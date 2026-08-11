Εφευρέτης έφτιαξε «πανοπλία» για να προστατεύει τα πρόβατα από τους λύκους - Το απίθανο όπλο

Μια ασυνήθιστη εφεύρεση του 72χρονου Rudolf Schaubach από την Αυστρία φιλοδοξεί να δώσει λύση στις επιθέσεις λύκων στα κοπάδια

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Εφευρέτης έφτιαξε «πανοπλία» για να προστατεύει τα πρόβατα από τους λύκους - Το απίθανο όπλο
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Rudolf Schaubach από την Αυστρία δημιούργησε μια πανοπλία για πρόβατα με στόχο την προστασία τους από επιθέσεις λύκων χωρίς να βλάπτει τα άγρια ζώα.
  • Η πανοπλία καλύπτει τον κορμό και τον λαιμό των προβάτων με αγκάθια που αποθαρρύνουν τον λύκο από το να δαγκώσει.
  • Οι πρώτες δοκιμές έγιναν σε βοσκότοπο στην Αυστρία με πρόβατα που φορούσαν την πανοπλία και η αποτελεσματικότητά της δεν έχει ακόμη αποδειχθεί σε πραγματικές επιθέσεις.
  • Ο
Snapshot powered by AI

Μοιάζει περισσότερο με εικόνα από μεσαιωνική μάχη παρά με σκηνή από ένα αυστριακό βοσκοτόπι. Πρόβατα φορούν ένα είδος «πανοπλίας» γεμάτης αγκάθια, με στόχο να μπορούν να επιβιώσουν από μια πιθανή επίθεση λύκου.

Πίσω από την πρωτότυπη ιδέα βρίσκεται ο 72χρονος Αυστριακός Rudolf Schaubach, πρώην αγρότης και κυνηγός από την περιοχή του Villach, στην Καρινθία. Ο Schaubach εργάστηκε επί περίπου τρία χρόνια πάνω στην κατασκευή, την οποία έχει κατοχυρώσει με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, αναζητώντας έναν τρόπο να προστατεύονται τα ζώα χωρίς να σκοτώνονται οι λύκοι.

Η λογική πίσω από την εφεύρεση είναι σχετικά απλή: αντί ο κτηνοτρόφος να προσπαθεί να απομακρύνει τον θηρευτή από ολόκληρο το κοπάδι, προστατεύει το ίδιο το πρόβατο στα σημεία όπου είναι πιθανότερο να δεχθεί επίθεση.

Πώς λειτουργεί η «πανοπλία»

Το προστατευτικό πλέγμα έχει διαστάσεις περίπου 1,5 επί 1,6 μέτρα και βάρος δύο έως τριών κιλών. Διαθέτει πλαστικές προεξοχές σαν αγκάθια, οι οποίες καλύπτονται με ελαστικό υλικό, ενώ συγκρατείται πάνω στο σώμα του ζώου με ελαστικούς ιμάντες.

Η κατασκευή προστατεύει κυρίως τον κορμό και τον λαιμό, καθώς εκεί επικεντρώνεται η άμυνα απέναντι σε ένα πιθανό δάγκωμα. Η θεωρία του εφευρέτη είναι ότι, όταν ο λύκος επιχειρήσει να δαγκώσει, θα έρθει αντιμέτωπος με τις προεξοχές και θα εγκαταλείψει την επίθεση. Στόχος, όπως υποστηρίζει, δεν είναι να τραυματιστεί σοβαρά το άγριο ζώο, αλλά να αποθαρρυνθεί από το να συνεχίσει.

Πρωταγωνίστρια των πρώτων δοκιμών έγινε μάλιστα ένα πρόβατο με το όνομα Ananas. Τον Μάιο του 2026, η Ananas, το αρνάκι της Cabanossi και ακόμη ένα πρόβατο φόρεσαν το προστατευτικό σύστημα σε βοσκότοπο στην κοιλάδα Gail της Αυστρίας, περιοχή όπου είχαν καταγραφεί εμφανίσεις λύκου. Ο Schaubach τοποθέτησε ακόμη και κάμερα προκειμένου να καταγράψει μια πιθανή συνάντηση.

Η ιδέα που δίχασε

Η εικόνα των «θωρακισμένων» προβάτων έκανε γρήγορα τον γύρο των μέσων ενημέρωσης, όμως η εφεύρεση δεν ενθουσίασε τους πάντες.

Η οργάνωση Tierschutz Austria προσέφυγε στις Αρχές, εκφράζοντας ανησυχίες για την ευζωία των ζώων. Μεταξύ των ενστάσεων είναι ότι το προστατευτικό σύστημα μπορεί να περιορίζει τη φυσιολογική κίνηση του προβάτου ή να το κάνει να μπλέξει σε θάμνους κατά τη διάρκεια μιας προσπάθειας διαφυγής. Μετά τις αντιδράσεις, κτηνίατρος των αρμόδιων Αρχών ζήτησε να αφαιρεθεί το πλέγμα από το ζώο πριν καταγραφεί πραγματική επίθεση λύκου.

