Marfin: Αρνείται τα πάντα η 46χρονη - «Ήμουν στην πορεία, πέρασα από την τράπεζα πριν το συμβάν»

Snapshot Η 46χρονη κατηγορούμενη αρνείται κατηγορηματικά την εμπλοκή της στον εμπρησμό της Marfin το 2010.

Υποστηρίζει ότι ήταν στην πορεία και πέρασε από την τράπεζα πριν ξεσπάσει η φωτιά.

Της αποδίδεται υποστηρικτικός ρόλος, συγκεκριμένα η μεταφορά σακιδίου με μολότοφ.

Η αδελφή της κατέθεσε ότι βρισκόντουσαν μαζί στην πορεία και στην περιοχή πριν το συμβάν.

Ο συνήγορός της επιβεβαιώνει ότι δεν ήταν στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης. Snapshot powered by AI

Ολοκληρώθηκε η απολογία της 46χρονης, η οποία κατηγορείται για τον εμπρησμό στη Marfin που στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις ανθρώπους τον Μάιο του 2010, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα με την «ξανθιά πλεξούδα» αρνείται κατηγορηματικά όσα της αποδίδονται και τόνισε ενώπιον της Ανακρίτριας ότι δεν ήταν παρούσα όταν το υποκατάστημα της τράπεζας στην Οδό Σταδίου τυλίγονταν στις φλόγες από τις μολότοφ που πέταξαν άγνωστοι.

Στην 46χρονη έχει αποδοθεί βάσει κατηγορητηρίου, υποστηρικτικός ρόλος, και συγκεκριμένα ότι ήταν εκείνη που έφερε σακίδιο, στο οποίο υπήρχαν οι μολότοφ που έριξαν οι φερόμενοι ως δράστες.

Κατά τον συνήγορό της, η 46χρονη ναι μεν συμμετείχε στη διαδήλωση, όμως δεν ήταν στην τράπεζα την ώρα της επίθεσης.

Σαν μάρτυρας κατέθεσε και η αδελφή της, η οποία υποστήριξε ότι ήταν μαζί με την αδελφή της στην πορεία και είχαν περάσει από την τράπεζα πριν ξεσπάσει η φωτιά που σκότωσε τους εργαζόμενους.

Διαβάστε επίσης