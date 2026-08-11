Marfin: Ιδιαίτερα επικίνδυνη η 46χρονη - Τι αναφέρει το σκεπτικό της προφυλάκισης

Snapshot Η 46χρονη κατηγορούμενη για την εμπρηστική επίθεση στη Marfin το 2010 κρίθηκε προφυλακιστέα, παρά τις αρνήσεις της για εμπλοκή.

Οι δικαστικές Αρχές αξιολόγησαν την κατηγορούμενη ως ιδιαίτερα επικίνδυνη και συνδεδεμένη με το σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την επίθεση.

Η υπεράσπιση αμφισβητεί την ταυτοποίηση της 46χρονης μέσω φωτογραφικού και ψηφιακού υλικού, επικαλούμενη έλλειψη ασφαλών στοιχείων.

Η κατηγορούμενη συνελήφθη στη Βρετανία, εκδόθηκε στην Ελλάδα και αρνείται κάθε συμμετοχή, υποστηρίζοντας ότι βρισκόταν στη διαδήλωση χωρίς να συμμετέχει στα επεισόδια.

Δύο ακόμη άνδρες έχουν ήδη προφυλακιστεί για συνέργεια στην ίδια υπόθεση μετά από νέα αστυνομική έρευνα 16 χρόνια μετά την τραγωδία. Snapshot powered by AI

Στη φυλακή οδηγείται η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin, η οποία είχε συγκλονίσει τη χώρα τον Μάιο του 2010 και είχε οδηγήσει στον θάνατο τριών εργαζομένων.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της, ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή κράτησή της. Η κατηγορούμενη, η οποία τα τελευταία χρόνια ζούσε μόνιμα στη Βρετανία, αρνείται τις κατηγορίες που της αποδίδονται και υποστηρίζει ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στην επίθεση.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, οι δικαστικές Αρχές έκριναν ότι η 46χρονη πρέπει να προφυλακιστεί, καθώς σύμφωνα με την ΕΡΤ, αξιολογείται ως ιδιαίτερα επικίνδυνη και φέρεται να ήταν προσηλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας που πραγματοποίησε την επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας.

Η 46χρονη οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης 11 Αυγούστου ενώπιον της ανακρίτριας, έχοντας προηγουμένως λάβει προθεσμία για την απολογία της. Ο συνήγορός της, Κώστας Παπαδάκης, είχε καταθέσει πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα, στο οποίο η κατηγορούμενη αρνείται οποιονδήποτε υποστηρικτικό ρόλο προς τους δράστες.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν με βεβαιότητα ότι η 46χρονη βρισκόταν κοντά στο υποκατάστημα της Marfin την ώρα της επίθεσης. Μετά την κατάθεση του υπομνήματος, η ίδια απάντησε στις ερωτήσεις της ανακρίτριας.

Τι υποστηρίζει η 46χρονη

Κατά την απολογία της, η κατηγορούμενη δήλωσε αθώα και υποστήριξε ότι είχε συμμετάσχει στη διαδήλωση εκείνης της ημέρας, χωρίς όμως να έχει οποιαδήποτε εμπλοκή στα επεισόδια.

Όπως ανέφερε, τα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στην ίδια δικογραφία τα γνώριζε από τον αναρχικό χώρο, χωρίς ωστόσο να είχε συμμετοχή στις πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται.

Νωρίτερα είχε καταθέσει ως μάρτυρας η αδελφή της 46χρονης. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, οι δύο γυναίκες βρίσκονταν στην περιοχή κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης και πέρασαν από το κτίριο της Marfin, ωστόσο δεν βρίσκονταν στο σημείο την ώρα που σημειώθηκε η εμπρηστική επίθεση.

Αμφισβητεί την ταυτοποίηση η υπεράσπιση

Από την πλευρά της, η υπεράσπιση αμφισβητεί τα συμπεράσματα της αστυνομικής έρευνας και ειδικότερα την αξιοποίηση φωτογραφικού και ψηφιακού υλικού.

Όπως υποστηρίζει, η ανάλυση των φωτογραφιών δεν οδηγεί σε ασφαλή ταυτοποίηση της κατηγορούμενης, αλλά σε μια περιορισμένη εκτίμηση ομοιότητας. Παράλληλα, επισημαίνει ότι το ίδιο υλικό είχε εξεταστεί και το 2022, όταν η υπόθεση είχε τεθεί στο αρχείο.

Η 46χρονη έχει ορίσει ως τεχνικό σύμβουλο τον πραγματογνώμονα και αναλυτή ψηφιακών πειστηρίων Γιώργο Καραθανάση. Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση που συνέταξε, από την επανεξέταση των ψηφιακών στοιχείων της δικογραφίας δεν προκύπτει ουσιαστική διαφοροποίηση σε σχέση με τα δεδομένα που είχαν εξεταστεί στις αρχές του 2022.

