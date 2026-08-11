El País για τον σεισμό στην Κολομβία: Διήρκεσε 96 δευτερόλεπτα, αλλά έγινε αισθητός για 4 λεπτά

Σεισμός μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την καρδιά της καλλιέργειας καφέ στην Κολομβία, σκοτώνοντας τουλάχιστον 164 ανθρώπους.

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El País για τον σεισμό στην Κολομβία: Διήρκεσε 96 δευτερόλεπτα, αλλά έγινε αισθητός για 4 λεπτά
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία προκάλεσε τουλάχιστον 164 νεκρούς και σοβαρές υλικές ζημιές σε νοσοκομεία, αεροδρόμια και δρόμους σε τέσσερα διαμερίσματα.
  • Η δόνηση διήρκεσε 96 δευτερόλεπτα, αλλά έγινε αισθητή για περισσότερο από 4 λεπτά σε πολλές πόλεις λόγω διάδοσης των σεισμικών κυμάτων.
  • Το επίκεντρο βρισκόταν στον δήμο Σαν Χοσέ δελ Παλμάρ, στην περιοχή του Τσοκό, κοντά στη Δυτική Κορδιλιέρα και την ακτή του Ειρηνικού.
  • Η Κολομβία βρίσκεται σε ζώνη υψηλής σεισμικής δραστηριότητας λόγω της αλληλεπίδρασης των τεκτονικών πλακών Νάσκα, Νότιας Αμερικής και Καραϊβικής.
  • Έχουν καταγραφεί τουλάχιστον έξι μετασεισμοί και οι αρχές προειδοποιούν για πιθανή αύξηση των θυμάτων καθώς συνεχίζονται οι έρευνες και διασώσεις.
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Η Κολομβία ξύπνησε το πρωί της Δευτέρας με έναν ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών, ο οποίος μέχρι στιγμής αφήνει πίσω του περισσότερους από 164 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Η ισχυρή δόνηση προκάλεσε σοβαρές υλικές ζημιές σε αεροδρόμια, νοσοκομεία και δρόμους στα διαμερίσματα Τσοκό, Κάλδας, Ρισαράλντα και Βάγιε δελ Κάουκα.

Η διάρκεια του σεισμού

Παρόλο που σε διάφορες πόλεις ο σεισμός έγινε αισθητός για περισσότερα από 4 λεπτά, η αναφορά της Γεωλογικής Υπηρεσίας της Κολομβίας (SGC) κατέγραψε διάρκεια μόλις 96 δευτερολέπτων. Σύμφωνα με ειδικούς, αυτό συμβαίνει επειδή τα σεισμικά κύματα φτάνουν σε διαφορετικές χρονικές στιγμές και συνεχίζουν να διαδίδονται, κάνοντας το έδαφος και τις κατασκευές να δονούνται.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στον δήμο Σαν Χοσέ δελ Παλμάρ, στα νοτιοανατολικά του διαμερίσματος Τσοκό, που συνορεύει με τα διαμερίσματα Ρισαράλντα και Βάγιε δελ Κάουκα.Η δονηση έγινε όμως αισθητή στο μεγαλύτερο μέρος της Κολομβίας: Μπογκοτά, Μεδεγίν, Κάλι, στον λεγόμενο «Άξονα του Καφέ» στις πλαγιές των Άνδεων

Η Κολομβία είναι μια σεισμικά ενεργή περιοχή. Η SGC εκτιμά ότι, κατά μέσο όρο, μπορούν να συμβούν περίπου 2.500 σεισμοί το μήνα στη χώρα. Αν και οι περισσότεροι δεν γίνονται αισθητοί από τον πληθυσμό, αυτές οι κινήσεις καταγράφονται συνεχώς από το Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο.

Η περιοχή του σεισμού της Δευτέρας βρίσκεται κοντά στη Δυτική Κορδιλιέρα και την ακτή του Ειρηνικού, σε μια ζώνη υψηλής τεκτονικής πολυπλοκότητας λόγω της αλληλεπίδρασης των πλακών Νάσκα και Νότιας Αμερικής — έναν από τους κύριους σεισμικούς «κινητήρες» της περιοχής των Άνδεων, γεγονός που εξηγεί τη συχνή εκδήλωση σεισμών διαφορετικού μεγέθους. Τεχνικά, ο σεισμός ταξινομήθηκε ως «τεκτονικός σεισμός που σχετίζεται με τη βύθιση της τεκτονικής πλάκας Νάσκα».

Η τεκτονική πλάκα Νάσκα

Η Κολομβία παρουσιάζει καθημερινά υψηλή σεισμική δραστηριότητα επειδή βρίσκεται πάνω στη ζώνη συνάντησης τριών βασικών τεκτονικών πλακών: της πλάκας της Νότιας Αμερικής, της πλάκας Nασκα και της πλάκας της Καραϊβικής. Η συνεχής σύγκρουση και ολίσθηση αυτών των πλακών δημιουργεί τεράστιες υπόγειες πιέσεις και ενεργά ρήγματα

Μία από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη δραστηριότητα βρίσκεται στα ανοικτά των ακτών του Ειρηνικού, όπου η πλάκα Νάσκα μετατοπίζεται προς την ηπειρωτική χώρα και βυθίζεται κάτω από τη Νοτιοαμερικανική πλάκα, σε μια διαδικασία γνωστή ως κατάδυση (ή βύθιση).

Η δυναμική μεταξύ των δύο πλακών επηρεάζει επίσης τη γεωλογική διαμόρφωση της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου του σχηματισμού της ωκεάνιας τάφρου στα ανοικτά των ακτών του Ειρηνικού και της ανάπτυξης της ηφαιστειακής αλυσίδας των Άνδεων.

Η Γεωλογική Υπηρεσία της Κολομβίας έχει αναφέρει τουλάχιστον έξι μετασεισμούς που έχουν σημειωθεί από τη στιγμή που εκδηλώθηκε ο ισχυρός σεισμός της 10ης Αυγούστου.Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει ότι ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό της Δευτέρας θα μπορούσε να αυξηθεί, καθώς οι ομάδες έρευνας και διάσωσης φτάνουν σε περισσότερες πληγείσες περιοχές, σε μια μεγάλη πρόκληση για τον νεοεκλεγέντα ακροδεξιό πρόεδρο Αμπελάρντο ντε λα Εσπριέγια.

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