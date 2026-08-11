Το πολικό αρκουδάκι που έχει «κόλλημα» με τους κώνους και έγινε viral – Βίντεο

Ένα αξιολάτρευτο πολικό αρκουδάκι, που φιλοξενείται σε ενυδρείο στην ιαπωνική επαρχία Ακίτα, έχει γίνει viral χάρη σε μία… ασυνήθιστη και ιδιαίτερα χαριτωμένη συνήθεια: Το παιχνίδι με κώνους οδικής κυκλοφορίας.

Πρωταγωνιστής της ιστορίας είναι ο Μομότα, ένα 8 μηνών αρκουδάκι που έχει κερδίσει τις καρδιές χιλιάδων χρηστών του διαδικτύου.

Σε βίντεο που κατεγράφη με κινητό τηλέφωνο, ο Μομότα εμφανίζεται να παίζει με κώνους. Συγκεκριμένα, βάζει το κεφάλι του μέσα στη στοίβα και γεμάτος παιχνιδιάρικη διάθεση, σπρώχνει με τη μουσούδα του την πλάτη της μητέρας του. Η σκανταλιάρικη συμπεριφορά του δεν είναι μόνο διασκεδαστική, αλλά αναδεικνύει και τη φυσική περιέργεια του νεαρού ζώου.

Σύμφωνα με το ενυδρείο Oga GAO, όπου φιλοξενείται ο Μομότα, γεννήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου και πήρε το όνομά του προς τιμήν των γονιών του. Από τη γέννησή του παρουσιάζει υγιή ανάπτυξη, με φωτογραφικό υλικό να καταγράφει ότι μέσα σε μόλις έναν μήνα, πήρε 25 κιλά.

Η γοητευτική του παρουσία, σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη αδυναμία στους κώνους οδικής κυκλοφορίας, έχουν μετατρέψει τον Μομότα σε έναν από τους πιο δημοφιλείς και αξιολάτρευτους πρωταγωνιστές του ζωικού βασιλείου στο διαδίκτυο.