Η υπεράσπιση έχει, παράλληλα, προτείνει δύο ακόμη μάρτυρες.

Προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησης

Ο συνήγορος της 46χρονης, Κώστας Παπαδάκης, προανήγγειλε ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης για την προσωρινή κράτηση της εντολέως του.

Όπως δήλωσε, η προσφυγή αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες, με την υπεράσπιση να δηλώνει ότι θα συνεχίσει τη δικαστική προσπάθεια μέχρι την πλήρη δικαίωση της 46χρονης.

Αναφερόμενος στην αντίδρασή της μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο δικηγόρος της σημείωσε ότι ήταν ιδιαίτερα έντονη, καθώς, όπως είπε, η 46χρονη σκέφτεται τόσο τη δική της κατάσταση όσο και το παιδί της, το οποίο βρίσκεται στο Λονδίνο.

Ο κ. Παπαδάκης επανέλαβε ότι η εντολέας του γνώριζε τους άλλους δύο κατηγορούμενους μόνο «φατσικά» και επέμεινε στη θέση της υπεράσπισης ότι δεν έχει καμία σχέση με την εμπρηστική επίθεση.

Σχετικά με το ενδεχόμενο να έχουν προκύψει νέα στοιχεία σε σχέση με την έρευνα του 2022, ο συνήγορος υποστήριξε ότι το βασικό νέο στοιχείο είναι μια ανώνυμη ηλεκτρονική επιστολή. Κατά τον ίδιο, το περιεχόμενό της είναι αόριστο και δεν περιγράφει συγκεκριμένες αξιόποινες πράξεις ούτε διευκρινίζει την πηγή των πληροφοριών που περιλαμβάνει.

Όπως ανέφερε, και το 2022 η έρευνα είχε ξεκινήσει έπειτα από ανώνυμη καταγγελία και, με βάση το ίδιο φωτογραφικό υλικό, είχε οδηγήσει σε απαλλακτική εισαγγελική διάταξη.

Η υπεράσπιση επικαλείται επίσης την τεχνική έκθεση του Γιώργου Καραθανάση, σύμφωνα με την οποία δεν προκύπτει ταύτιση της 46χρονης με το πρόσωπο που η αστυνομία έχει χαρακτηρίσει ως «άτομο Γ» στο φωτογραφικό υλικό.

Σύμφωνα με τη θέση της υπεράσπισης, η κατηγορούμενη βρισκόταν στη διαδήλωση, όπως και πλήθος άλλων πολιτών, αλλά είχε αποχωρήσει από την περιοχή αρκετή ώρα πριν από την εκδήλωση των επεισοδίων. Όπως υποστηρίζεται, είχε περάσει από τη Marfin περισσότερο από μισή ώρα νωρίτερα και στη συνέχεια αποχώρησε από το Σύνταγμα μαζί με την αδελφή της και μία φίλη τους.

Η σύλληψη στη Βρετανία και η έκδοση στην Ελλάδα

Η 46χρονη μεταφέρθηκε στην Ελλάδα πριν από λίγες ημέρες, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσής της από τις βρετανικές Αρχές.

Είχε συλληφθεί στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου, μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας της Interpol, η οποία είχε εκδοθεί έπειτα από αίτημα των ελληνικών αστυνομικών Αρχών.

Κατά τη διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου του Γουεστμίνστερ, η 46χρονη παραιτήθηκε από τα ένδικα μέσα που προβλέπει το βρετανικό δίκαιο για να αμφισβητήσει την έκδοσή της. Παράλληλα, αποδέχθηκε το ελληνικό αίτημα για την έκδοσή της και υπέγραψε σχετική δήλωση ότι δεν θα μεταβάλει τη στάση της.

Για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη προφυλακιστεί δύο άνδρες, ηλικίας 42 ετών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για συνέργεια. Ο ένας κρατείται στις φυλακές Μαλανδρίνου και ο δεύτερος στις φυλακές Ναυπλίου.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από νέα αστυνομική έρευνα, 16 χρόνια μετά την τραγωδία. Στο πλαίσιο της έρευνας, στοιχεία της υπόθεσης επανεξετάστηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. και στη συνέχεια διαβιβάστηκαν στη Δικαιοσύνη.

Υπενθυμίζεται ότι η εμπρηστική επίθεση σημειώθηκε στις 5 Μαΐου 2010, στο υποκατάστημα της Marfin στην οδό Σταδίου. Από την πυρκαγιά έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι της τράπεζας: η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, η οποία ήταν τεσσάρων μηνών έγκυος, η Παρασκευή Ζούλια και ο Επαμεινώνδας Τσάκαλης.

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