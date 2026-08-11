Μαρία Σαράποβα: Απολαμβάνει τις διακοπές της στην Ελλάδα - Σε ένα «γοητευτικό» μέρος της Αστυπάλαιας
Επισκέφθηκε την Αστυπάλαια και δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες
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Τις διακοπές της στην Ελλάδα απολαμβάνει η παγκοσμίου φήμης πρώην τενίστρια Μαρία Σαράποβα, η οποία επισκέφθηκε την Αστυπάλαια και δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες από τις ημέρες χαλάρωσής της.
Η ίδια μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη χαλαρή ατμόσφαιρα σε εστιατόρια και καφέ, τις τοπικές γεύσεις και όμορφες καλοκαιρινές στιγμές με την παρέα της.
Μάλιστα, έκανε λόγο και για ένα «μικρό γοητευτικό σημείο στην Αστυπάλαια», που φαίνεται πως κέρδισε τις εντυπώσεις της.
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