Καιρός Δεκαπενταύγουστου: Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, πότε εξασθενούν τα μελτέμια

Το ισχυρό μελτέμι θα παραμείνει - Αισθητά χαμηλότερη η θερμοκρασία τον Δεκαπενταύγουστο

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Καιρός Δεκαπενταύγουστου: Αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, πότε εξασθενούν τα μελτέμια
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τον Δεκαπενταύγουστο αναμένεται αισθητά χαμηλότερη θερμοκρασία στην Αθήνα, με μέγιστες τιμές γύρω στους 29 με 30°C λόγω ενίσχυσης του μελτεμιού.
  • Το μελτέμι θα παραμείνει ισχυρό από 12 έως 16 Αυγούστου, με ανέμους 5 με 7 μποφόρ.
  • Μετά τις 16 με 17 Αυγούστου το μελτέμι θα εξασθενήσει, ενώ η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει ξανά προς τους 33 με 35°C.
  • Υπάρχει πιθανότητα νέας μεταβολής του καιρού στις 19 με 20 Αυγούστου, κυρίως στα βορειοδυτικά της χώρας.
  • Η σχέση μεταξύ μελτεμιού και θερμοκρασίας είναι αντιστρόφως ανάλογη: ισχυρότεροι άνεμοι περιορίζουν τη θερμοκρασία και το αντίστροφο.
Snapshot powered by AI

Αλλάζει από την Πέμπτη το σκηνικό του καιρού, με αισθητά χαμηλότερη θερμοκρασία να αναμένεται τον Δεκαπενταύγουστο. Σύμφωνα με τις έως τώρα προγνώσεις, το ισχυρό μελτέμι θα παραμείνει, αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι την Κυριακή θα αρχίσει να εξασθενεί.

Ωστόσο, η δροσερή παρένθεση δεν αναμένεται να διαρκέσει για πολύ, καθώς από τις 16 με 17 Αυγούστου η θερμοκρασία αναμένεται να αρχίσει και πάλι να ανεβαίνει. Παράλληλα, νέα μεταβολή του καιρού δεν αποκλείεται στις 19-20 Αυγούστου, κυρίως στα βορειοδυτικά της χώρας.

Όπως αναφέρει και ο Θοδωρής Κολυδάς σε σημερινή του ανάρτηση, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αθήνα ξεκινά σήμερα κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου, υποχωρεί σταδιακά και φτάνει στο χαμηλότερο σημείο της γύρω στις 14–15 Αυγούστου, περίπου στους 29–30°C. Από τις 17 Αυγούστου και μετά αρχίζει νέα άνοδος, με τις μέγιστες να επιστρέφουν προς τους 33–35°C στο τέλος του δεκαημέρου. Παράλληλα, οι ελάχιστες θερμοκρασίες υποχωρούν από περίπου 26°C προς τους 20–21°C και στη συνέχεια ανεβαίνουν ξανά.

Παράλληλα, όπως σημειώνει ο μετεωρολόγος, από 12 έως 16 Αυγούστου το μελτέμι ενισχύεται σημαντικά. Η διάμεσος του μέσου ανέμου κινείται κυρίως στα 5–6 μποφόρ, ενώ τα ισχυρότερα σενάρια πλησιάζουν τα 7 μποφόρ. Οι ριπές κορυφώνονται γύρω στις 13–15 Αυγούστου, με διάμεσες τιμές που φτάνουν περίπου τους 50–53 kt. Ταυτόχρονα, οι πιθανότητες υπέρβασης των 5 και 6 μποφόρ είναι πολύ υψηλές, ενώ γύρω στις 14–15 Αυγούστου εμφανίζεται και αξιόλογη πιθανότητα για ακόμη ισχυρότερες εντάσεις.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Οι δύο κάρτες δίνουν μια πολύ χαρακτηριστική εικόνα της σχέσης ανάμεσα στο μελτέμι και τη θερμοκρασία στην Αθήνα. Η εξέλιξη είναι σχεδόν καθρέφτης: όσο ενισχύεται το βόρειο ρεύμα στο Αιγαίο και ιδιαίτερα στο Στενό Καφηρέα, τόσο υποχωρεί η θερμοκρασία στην Αθήνα· όταν το μελτέμι εξασθενεί, η θερμοκρασία ανακάμπτει.

