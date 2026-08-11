Διακοπές νερού την Τρίτη (11/8) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τρίτη, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΘΗΝΑ (ΚΟΛΩΝΟΣ)
Λένορμαν και Τριπόλεως
- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Α)
Μαρίνου Γερουλάνου και Νεολαίας
- ΒΟΥΛΑ
Θεσσαλίας και Αριστείδου
- ΧΑΛΑΝΔΡΙ
Κων. Παλαιολόγου και Υψηλάντου
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