν θα φτάσει σε καμία περίπτωση σε ακραίες τιμές, ενώ οι ενδείξεις δείχνουν ότι και αυτό το κύμα έντονης ζέστης αν επαληθευτεί, κάτι που θα το δούμε αναλυτικότερα στο τέλος αυτής της εβδομάδας, φαίνεται ότι θα είναι πρόσκαιρο δίχως να έχει μεγάλη διάρκεια.

Εν κατακλείδι, μέχρι και αύριο ο υδράργυρος σε τοπικό επίπεδο θα κινηθεί αρκετά πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα για τα δεδομένα της εποχής στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με γρήγορη όμως αποκλιμάκωση από την Πέμπτη και με τις ήπιες θερμοκρασίες να διατηρούνται μέχρι και την ερχόμενη Δευτέρα!

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