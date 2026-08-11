Ποιος φώναξε «γειά σου ρε Παπαστεργίου με το βιολί σου» - Η χιουμοριστική ανάρτηση του υπουργου

Snapshot Ο υπουργός Δημήτρης Παπαστεργίου περιέγραψε με χιούμορ ένα περιστατικό κατά την περιοδεία του στα χωριά του δήμου Μετεώρων.

Κατά τη διάρκεια του χορού της ομάδας Ajax Ασπροκκλησιάς, ακούστηκε η προσφώνηση «γεια σου ρε Παπαστεργίου με το βιολί σου» από την οικογένεια Παπαστεργίου που έπαιζε στην ορχήστρα.

Ο υπουργός επισκέφθηκε πολλά χωριά και εξήρε τη σημαντική τοποθέτηση απινιδωτών από τον δήμο για την ασφάλεια των κατοίκων.

Τόνισε τον ρόλο των τοπικών προέδρων, δημάρχου και αντιδημάρχων στην προσπάθεια διατήρησης της ζωής και της παράδοσης στα χωριά. Snapshot powered by AI

Ένα αστείο περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιοδείας του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρη Παπαστεργίου, σε περιοχές του δήμου Μετεώρων.

Το συμβάν περιγράφει με πολλές δόσεις χιούμορ ο ίδιος ο υπουργός σε ανα΄ρτησή του στα social media:

Καλοκαιρινές περιοδείες μέρος ΙΙ.

Αυτό το ΣΚ βρέθηκα σε Κερασούλα, Ψήλωμα, Ασπροκκλησιά, Μαυρέλι, Λογγά, Γερακάρι, Φλαμπουρέσι, Κονισκό και Καλλιθέα, χωριά του Δήμου Μετεώρων.

Επισκέψεις που πραγματικά μου αρέσουν γιατί γνωρίζεις ωραίους ανθρώπους και συναντάς παλιούς φίλους.

Στο χορό του Ajax Ασπροκκλησιάς (ιστορική ερασιτεχνική ομάδα), ανάμεσα στα κλαρίνα ακούω προσφωνήσεις του στυλ "εεεεεε ρε Παπαστεργίου" κλπ.

Ώπα, λέω, εδώ θα πάμε καλά! Ενθουσιασμός!

Παρακάτω όμως η δουλειά περιπλέκεται..."Γεια σου ρε Παπαστεργίου με το βιολί σου"! Ουπς! Η ορχήστρα αποτελείται από... την ντόπια οικογένεια Παπαστεργίου, η όποια ξεσήκωσε τα πλήθη!Δεν πειράζει, όμορφα ήταν!

Δυνατός ο πρόεδρος της ομάδας, εντυπωσιακή η συμμετοχή στο πανηγύρι στο Μαυρέλι όπου προσφέρθηκε και γιαούρτι με γλυκό καρπούζι, σημαντική η πρωτοβουλία του Δήμου Μετεώρων να τοποθετήσει απινιδωτές στα χωριά, ηρωικές οι προσπάθειες των Προέδρων μαζί με Δήμαρχο και Αντιδημάρχους να κρατήσουν τα χωριά τους ζωντανά.