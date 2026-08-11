Εφευρέτης έφτιαξε «πανοπλία» για να προστατεύει τα πρόβατα από τους λύκους - Το απίθανο όπλο

Snapshot Ο Rudolf Schaubach από την Αυστρία δημιούργησε μια πανοπλία για πρόβατα με στόχο την προστασία τους από επιθέσεις λύκων χωρίς να βλάπτει τα άγρια ζώα.

Η πανοπλία καλύπτει τον κορμό και τον λαιμό των προβάτων με αγκάθια που αποθαρρύνουν τον λύκο από το να δαγκώσει.

Οι πρώτες δοκιμές έγιναν σε βοσκότοπο στην Αυστρία με πρόβατα που φορούσαν την πανοπλία και η αποτελεσματικότητά της δεν έχει ακόμη αποδειχθεί σε πραγματικές επιθέσεις.

Ο Snapshot powered by AI

Μοιάζει περισσότερο με εικόνα από μεσαιωνική μάχη παρά με σκηνή από ένα αυστριακό βοσκοτόπι. Πρόβατα φορούν ένα είδος «πανοπλίας» γεμάτης αγκάθια, με στόχο να μπορούν να επιβιώσουν από μια πιθανή επίθεση λύκου.

Πίσω από την πρωτότυπη ιδέα βρίσκεται ο 72χρονος Αυστριακός Rudolf Schaubach, πρώην αγρότης και κυνηγός από την περιοχή του Villach, στην Καρινθία. Ο Schaubach εργάστηκε επί περίπου τρία χρόνια πάνω στην κατασκευή, την οποία έχει κατοχυρώσει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, αναζητώντας έναν τρόπο να προστατεύονται τα ζώα χωρίς να σκοτώνονται οι λύκοι.

Η λογική πίσω από την εφεύρεση είναι σχετικά απλή: αντί ο κτηνοτρόφος να προσπαθεί να απομακρύνει τον θηρευτή από ολόκληρο το κοπάδι, προστατεύει το ίδιο το πρόβατο στα σημεία όπου είναι πιθανότερο να δεχθεί επίθεση.

Πώς λειτουργεί η «πανοπλία»

Το προστατευτικό πλέγμα έχει διαστάσεις περίπου 1,5 επί 1,6 μέτρα και βάρος δύο έως τριών κιλών. Διαθέτει πλαστικές προεξοχές σαν αγκάθια, οι οποίες καλύπτονται με ελαστικό υλικό, ενώ συγκρατείται πάνω στο σώμα του ζώου με ελαστικούς ιμάντες.

Η κατασκευή προστατεύει κυρίως τον κορμό και τον λαιμό, καθώς εκεί επικεντρώνεται η άμυνα απέναντι σε ένα πιθανό δάγκωμα. Η θεωρία του εφευρέτη είναι ότι, όταν ο λύκος επιχειρήσει να δαγκώσει, θα έρθει αντιμέτωπος με τις προεξοχές και θα εγκαταλείψει την επίθεση. Στόχος, όπως υποστηρίζει, δεν είναι να τραυματιστεί σοβαρά το άγριο ζώο, αλλά να αποθαρρυνθεί από το να συνεχίσει.

Πρωταγωνίστρια των πρώτων δοκιμών έγινε μάλιστα ένα πρόβατο με το όνομα Ananas. Τον Μάιο του 2026, η Ananas, το αρνάκι της Cabanossi και ακόμη ένα πρόβατο φόρεσαν το προστατευτικό σύστημα σε βοσκότοπο στην κοιλάδα Gail της Αυστρίας, περιοχή όπου είχαν καταγραφεί εμφανίσεις λύκου. Ο Schaubach τοποθέτησε ακόμη και κάμερα προκειμένου να καταγράψει μια πιθανή συνάντηση.

Η ιδέα που δίχασε

Η εικόνα των «θωρακισμένων» προβάτων έκανε γρήγορα τον γύρο των μέσων ενημέρωσης, όμως η εφεύρεση δεν ενθουσίασε τους πάντες.

Η οργάνωση Tierschutz Austria προσέφυγε στις Αρχές, εκφράζοντας ανησυχίες για την ευζωία των ζώων. Μεταξύ των ενστάσεων είναι ότι το προστατευτικό σύστημα μπορεί να περιορίζει τη φυσιολογική κίνηση του προβάτου ή να το κάνει να μπλέξει σε θάμνους κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας διαφυγής. Μετά τις αντιδράσεις, κτηνίατρος των αρμόδιων Αρχών ζήτησε να αφαιρεθεί το πλέγμα από το ζώο πριν καταγραφεί πραγματική επίθεση λύκου.

Επιφυλάξεις έχουν εκφράσει και ειδικοί στο Σάλτσμπουργκ, σημειώνοντας ότι ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να αξιολογηθεί όχι μόνο ως προς το αν μπορεί να αποτρέψει ένα δάγκωμα, αλλά και ως προς το αν επιτρέπει στα πρόβατα να κινούνται, να ξαπλώνουν και να αλληλεπιδρούν φυσιολογικά μεταξύ τους. Μέχρι στιγμής, άλλωστε, η αποτελεσματικότητά του απέναντι σε πραγματική επίθεση λύκου δεν έχει αποδειχθεί.

Ο Schaubach, από την πλευρά του, απορρίπτει τις επικρίσεις, υποστηρίζοντας ότι κατά τις πρώτες δοκιμές τα ζώα μπορούσαν να ξαπλώσουν και να σηκωθούν, ενώ το αρνάκι της Ananas μπορούσε να θηλάσει κανονικά. Έχει επίσης δηλώσει ότι συνεχίζει να επεξεργάζεται την κατασκευή, με στόχο να γίνει ελαφρύτερη και πιο πρακτική.

Μια εφεύρεση που φανερώνει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα

Πίσω από την παράξενη εικόνα ενός προβάτου με «πανοπλία» βρίσκεται μια πολύ σοβαρότερη συζήτηση που απασχολεί όλο και περισσότερο τις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης: πώς μπορούν να συνυπάρξουν οι ανακάμπτοντες πληθυσμοί λύκων με την κτηνοτροφία και την ελεύθερη βόσκηση.

Η επιστροφή του λύκου σε περιοχές όπου είχε εξαφανιστεί επί δεκαετίες θεωρείται επιτυχία για την προστασία της άγριας ζωής, την ίδια ώρα όμως οι επιθέσεις σε αιγοπρόβατα δημιουργούν σοβαρές απώλειες και εντείνουν τη σύγκρουση ανάμεσα σε κτηνοτρόφους, περιβαλλοντικές οργανώσεις και Αρχές.

Η «πανοπλία» του Schaubach μπορεί τελικά να αποδειχθεί μια πρακτική λύση ή απλώς ένα εντυπωσιακό πείραμα. Για την ώρα, πάντως, ένα πρόβατο που ακούει στο όνομα Ananas έχει καταφέρει να μετατρέψει μια τοπική αυστριακή διαμάχη σε διεθνή συζήτηση για το μέχρι πού μπορούμε —και πρέπει— να φτάσουμε προκειμένου να σωθούν και τα πρόβατα και οι λύκοι.

Διαβάστε επίσης