Ο σεισμός αποκαθιστά τις προξενικές σχέσεις Βενεζουέλας - Ισραήλ μετά από 17 χρόνια

Snapshot Το Ισραήλ και η Βενεζουέλα αποφάσισαν να αποκαταστήσουν τις προξενικές σχέσεις μετά από 17 χρόνια διακοπής.

Η συμφωνία προέκυψε μετά την ισραηλινή βοήθεια στα θύματα του σεισμού του Ιουνίου στη Βενεζουέλα.

Δημιουργήθηκε κοινός μηχανισμός συντονισμού για την ταχεία επίλυση προξενικών ζητημάτων και την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η εβραϊκή κοινότητα της Βενεζουέλας αναγνωρίζεται ως γέφυρα φιλίας μεταξύ των δύο λαών.

Η συμφωνία δεν σηματοδοτεί προς το παρόν πλήρη αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων. Snapshot powered by AI

Το Ισραήλ και η Βενεζουέλα αποφάσισαν να αποκαταστήσουν τις προξενικές σχέσεις και να δημιουργήσουν έναν κοινό μηχανισμό συντονισμού για την παροχή υπηρεσιών στους πολίτες και των δύο χωρών.

Η συμφωνία επιτεύχθηκε ως αποτέλεσμα εντατικών διαπραγματεύσεων μεταξύ των υπουργών εξωτερικών των δύο χωρών, αποκαθιστώντας μία σχέση που είχε διακοπεί πριν από 17 χρόνια.

Σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, η συμφωνία ήταν αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης μεταξύ των μερών μετά την αποστολή ισραηλινής βοήθειας στα θύματα του φονικού σεισμού στις 24 Ιουνίου.

Τότε μία κοινή αντιπροσωπεία του ισραηλινού υπουργείου Εξωτερικών και της Διοίκησης του Εσωτερικού Μετώπου του IDF έφτασε στη χώρα, παρέχοντας επαγγελματική υποστήριξη σε επιχειρήσεις διάσωσης και ανάκτησης.

Τα μέρη συμφώνησαν να συνεχίσουν τις κοινές εργασίες στον τομέα της αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Ο δημιουργημένος μηχανισμός συντονισμού θα καταστήσει δυνατή την ταχεία επίλυση προξενικών ζητημάτων πολιτών και των δύο χωρών.

Στην κοινή δήλωση των κυβερνήσεων τονίστηκε επίσης ο ιδιαίτερος ρόλος της εβραϊκής κοινότητας της Βενεζουέλας, την οποία και οι δύο πλευρές θεωρούν ως γέφυρα ιστορικής φιλίας μεταξύ των λαών.

Οι διμερείς σχέσεις είχαν παγώσει από τις 15 Ιανουαρίου 2009, όταν ο τότε πρόεδρος Ούγκο Τσάβες διέταξε τη διακοπή «κάθε είδους σχέσεων» με το Ισραήλ, μια εβδομάδα μετά την απέλαση του Ισραηλινού πρεσβευτή στο Καράκας.

Η απόφαση πλαισιώθηκε από την υποστήριξη του τσαβισμού στο παλαιστινιακό. Εκείνη την εποχή, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ανακοίνωσε επίσης ότι θα επιμείνει ενώπιον της διεθνούς κοινότητας να καταγγελθούν οι Ισραηλινοί ηγέτες ενώπιον του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Η συμφωνία ωστόσο δεν συνεπάγεται, προς το παρόν, την επίσημη πλήρη αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.