Influencer της K-pop, αυτοκτόνησε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο TikTok

Snapshot Η 26χρονη influencer της K-pop, Μίνα Τσαν, αυτοκτόνησε κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο TikTok στις 5 Αυγούστου, μετά από εκστρατεία παρενόχλησης από θαυμαστές του συγκροτήματος ENHYPEN.

Η παρενόχληση ξεκίνησε μετά από μια προσπάθεια της Τσαν να πείσει μέλος του συγκροτήματος να παραδώσει λουλούδια σε άλλο μέλος, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από τους οπαδούς.

Ο τραγουδιστής Ni-ki αναφέρθηκε υποτιμητικά σε θεατές που αποσπούσαν την προσοχή κατά τη διάρκεια συναυλιών, χωρίς να κατονομάζει την Τσαν.

Πριν από την αυτοκτονία της, η Τσαν δημοσίευσε απολογία για τη συμπεριφορά της, ζητώντας συγγνώμη από τα μέλη του συγκροτήματος και τους θαυμαστές.

Η οικογένεια της Τσαν ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητά τους μετά την επιβεβαίωση του θανάτου της από τη μικρότερη αδερφή της. Snapshot powered by AI

Η 26χρονη influencer της K-pop, Μίνα Τσαν, γνωστή στο διαδίκτυο ως sweeter_nk έδωσε τέλος στη ζωή της τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Αυγούστου κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο TikTok, έπειτα από μια έντονη εκστρατεία παρενόχλησης που υποκινήθηκε από θαυμαστές του δημοφιλούς boy band ENHYPEN.

Η Τσαν, η οποία ζούσε στη Νότια Κορέα, αποτελούσε γνώριμο πρόσωπο στην κοινότητα της K-pop, καθώς διατηρούσε έναν ιδιαίτερα δημοφιλή λογαριασμό θαυμαστών, ταξίδευε συχνά για να παρευρεθεί σε συναυλίες και συναντήσεις, ενώ δήλωνε ένθερμη υποστηρίκτρια του μέλους του συγκροτήματος, Ni-ki .Τις ημέρες πριν από τον θάνατό της όμως, οι οπαδοί είχαν στραφεί εναντίον της επειδή φέρεται να είχε ξεπεράσει τα όρια.

Η στάση της κοινότητας απέναντί της άλλαξε στo τέλoς Ιουλίου, κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας του συγκροτήματος στις ΗΠΑ. Η influencer προσπάθησε να πείσει το μέλος του γκρουπ, Sunoo, να παραδώσει λουλούδια στον Ni-ki, μια κίνηση που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Μερίδα των θαυμαστών την κατηγόρησε ότι προσπάθησε να επισκιάσει την εκδήλωση και να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας επάνω της.

Η κατακραυγή στο διαδίκτυο εντάθηκε περαιτέρω όταν ο Ni-ki πραγματοποίησε μια ζωντανή μετάδοση στην πλατφόρμα Weverse στις 30 Ιουλίου, συζητώντας την εθιμοτυπία που πρέπει να τηρείται στις συναυλίες. Χωρίς να αναφέρει ονομαστικά την Τσαν, ο τραγουδιστής αναφέρθηκε υποτιμητικά σε θεατές που θέλουν να αποσπάσουν την προσοχή από τα μέλη της μπάντας αντί να απολαμβάνουν την παράσταση

Η Τσαν ήταν γνωστή στο διαδίκτυο ως sweeter_nk και γνωστή φαν του boy band ENHYPEN

Πριν από το τραγικό συμβάν, η 26χρονη δημοσίευσε μια μακροσκελή απολογία στην πλατφόρμα X, ζητώντας συγγνώμη από τον Sunoo, τον Ni-ki και τους θαυμαστές τους. Στην ανάρτησή της παραδέχθηκε ότι η συχνή παρουσία της σε εκδηλώσεις της δημιούργησε την αυταπάτη πως διατηρούσε μια πιο στενή σχέση με τα μέλη από ό,τι ίσχυε στην πραγματικότητα, ενώ εξέφρασε μεταμέλειά της για τη συμπεριφορά της.

«Λυπάμαι βαθιά για την αγενή συμπεριφορά που επέδειξα στην Αμερική. Χάλασα την ατμόσφαιρα δίνοντας προτεραιότητα στην δική μου επιθυμία να συναντήσω το Νι-ki έναντι του πολύτιμου χρόνου που άξιζε η Νι-κι, ο οποίος αγαπά τόσο πολύ την Αμερική. Λυπάμαι πραγματικά.Σε όλους όσοι με έχουν στηρίξει ως sweeter_nk μέχρι τώρα, σας ευχαριστώ πολύ.»

Η αστυνομία έλαβε την πρώτη αναφορά για την απόπειρα αυτοκτονίας στις 5:33 π.μ. της 5ης Αυγούστου, ενώ το Αστυνομικό Τμήμα της Σεούλ διεξάγει έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Την επομένη, η μικρότερη αδερφή της Τσαν επιβεβαίωσε την απώλεια μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, περιγράφοντάς την ως έναν ευγενικό και θερμό άνθρωπο και ζητώντας από το κοινό να σεβαστεί την ιδιωτικότητα της οικογένειας. Στα τελευταία μηνύματα που άφησε η influencer στο διαδίκτυο, δεκάδες ακόλουθοι έσπευσαν να αποτίσουν φόρο τιμής, εκφράζοντας τη θλίψη τους για την απώλειά της.

«Αναπαύσου εν ειρήνη, Μίνα. Δεν το άξιζες αυτό. Ήσουν ένας καλόκαρδος και αξιαγάπητος άνθρωπος με μεγάλη καρδιά. Ελπίζω να βρεις ελευθερία και ηρεμία. Η καρδιά μου είναι με την οικογένεια και τους φίλους σου που έπρεπε να αντιμετωπίσουν την απώλειά σου. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ και εύχομαι να μπορούσες να ζήσεις περισσότερο για να απολαύσεις τη ζωή σου. Λυπάμαι πολύ που συνέβη αυτό.» έγραψε κάποιος. «Ελπίζω να είσαι πιο ευτυχισμένη στην επόμενη ζωή» σχολίασε ένας άλλος χρήστης του διαδικτύου.