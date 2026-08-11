Αγόρασε σπίτι στην εξοχή και ο γείτονας απαίτησε να μη χρησιμοποιεί το νερό του: Με εκμεταλλεύονται
Η παράλογη απαίτηση του γείτονα
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Νέος ιδιοκτήτης σπιτιού στην επαρχία ήρθε αντιμέτωπος με την εξωφρενική απαίτηση του γείτονά του να μην χρησιμοποιεί το δικό του πηγάδι.
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