Στην κάρτα της Αθήνας, η μέγιστη θερμοκρασία ξεκινά σήμερα κοντά στους 35°C, υποχωρεί σταδιακά και φτάνει στο χαμηλότερο σημείο της γύρω στις 14–15 Αυγούστου, περίπου στους 29–30°C. Από τις 17 Αυγούστου και μετά αρχίζει νέα άνοδος, με τις μέγιστες να επιστρέφουν προς τους 33–35°C στο τέλος του δεκαημέρου. Παράλληλα, οι ελάχιστες θερμοκρασίες υποχωρούν από περίπου 26°C προς τους 20–21°C και στη συνέχεια ανεβαίνουν ξανά.Η κάρτα του Καφηρέα εξηγεί πολύ καλά αυτή την πορεία.

Από 12 έως 16 Αυγούστου το μελτέμι ενισχύεται σημαντικά. Η διάμεσος του μέσου ανέμου κινείται κυρίως στα 5–6 μποφόρ, ενώ τα ισχυρότερα σενάρια πλησιάζουν τα 7 μποφόρ. Οι ριπές κορυφώνονται γύρω στις 13–15 Αυγούστου, με διάμεσες τιμές που φτάνουν περίπου τους 50–53 kt. Ταυτόχρονα, οι πιθανότητες υπέρβασης των 5 και 6 μποφόρ είναι πολύ υψηλές, ενώ γύρω στις 14–15 Αυγούστου εμφανίζεται και αξιόλογη πιθανότητα για ακόμη ισχυρότερες εντάσεις.

Μετά τις 16–17 Αυγούστου όμως η εικόνα αλλάζει. Ο μέσος άνεμος εξασθενεί αισθητά, πέφτοντας σταδιακά προς τα 3–4 μποφόρ και ακόμη χαμηλότερα στο τέλος της περιόδου. Την ίδια στιγμή, η Αθήνα αρχίζει να θερμαίνεται ξανά.Αυτό είναι κλασικό γνώρισμα του ελληνικού καλοκαιριού: το ισχυρό μελτέμι μεταφέρει δροσερότερες αέριες μάζες προς την ανατολική ηπειρωτική χώρα και περιορίζει τη μέγιστη θερμοκρασία. Όταν υποχωρεί, η ηλιακή θέρμανση και η θερμή αέρια μάζα αποκτούν ξανά μεγαλύτερο ρόλο.Συμπέρασμα: από 12 έως 16 Αυγούστου έχουμε ενισχυμένο μελτέμι και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στην Αθήνα. Από 17–18 Αυγούστου και μετά, καθώς το μελτέμι εξασθενεί, η θερμοκρασία παίρνει ξανά ανοδική πορεία.

Δηλαδή, στο συγκεκριμένο δεκαήμερο η σχέση είναι πράγματι αντιστρόφως ανάλογη: ισχυρότερο μελτέμι – χαμηλότερη θερμοκρασία, ασθενέστερο μελτέμι – υψηλότερη θερμοκρασία».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:26ΚΟΣΜΟΣ

Αίγυπτος: 18 νεκροί σε φρικτό τροχαίο – Ανάμεσα στα θύματα και παιδιά

20:25ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτή ανακάλυψη μετά από 40 χρόνια: Βιολογικός πατέρας του παιδιού της και άλλων 9 ήταν ο γιατρός γονιμότητας

20:16ΑΘΛΗΤΙΚΑ

LIVE Ναϊμέγκεν - Ολυμπιακός: Με πέντε αλλαγές ο Μεντιλίμπαρ για το διπλό πρόκρισης

20:15ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στον αέρα: 22χρονος επιβάτης πέθανε σε πτήση για το Λος Αντζελες

20:13ΑΘΛΗΤΙΚΑ

LIVE ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός: Μόνο για το «διπλό» και την πρόκριση στη Σόφια το «τριφύλλι»

20:08LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Πότε κάνουν πρεμιέρα οι ενημερωτικές εκπομπές; 

20:03ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Φωτιά στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου - Καίει χώρο με λάστιχα

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στην Αγία Τριάδα Ιωαννίνων

19:50ΚΟΣΜΟΣ

Φιλιππίνες: Τόνοι σκουπιδιών συγκεντρώθηκαν στην πρωτεύουσα εξαιτίας των μουσώνων

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Ερυθρά Θάλασσα: Νεκροί σε συμπλοκές με τους Χούθι - Αμερικανικό ελικόπτερο εκτόξευσε πύραυλο

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Οροθετήθηκε η πυρκαγιά στη Δυτική Αχαΐα - Συνεχής εγρήγορση λόγω ισχυρών ανέμων

19:37LIFESTYLE

Η Κλέλια Ανδριολάτου ποζάρει μπροστά στον καθρέφτη με animal print μαγιό

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Καρέ καρέ η μυστική μεταφορά του Τραμπ με φορτηγό τροφοδοσίας από το «Air Force One» σε στρατιωτικό αεροσκάφος

