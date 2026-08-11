Φωτιά στη Ζάκυνθο στην περιοχή Βολίμες - Εστάλη 112 για εκκένωση

Snapshot Στη Ζάκυνθο ξέσπασε δεύτερη φωτιά στην περιοχή Βολίμες, μετά από πρωινή πυρκαγιά στον Μαραθιά.

Η πυρκαγιά καίει δασική έκταση και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 6 οχήματα, 4 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα και εθελοντές.

Συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ για την κατάσβεση της φωτιάς.

Στάλθηκε μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής Ελιές να εκκενώσουν προς Βολίμες. Snapshot powered by AI

Μετά την πρωινή φωτιά που εκδηλώθηκε στον Μαραθιά Ζακύνθου, το μεσημέρι της Τρίτης ξέσπασε και δεύτερη πυρκαγιά στο νησί, αυτή τη φορά στην περιοχή Βολίμες.

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση και για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 20 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Λίγα λεπτά μετά τη 1:30 το μεσημέρι εστάλη και 112 στους κατοίκους της περιοχής Ελιές να εκκενώσουν προς Βολίμες.

Νωρίτερα είχε σταλεί και 112 στους κατοίκους της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. «Ενεργοποίηση 112. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Ελιές της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα.

Δείτε φωτογραφίες

Διαβάστε επίσης