Καιρός Δεκαπενταύγουστου: Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, πότε εξασθενούν τα μελτέμια

Snapshot Τον Δεκαπενταύγουστο αναμένεται αισθητά χαμηλότερη θερμοκρασία στην Αθήνα, με μέγιστες τιμές γύρω στους 29 με 30°C λόγω ενίσχυσης του μελτεμιού.

Το μελτέμι θα παραμείνει ισχυρό από 12 έως 16 Αυγούστου, με ανέμους 5 με 7 μποφόρ.

Μετά τις 16 με 17 Αυγούστου το μελτέμι θα εξασθενήσει, ενώ η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει ξανά προς τους 33 με 35°C.

Υπάρχει πιθανότητα νέας μεταβολής του καιρού στις 19 με 20 Αυγούστου, κυρίως στα βορειοδυτικά της χώρας.

Η σχέση μεταξύ μελτεμιού και θερμοκρασίας είναι αντιστρόφως ανάλογη: ισχυρότεροι άνεμοι περιορίζουν τη θερμοκρασία και το αντίστροφο. Snapshot powered by AI

Αλλάζει από την Πέμπτη το σκηνικό του καιρού, με αισθητά χαμηλότερη θερμοκρασία να αναμένεται τον Δεκαπενταύγουστο. Σύμφωνα με τις έως τώρα προγνώσεις, το ισχυρό μελτέμι θα παραμείνει, αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι την Κυριακή θα αρχίσει να εξασθενεί.

Ωστόσο, η δροσερή παρένθεση δεν αναμένεται να διαρκέσει για πολύ, καθώς από τις 16 με 17 Αυγούστου η θερμοκρασία αναμένεται να αρχίσει και πάλι να ανεβαίνει. Παράλληλα, νέα μεταβολή του καιρού δεν αποκλείεται στις 19-20 Αυγούστου, κυρίως στα βορειοδυτικά της χώρας.

Όπως αναφέρει και ο Θοδωρής Κολυδάς σε σημερινή του ανάρτηση, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα ξεκινά σήμερα κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου, υποχωρεί σταδιακά και φτάνει στο χαμηλότερο σημείο της γύρω στις 14–15 Αυγούστου, περίπου στους 29–30°C. Από τις 17 Αυγούστου και μετά αρχίζει νέα άνοδος, με τις μέγιστες να επιστρέφουν προς τους 33–35°C στο τέλος του δεκαημέρου. Παράλληλα, οι ελάχιστες θερμοκρασίες υποχωρούν από περίπου 26°C προς τους 20–21°C και στη συνέχεια ανεβαίνουν ξανά.

Παράλληλα, όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος, από 12 έως 16 Αυγούστου το μελτέμι ενισχύεται σημαντικά. Η διάμεσος του μέσου ανέμου κινείται κυρίως στα 5–6 μποφόρ, ενώ τα ισχυρότερα σενάρια πλησιάζουν τα 7 μποφόρ. Οι ριπές κορυφώνονται γύρω στις 13–15 Αυγούστου, με διάμεσες τιμές που φτάνουν περίπου τους 50–53 kt. Ταυτόχρονα, οι πιθανότητες υπέρβασης των 5 και 6 μποφόρ είναι πολύ υψηλές, ενώ γύρω στις 14–15 Αυγούστου εμφανίζεται και αξιόλογη πιθανότητα για ακόμη ισχυρότερες εντάσεις.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Οι δύο κάρτες δίνουν μια πολύ χαρακτηριστική εικόνα της σχέσης ανάμεσα στο μελτέμι και τη θερμοκρασία στην Αθήνα. Η εξέλιξη είναι σχεδόν καθρέφτης: όσο ενισχύεται το βόρειο ρεύμα στο Αιγαίο και ιδιαίτερα στο Στενό Καφηρέα, τόσο υποχωρεί η θερμοκρασία στην Αθήνα· όταν το μελτέμι εξασθενεί, η θερμοκρασία ανακάμπτει.

Στην κάρτα της Αθήνας, η μέγιστη θερμοκρασία ξεκινά σήμερα κοντά στους 35°C, υποχωρεί σταδιακά και φτάνει στο χαμηλότερο σημείο της γύρω στις 14–15 Αυγούστου, περίπου στους 29–30°C. Από τις 17 Αυγούστου και μετά αρχίζει νέα άνοδος, με τις μέγιστες να επιστρέφουν προς τους 33–35°C στο τέλος του δεκαημέρου. Παράλληλα, οι ελάχιστες θερμοκρασίες υποχωρούν από περίπου 26°C προς τους 20–21°C και στη συνέχεια ανεβαίνουν ξανά.Η κάρτα του Καφηρέα εξηγεί πολύ καλά αυτή την πορεία.

Από 12 έως 16 Αυγούστου το μελτέμι ενισχύεται σημαντικά. Η διάμεσος του μέσου ανέμου κινείται κυρίως στα 5–6 μποφόρ, ενώ τα ισχυρότερα σενάρια πλησιάζουν τα 7 μποφόρ. Οι ριπές κορυφώνονται γύρω στις 13–15 Αυγούστου, με διάμεσες τιμές που φτάνουν περίπου τους 50–53 kt. Ταυτόχρονα, οι πιθανότητες υπέρβασης των 5 και 6 μποφόρ είναι πολύ υψηλές, ενώ γύρω στις 14–15 Αυγούστου εμφανίζεται και αξιόλογη πιθανότητα για ακόμη ισχυρότερες εντάσεις.

Μετά τις 16–17 Αυγούστου όμως η εικόνα αλλάζει. Ο μέσος άνεμος εξασθενεί αισθητά, πέφτοντας σταδιακά προς τα 3–4 μποφόρ και ακόμη χαμηλότερα στο τέλος της περιόδου. Την ίδια στιγμή, η Αθήνα αρχίζει να θερμαίνεται ξανά.Αυτό είναι κλασικό γνώρισμα του ελληνικού καλοκαιριού: το ισχυρό μελτέμι μεταφέρει δροσερότερες αέριες μάζες προς την ανατολική ηπειρωτική χώρα και περιορίζει τη μέγιστη θερμοκρασία. Όταν υποχωρεί, η ηλιακή θέρμανση και η θερμή αέρια μάζα αποκτούν ξανά μεγαλύτερο ρόλο.Συμπέρασμα: από 12 έως 16 Αυγούστου έχουμε ενισχυμένο μελτέμι και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στην Αθήνα. Από 17–18 Αυγούστου και μετά, καθώς το μελτέμι εξασθενεί, η θερμοκρασία παίρνει ξανά ανοδική πορεία.

Δηλαδή, στο συγκεκριμένο δεκαήμερο η σχέση είναι πράγματι αντιστρόφως ανάλογη: ισχυρότερο μελτέμι – χαμηλότερη θερμοκρασία, ασθενέστερο μελτέμι – υψηλότερη θερμοκρασία».

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