19:33ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σοκαρισμένος ο Βραζιλιάνος παίκτης που βρέθηκε στο κενό πανηγυρίζοντας ακυρωθέν γκολ: «Ένιωσα όπως όταν πέφτεις από ψηλά όταν κοιμάσαι» - Το είχε πάθει κι άλλος παίκτης το 2014

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Έκρυβαν ναρκωτικά μέσα σε κουτιά με παιχνίδια και έφταναν στην Κρήτη με courier

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Η πυρκαγιά πιθανότατα ξέσπασε από το μοιραίο τροχαίο ατύχημα ηλικιωμένου

19:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Spotify βάζει «φρένο» στους AI καλλιτέχνες – Τι αλλάζει στις playlists

19:18ΚΟΣΜΟΣ

Site 99: Η μυστική συμφωνία ΗΠΑ – Συρίας για την απομάκρυνση πυρηνικού υλικού του Άσαντ, ο προληπτικός βομβαρδισμός του Ισραήλ και η ιστορία της απόρρητης εγκατάστασης

19:14ΕΛΛΑΔΑ

Αγανάκτηση στα Σφακιά: Συνεχείς διακοπές ρεύματος, ανησυχία κατοίκων και επιχειρηματιών

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Άρτα: Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Κομπότι - Ξεκίνησε κοντά σε παλιά χωματερή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Από πνευμονικό οίδημα και υποξία επήλθε ο θάνατος του αστυνομικού

18:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Ραζνάτοβιτς για την πρόταση Γιαννακόπουλου σε Γιόκιτς: «30 χρόνια δεν έχω ξαναδεί τέτοια προσφορά»

19:08ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Η στιγμή της επίθεσης με 2 μαχαίρια σε αστυνομικούς φωνάζοντας «Allahu Akbar»

16:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ατύχημα με το ποδήλατο είχε ο πρωθυπουργός στα Χανιά

18:17ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πώς αξιολογούν οι Έλληνες την «Οδύσσεια» του Νόλαν; Τα ευρήματα της έρευνας της Κάπα Research

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο από cockpit αεροσκάφους καταγράφει την ένταση του σεισμού των 7,4R στην Κολομβία

06:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οριστική εικόνα για τον 15Αύγουστο - Τι δείχνουν τα μοντέλα GFS και ECMWF - Και μετά καύσωνας

17:22LIFESTYLE

Το μήνυμα της Νικόλ Κίντμαν από την Ελλάδα για τα 150 χρόνια λειτουργίας του Lane Cove Public School στο Σίδνεϊ

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Σπάτα: Η πυρκαγιά πιθανότατα ξέσπασε από το μοιραίο τροχαίο ατύχημα ηλικιωμένου

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Καρέ καρέ η μυστική μεταφορά του Τραμπ με φορτηγό τροφοδοσίας από το «Air Force One» σε στρατιωτικό αεροσκάφος

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Έφαγε ωμά στρείδια και κατέληξε με εγκεφαλική παράλυση - Πρώην πεζοναύτης ζει καθηλωμένος

07:34ΕΥ ΖΗΝ

Με πόσες ντομάτες καθημερινά μπορεί να μειώσετε τη συσσώρευση λίπους στο ήπαρ

18:50ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Τήνος: Χυδαία επίθεση από άνδρα Ρομά στην Αφροδίτη Λατινοπούλου - Πώς αντέδρασε η ίδια

09:21LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ανακοινώθηκε ο νέος συμπαρουσιαστής του Δημήτρη Οικονόμου

20:12LIFESTYLE

Το τραγούδι που απέρριψε ο Βασίλης Καρράς και το έκανε τεράστια επιτυχία ο Χρήστος Δάντης

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Πιλότος πετούσε το αεροσκάφος υπό την επήρεια μαριχουάνας - Δεκάδες τραυματίες από χειρισμό

07:24ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του 15Αύγουστου – Σοβαρή αλλαγή από την Πέμπτη λόγω συστήματος Ωμέγα Εμποδισμού

12:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις ενστόλων: Αυξήσεις έως 150 ευρώ - Αναλυτικοί πίνακες με τα όρια ηλικίας και τα νέα ποσά αποδοχών

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Στο νοσοκομείο μεγαλώνουν δύο δίδυμα βρέφη - Αφαιρέθηκε η γονική εποπτεία από τη μητέρα και σταμάτησε να πηγαίνει να τα βλέπει

18:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συναλλαγές μέσω IRIS: Τι ισχύει για το «χαρτζιλίκι» και πότε φορολογούνται οι μεταφορές χρημάτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