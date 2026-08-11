Ο στρατός του Λιβάνου κατάσχεσε 1,2 εκατομμύρια ναρκωτικά χάπια captagon

Snapshot Το captagon αποτελεί σημαντικό παράγοντα του παράνομου εμπορίου ναρκωτικών στη Μέση Ανατολή, με αυξημένη ζήτηση κυρίως στις χώρες του Κόλπου.

Η διακίνηση captagon στη Συρία αυξήθηκε μετά τον εμφύλιο του 2011 και αποτέλεσε βασική πηγή παράνομων εσόδων για το καθεστώς Άσαντ.

Μετά την πτώση του Άσαντ το 2024, οι νέες αρχές στη Συρία και ο Λίβανος εντείνουν τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της παραγωγής και διακίνησης captagon.

Οι κυβερνήσεις της περιοχής ζητούν από Λίβανο και Συρία να αυξήσουν τους ελέγχους και τις επιχειρήσεις κατά των δικτύων λαθρεμπορίου captagon. Snapshot powered by AI

Στην κατάσχεση περίπου 1,2 εκατομμυρίων χαπιών captagon, τα οποία φέρεται να προορίζονταν για παράνομη εξαγωγή, προχώρησαν οι αρχές του Λιβάνου, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού την Τρίτη (11/8).

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σε περιοχή βόρεια της Βηρυτού, όπου οι στρατιωτικές Αρχές εντόπισαν δύο άτομα την ώρα που, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τοποθετούσαν τις ποσότητες του συνθετικού ναρκωτικού σε όχημα με σκοπό να τις μεταφέρουν παράνομα εκτός της χώρας.

Το captagon, ουσία με δράση παρόμοια με αυτή της αμφεταμίνης, αποτελεί εδώ και χρόνια σημαντικό παράγοντα του παράνομου εμπορίου ναρκωτικών στη Μέση Ανατολή. Οι χώρες του Κόλπου, όπου η ζήτηση για το συγκεκριμένο ναρκωτικό είναι ιδιαίτερα αυξημένη, ασκούν πιέσεις στον Λίβανο να ενισχύσει τα μέτρα κατά της παραγωγής και της διακίνησής του.

Στο επίκεντρο και η Συρία

Η διακίνηση captagon είχε λάβει τεράστιες διαστάσεις στη γειτονική Συρία μετά την έναρξη του εμφυλίου πολέμου το 2011. Το ναρκωτικό εξελίχθηκε σε ένα από τα σημαντικότερα εξαγώγιμα προϊόντα της χώρας και αποτέλεσε, σύμφωνα με διεθνείς εκτιμήσεις, βασική πηγή παράνομων εσόδων για το καθεστώς του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ.

Μετά την πτώση του Άσαντ το 2024, οι νέες αρχές στη Δαμασκό έχουν εντείνει τις προσπάθειες για την εξάρθρωση των δικτύων παραγωγής και διακίνησης captagon. Παράλληλα, Λίβανος και Συρία επιχειρούν να περιορίσουν τη διασυνοριακή λαθρεμπορία, σε μια περιοχή όπου τα κοινά σύνορα των δύο χωρών εκτείνονται σε μήκος περίπου 330 χιλιομέτρων.

Στον Λίβανο, στο παρελθόν έχουν διατυπωθεί επίσης κατηγορίες σε βάρος της Χεζμπολάχ, συμμάχου του Άσαντ, για εμπλοκή σε δίκτυα διακίνησης captagon με στόχο τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων της.

Μεγάλες κατασχέσεις σε ολόκληρη την περιοχή

Το παράνομο εμπόριο του συνθετικού ναρκωτικού έχει εξαπλωθεί σημαντικά στη Μέση Ανατολή, με χώρες της περιοχής να ανακοινώνουν συχνά μεγάλες κατασχέσεις φορτίων.

Οι κυβερνήσεις των γειτονικών κρατών ζητούν από τον Λίβανο και τη Συρία να ενισχύσουν περαιτέρω τους ελέγχους και τις επιχειρήσεις κατά των δικτύων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και τη διακίνηση του captagon.