Αδειάζουν τα αστικά κέντρα ενόψει Δεκαπενταύγουστου: Υψηλές πληρότητες σε βουνό και θάλασσα

Αδειάζουν τα αστικά κέντρα ενόψει του Δεκαπενταύγουστου, με τους αδειούχους να αναχωρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Το αυξημένο κόστος στα δημοφιλή νησιά στρέφει αρκετούς σε ηπειρωτικούς προορισμούς, με οδική πρόσβαση και χαμηλότερες τιμές.

Δροσερή απόδραση στη φύση προσφέρουν τα Ζαγοροχώρια, τα Τζουμέρκα και η Κόνιτσα στην Ήπειρο. Επιβλητικά φαράγγια, λίμνες, ποτάμια μοναδικές περιπατητικές διαδρομές και εξαιρετική γαστρονομία καθιστούν την περιοχή ιδανική επιλογή εναλλακτικού τουρισμού. Ανοδική τάση καταγράφει και ο ιαματικός τουρισμός, καθώς σύμφωνα με τον Γιάννη Ουζούνη, πρόεδρο Ένωσης Ξενοδόχων Λουτρακίου Αλμωπίας, στα Λουτρά Πόζαρ, η πληρότητα στα καταλύματα ξεπερνάει το 70%.

Τέλος, τα καταλύματα στη Χαλκιδική καταγράφουν πληρότητες άνω του 90%, με τους ξένους να αποτελούν την πλειοψηφία των πελατών. Σύμφωνα με τους επαγγελματίες, τις επόμενες ημέρες τα διαθέσιμα δωμάτια στα καταλύματα για τον 15αύγουστο αναμένεται να εξανεμιστούν, καθώς αρκετοί επιλέγουν να πραγματοποιήσουν την κράτηση τους την τελευταία στιγμή.

«Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια πληρότητα της τάξης του 90% για τον Δεκαπενταύγουστο που αγγίζουν και το 100%, σε μία σεζόν, η οποία θα έλεγα είναι περίεργη. Είχε ένα δύσκολο ξεκίνημα, αλλά τώρα ουσιαστικά ισορροπεί με πολλές διαφορετικές εθνικότητες. Δυστυχώς η ελληνική αγορά αντιπροσωπεύει ένα πολύ μικρό ποσοστό στη σεζόν», τόνισε ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, Γρηγόριος Τάσιος.