Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 12 Αυγούστου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Αναδρομικά έως 500 ευρώ σε 150.000 συνταξιούχους
Ελεύθερος Τύπος: Στο δίχτυ της εφορίας εισοδήματα, ΕΝΦΙΑ, ΦΠΑ
Η Καθημερινή: Στην Ουγκάντα παράτυποι μετανάστες από την Ε.Ε.
Τα Νέα: Ανατροπές σε ΕΝΦΙΑ, φόρους και ενοίκια
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου
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