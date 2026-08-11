«Καλώς ήλθε το δολάριο»: Πώς οι Αμερικανοί αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη της Ευρώπης

Το ισχυρό δολάριο και η γενιά των Baby Boomers των 110 τρισεκατομμυρίων δολαρίων αλλάζουν τον ευρωπαϊκό τουρισμό

Νατάσα Παυλοπούλου

«Καλώς ήλθε το δολάριο»: Πώς οι Αμερικανοί αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη της Ευρώπης
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Το 2025 καταγράφηκε ιστορικό ρεκόρ 24 εκατομμυρίων ταξιδιών από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη, με την Ελλάδα και την Πορτογαλία να σημειώνουν τετραπλασιασμό και πενταπλασιασμό Αμερικανών τουριστών αντίστοιχα μέσα σε μια δεκαετία.
  • Η γενιά των Baby Boomers, με πλούτο 110 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, αποτελεί τον βασικό παράγοντα της αύξησης του αμερικανικού τουρισμού στην Ευρώπη, επενδύοντας σε ταξίδια ως εμπειρίες ζωής.
  • Η έκρηξη του τουρισμού οφείλεται στην ισχυρή αμερικανική οικονομία, την ευκολία στις αεροπορικές μετακινήσεις και τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ενισχύουν το ενδιαφέρον για ταξίδια.
  • Οι Αμερικανοί τουρίστες έχουν υψηλή αγοραστική δύναμη, ξοδεύουν περισσότερα ημερησίως από άλλους Ευρωπαίους τουρίστες και επιλέγουν αυθεντικές εμπειρίες με μεγαλύτερη διάρκεια διαμονής, όπως δείχνει η μέση διανυκτέρευση εννέα ημερών στην Ελλάδα.
  • Η μαζική αύ
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Ένα νέο, πρωτοφανές κύμα ταξιδιωτών από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού μεταμορφώνει το τουριστικό τοπίο της Γηραιάς Ηπείρου. Όπως αποκαλύπτει η Wall Street Journal σε ανάλυσή της για την «άνοδο του Αμερικανού τουρίστα», το 2025 καταγράφηκε ιστορικό υψηλό 24 εκατομμυρίων ταξιδιών από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη. Στο επίκεντρο αυτής της αθρόας προσέλευσης βρίσκονται χώρες, όπως η Ελλάδα και η Πορτογαλία, οι οποίες είδαν τον αριθμό των Αμερικανών επισκεπτών να τετραπλασιάζεται και να πενταπλασιάζεται αντίστοιχα μέσα σε μία δεκαετία.

Η θεαματική αυτή αλλαγή αποτυπώνεται καθαρά στην εξέλιξη των ταξιδιωτικών συνηθειών από γενιά σε γενιά. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του 70χρονου Αλ Λέντσα: όταν οι γονείς του μετανάστευσαν στις ΗΠΑ το 1961, πραγματοποίησαν μόλις τρία υπερατλαντικά ταξίδια σε όλη τους τη ζωή. Σήμερα, ο γιος τους μετρά ήδη πάνω από 500 ταξίδια, έχοντας βρεθεί στη Βαρκελώνη τρεις φορές μέσα σε έναν μόλις χρόνο, καθώς όπως δηλώνει πλέον διαθέτει περισσότερο χρόνο και περισσότερο χρήμα για τουρισμό.

Πίσω από αυτή την έκρηξη του τουρισμού βρίσκεται η ισχυρή αμερικανική οικονομία, η οποία διαμόρφωσε μια εύπορη τάξη καταναλωτών που θεωρεί τα ταξίδια ανάγκη και όχι πολυτέλεια. Πρωταγωνιστές είναι οι «baby boomers», η γενιά των ανθρώπων δηλαδή που γεννήθηκε μεταξύ του 1946 και του 1964, αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και διαχειρίζεται πλούτο 110 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Με το προσδόκιμο ζωής να αυξάνεται, τις αεροπορικές μετακινήσεις να γίνονται ευκολότερες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να προσφέρουν συνεχή ερεθίσματα, οι συνταξιούχοι επιλέγουν να επενδύσουν τους πόρους τους σε εμπειρίες ζωής.

Η εικόνα αυτή απέχει πολύ από το παρελθόν. Τον 19ο αιώνα, η αμερικανική ελίτ ταξίδευε επί μήνες στην Ευρώπη για να δει μνημεία και να αγοράσει έργα τέχνης, ενώ στις δεκαετίες του '50 και του '60 οι πτήσεις της Pan Am και της TWA ήταν προνόμιο ελάχιστων. Η οικονομική ανάπτυξη, η απελευθέρωση των αιθέρων, η λήξη του Ψυχρού Πολέμου και η συμφωνία Σένγκεν άλλαξαν ριζικά το τοπίο. Είναι ενδεικτικό ότι το 1990 μόλις το 5% των Αμερικανών είχε διαβατήριο, ενώ σήμερα το ποσοστό ξεπερνά το 50%, με τις αρχές των ΗΠΑ να εκδίδουν 27 εκατομμύρια διαβατήρια μέσα σε ένα μόνο έτος.

Οι Αμερικανοί ξεχωρίζουν για την υψηλή αγοραστική τους δύναμη και τη διάθεσή τους να ξοδέψουν. Στην Ισπανία λόγου χάρη, η ημερήσια δαπάνη τους φτάνει τα 350 δολάρια, την ώρα που οι Γερμανοί ξοδεύουν 200 και οι Γάλλοι 150 δολάρια. Την ίδια στιγμή επιζητούν αυθεντικές εμπειρίες, παρατείνουν τη διαμονή τους και καλύπτουν το 15% των ευρωπαϊκών πωλήσεων ειδών πολυτελείας.Στην Ελλάδα ειδικότερα, οι Αμερικανοί πέρασαν κατά μέσο όρο εννέα διανυκτερεύσεις το 2025, σε σύγκριση με επτά διανυκτερεύσεις για τους τουρίστες λόγου χάρη από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Αυτή η μαζική αύξηση των τουριστών, αν και λειτουργεί ως οικονομική ένεση για τις τοπικές οικονομίες, αποτελεί παράλληλα «πονοκέφαλο». Σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, η ανεξέλεγκτη ροή επισκεπτών έχει επιβαρύνει τις υποδομές και έχει μετατρέψει ολόκληρες γειτονιές σε πεδία βραχυχρόνιων μισθώσεων, εκτοξεύοντας σε δυσθεώρητα ύψη το κόστος της στέγασης για τους μόνιμους κατοίκους.

Από τις διαδηλώσεις στη Μαγιόρκα και τη Βαρκελώνη μέχρι τα μέτρα περιορισμού των κρουαζιερόπλοιων και το «πάγωμα» στις άδειες νέων ξενοδοχείων, πολίτες και κυβερνήσεις αναζητούν τη χρυσή ισορροπία: να διατηρήσουν δηλαδή τα πολύτιμα έσοδα από τους εύπορους Αμερικανούς ταξιδιώτες, χωρίς όμως να διαταράξουν ανεπανόρθωτα τον κοινωνικό ιστό των πόλεών τους.

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