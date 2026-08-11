Βέλγιο: Συμμορίες χρησιμοποιούν ενοικιαζόμενα τύπου Airbnb για να κρύβουν όπλα και ναρκωτικά

Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb έχουν μετατραπεί σε κρησφύγετα εγκληματικών οργανώσεων., όπου κρύβουν χρήματα, ναρκωτικά, όπλα και διακινούμενα προσώπων, προειδοποιεί ο επικεφαλής της καταπολέμησης ναρκωτικών στο Βέλγιο

Newsroom

Βέλγιο: Συμμορίες χρησιμοποιούν ενοικιαζόμενα τύπου Airbnb για να κρύβουν όπλα και ναρκωτικά
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο επικεφαλής της καταπολέμησης ναρκωτικών στο Βέλγιο προειδοποιεί ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων έχουν μετατραπεί σε ασφαλή καταφύγια του οργανωμένου εγκλήματος για τη φύλαξη όπλων, ναρκωτικών, χρημάτων και ανθρώπων.

Ο αναπτυσσόμενος τομέας του ηλεκτρονικού εμπορίου παρέχει «τεράστια» διευκόλυνση στα μέλη του οργανωμένου εγκλήματος, προειδοποιεί η εθνική επίτροπος καταπολέμησης των ναρκωτικών του Βελγίου, Ιν Βαν Βάιμερς. Μιλώντας στον Guardian, η Βελγίδα αξιωματούχος σημείωσε ότι, αν και οι αρχές δεν διαθέτουν ακόμη πλήρη εικόνα για την πραγματική έκταση του φαινομένου, είναι σαφές πως τα εγκληματικά δίκτυα εκμεταλλεύονται στο έπακρο την ευελιξία που προσφέρουν οι πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Όπως εξήγησε χαρακτηριστικά, η παραλαβή ενός φορτίου από ένα λιμάνι απαιτεί προσαρμοστικότητα: αν η άφιξη του πλοίου καθυστερήσει ή αν το δρομολόγιο αλλάξει αιφνιδιαστικά, οι διακινητές μπορούν εύκολα να νοικιάσουν ένα κατάλυμα τύπου Airbnb για λίγες ημέρες και, εφόσον χρειαστεί, να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα δωρεάν ακύρωσης. Όπως υπογράμμισε παρόλο που οι εταιρείες του κλάδου υπηρετούν έναν απολύτως νόμιμο σκοπό, οφείλουν να ενισχύσουν τις δικλίδες ασφαλείας τους ώστε να μην τις εκμεταλλεύτεται ο υπόκοσμος.

«Χρειάζεστε κάποιον να παραλάβει ένα φορτίο από το λιμάνι. Δεν ξέρετε ακριβώς πότε θα φτάσει το πλοίο. Λοιπόν, μπορείτε να νοικιάσετε ένα διαμέρισμα ή στούντιο Airbnb για τρεις ημέρες. Είναι πολύ ευέλικτο. Αν το πλοίο δεν έρχεται στην Αμβέρσα αλλά στη Μασσαλία, υπάρχει δωρεάν ακύρωση.»

Στις αρχές Αυγούστου, η αστυνομία κατέσχεσε 3,3 κιλά κοκαΐνης και 4.845 ευρώ σε μετρητά από ένα διαμέρισμα νοικιασμένο μέσω Airbnb στο κέντρο των Βρυξελλών, το οποίο πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε για την αποθήκευση και συσκευασία ναρκωτικών, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Belga. Το 2024, όταν 11 άτομα καταδικάστηκαν για τον ρόλο τους σε μια τεράστια επιχείρηση διακίνησης ναρκωτικών μεταξύ Βελγίου και Ηνωμένου Βασιλείου, αποκαλύφθηκε ότι ναρκωτικά αξίας 21 εκατομμυρίων ευρώ κατασχέθηκαν από ένα διαμέρισμα ενοικίασης μέσω Airbnb στο Staden, στη Δυτική Φλάνδρα.

Εκπρόσωπος της Airbnb στο Βέλγιο αρνήθηκε να σχολιάσει, αλλά παρέπεμψε την Guardian σε πρόσφατες δηλώσεις του Clément Eulry, διευθυντή της Airbnb για τη Γαλλία και τις χώρες της Μπενελούξ. Δήλωσε στην De Staandard ότι τέτοιες εγκληματικές κρατήσεις αντιπροσώπευαν μια μειονότητα μεταξύ των εκατομμυρίων που επεξεργάζεται η εταιρεία ετησίως.

Η εταιρεία πρόσθεσε έλαβε διάφορα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό ύποπτων κρατήσεων. Είπε ότι οι αναφορές για προβληματικούς ενοικιαστές κοινοποιούνταν πάντα στην αστυνομία και τις τοπικές αρχές.

Οι βραχυπρόθεσμες μισθώσεις σύμφωνα με τους ειδικούς είναι μόνο μία πτυχή της σύγχρονης οικονομίας που διευκολύνει τη ζωή του οργανωμένου εγκλήματος, όπως η δημιουργία ανώνυμων λογαριασμών email, οι κρυπτογραφημένες επικοινωνίες, τα κρυπτονομίσματα και η πανταχού παρούσα παράδοση δεμάτων. «Το γεγονός ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μια ακμάζουσα επιχείρηση διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό το οργανωμένο έγκλημα».

Είπε ότι οι εταιρείες παράδοσης διατρέχουν επίσης «πολύ μεγάλο κίνδυνο» να γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης από το οργανωμένο έγκλημα, επειδή «δεν αποτελεί πλέον ύποπτη κατάσταση όταν βλέπεις ένα λευκό βαν να σταματάει στο σπίτι του γείτονά σου και... να του παραδίδουν ένα μικρό κουτί».

Πέρυσι, ένας ανώνυμος δικαστής -ο οποίος αναγκάστηκε να ζήσει σε ασφαλές σπίτι για τέσσερις μήνες- προειδοποίησε ότι το Βέλγιο κινδυνεύει να γίνει ναρκοκράτος, ασκώντας δριμεία κριτική στην αντίδραση της κυβέρνησης. Το οργανωμένο έγκλημα έχει ιεραρχίες πυραμίδας από πάνω προς τα κάτω, συνδεδεμένες σε πιο χαλαρά ανώνυμα δίκτυα όπου οι εγκληματίες «δεν γνωρίζουν πλέον σε ποιο δίκτυο ανήκουν», πρόσθεσε. Οι παράνομες δραστηριότητες ανατίθενται σε διάφορες συμμορίες, οι οποίες ειδικεύονται στο ξέπλυμα χρήματος, στην προμήθεια ή στη χρήση όπλων, τονίζουν. Στις Βρυξέλλες, η αστυνομία κατέγραψε 101 περιστατικά πυροβολισμών το 2025, αριθμός ρεκόρ που αναφέρθηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, και συχνά οφείλεται σε πολέμους για την κυριαρχία συμμοριών.

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