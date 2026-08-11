Ζελένσκι: «Η Ρωσία έπληξε την Ζαπορίζια με βαλλιστικούς πυραύλους της Βόρειας Κορέας»

Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστήριξε ότι οι επιθέσεις που εξαπέλυσε η Ρωσία κατά την διάρκεια της νύχτας στην πόλη Ζαπορίζια, έγιναν με βαλλιστικούς πυραύλους της Βόρειας Κορέας, πυραύλους Zircon και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι από τις επιθέσεις στη Ζαπορίζια, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 20 ακόμη τραυματίστηκαν, ενώ, σύμφωνα με τους ίδιους, στο Κίεβο προκλήθηκαν πυρκαγιές. Άλλα έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους και 16 τραυματίστηκαν σε επιθέσεις στο Ντνιπροπετρόφσκ και το Ντονέτσκ, όπως μετέδωσε το Reuters.

«Η Ζαπορίζια δέχτηκε πλήγματα από βαλλιστικούς πυραύλους της Βόρειας Κορέας, πυραύλους Zircon και κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες. Ήταν μια βίαιη επίθεση, σχεδιασμένη για να προκαλέσει τη μέγιστη δυνατή ζημιά ειδικά σε υποδομές πολιτών», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στο «X».

«Κάθε βήμα που κάνει η Ρωσία – η αύξηση της παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων, η εισαγωγή εξοπλισμού από τη Βόρεια Κορέα, η προετοιμασία για κινητοποίηση – όλα αυτά δείχνουν ότι η Μόσχα δεν προετοιμάζεται για ειρήνη, αλλά για κλιμάκωση. Και ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει τώρα, όχι να περιμένει», τόνισε.

Ολονύχτιες επιθέσεις

Από την πλευρά της, η Μόσχα ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε το συγκρότημα διαλογής Nova Posta στο Κίεβο, το οποίο, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας, διαχειρίζεται την αποθήκευση και τη διανομή αγαθών διπλής χρήσης, περιλαμβανομένων εξαρτημάτων για την παραγωγή drones μεγάλου και μέσου βεληνεκούς, όπως και ρομποτικά συστήματα και εξοπλισμό ηλεκτρονικού πολέμου.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε, επίσης, ότι έπληξε το κέντρο μεταφορών και υλικοτεχνικής υποστήριξης Kyiv-3, το οποίο περιέγραψε ως μεγάλο αποθηκευτικό συγκρότημα, όπου, σύμφωνα με το ίδιο, βρίσκονται αποθηκευμένα επιθετικά drones, επίγειοι σταθμοί ελέγχου και τα εξαρτήματά τους.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε επίσης ότι στην πόλη της Ζαπορίζια οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν τη μεταλλουργική μονάδα Zaporizhstal, που ανήκει στον όμιλο Metinvest, την οποία περιέγραψε ως κορυφαίο παραγωγό πλατέων προϊόντων από χάλυβα, τα οποία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή μεταξύ άλλων προστατευτικών δομών, θωράκισης για στρατιωτικά οχήματα και πλάκες θωράκισης σώματος.

Την ίδια στιγμή, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν σε διυλιστήριο πετρελαίου στη ρωσική πόλη Ορσκ, τη δεύτερη μεγαλύτερη στην περιοχή του Όρενμπουργκ και σημαντικό βιομηχανικό κόμβο.

Σε ανακοίνωσή τους στην εφαρμογή Telegram, οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σημείωσαν ότι στοχοθέτησαν το διυλιστήριο πετρελαίου Orsknefteorgsintez, δυνατότητας παραγωγής ετησίως 6 εκατομμυρίων τόνων αργού.