Επιφυλάξεις έχουν εκφράσει και ειδικοί στο Σάλτσμπουργκ, σημειώνοντας ότι ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να αξιολογηθεί όχι μόνο ως προς το αν μπορεί να αποτρέψει ένα δάγκωμα, αλλά και ως προς το αν επιτρέπει στα πρόβατα να κινούνται, να ξαπλώνουν και να αλληλεπιδρούν φυσιολογικά μεταξύ τους. Μέχρι στιγμής, άλλωστε, η αποτελεσματικότητά του απέναντι σε πραγματική επίθεση λύκου δεν έχει αποδειχθεί.

Ο Schaubach, από την πλευρά του, απορρίπτει τις επικρίσεις, υποστηρίζοντας ότι κατά τις πρώτες δοκιμές τα ζώα μπορούσαν να ξαπλώσουν και να σηκωθούν, ενώ το αρνάκι της Ananas μπορούσε να θηλάσει κανονικά. Έχει επίσης δηλώσει ότι συνεχίζει να επεξεργάζεται την κατασκευή, με στόχο να γίνει ελαφρύτερη και πιο πρακτική.

provato-me-panoplia.jpg

Μια εφεύρεση που φανερώνει ένα μεγαλύτερο πρόβλημα

Πίσω από την παράξενη εικόνα ενός προβάτου με «πανοπλία» βρίσκεται μια πολύ σοβαρότερη συζήτηση που απασχολεί όλο και περισσότερο τις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης: πώς μπορούν να συνυπάρξουν οι ανακάμπτοντες πληθυσμοί λύκων με την κτηνοτροφία και την ελεύθερη βόσκηση.

Η επιστροφή του λύκου σε περιοχές όπου είχε εξαφανιστεί επί δεκαετίες θεωρείται επιτυχία για την προστασία της άγριας ζωής, την ίδια ώρα όμως οι επιθέσεις σε αιγοπρόβατα δημιουργούν σοβαρές απώλειες και εντείνουν τη σύγκρουση ανάμεσα σε κτηνοτρόφους, περιβαλλοντικές οργανώσεις και Αρχές.

Η «πανοπλία» του Schaubach μπορεί τελικά να αποδειχθεί μια πρακτική λύση ή απλώς ένα εντυπωσιακό πείραμα. Για την ώρα, πάντως, ένα πρόβατο που ακούει στο όνομα Ananas έχει καταφέρει να μετατρέψει μια τοπική αυστριακή διαμάχη σε διεθνή συζήτηση για το μέχρι πού μπορούμε —και πρέπει— να φτάσουμε προκειμένου να σωθούν και τα πρόβατα και οι λύκοι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:00ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί γουργουρίζει το στομάχι; Αιτίες και πότε να ανησυχήσετε

12:55ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο από cockpit αεροπλάνου καταγράφει την ένταση του σεισμού στην Κολομβία

12:50ΠΑΙΔΕΙΑ

ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών - Πού θα δείτε τους πίνακες

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Εντυπωσιακές εικόνες με λευκούς πελαργούς που... ξεκουράζονται στο νησί

12:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στέλιος Ράμφος: Την Τετάρτη στο Χαλάνδρι η κηδεία του φιλοσόφου

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Γλυκά Νερά - Σε βοηθητικό χώρο σπιτιού οι φλόγες

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Φονικός σεισμός στην Κολομβία : Η συγκινητική στιγμή που οι διασώστες απεγκλωβίζουν μία μητέρα και το 6 μηνών μωρό της από τα συντρίμμια

12:23ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Από όχημα Beach Buggy ξεκίνησε η φωτιά - Έχει τεθεί υπό έλεγχο

12:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher για παιδικούς σταθμούς ΕΣΠΑ: Μέχρι πότε μπορείτε να υποβάλετε ένσταση

12:09ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέο πεδίο σύγκρουσης UEFA – FIFA, αυτήν τη φορά για το VAR: «Να κρατήσουμε το ποδόσφαιρο που αγαπάμε»

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Δικαστήριο καταδίκασε σε θάνατο τον Μπασάρ αλ Άσαντ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Και δεύτερος ανήλικος κατήγγειλε τον βιασμό του από 17χρονο

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Κίνα: Εξερράγη πύραυλος λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευσή του - Μετέφερε δορυφόρο - Δείτε βίντεο

11:46ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Marfin: Μετήχθη στον ανακριτή η 46χρονη - Τι αναμένεται να υποστηρίξει

11:29ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Παρενοχλούσε συστηματικά, παρακολουθούσε και απειλούσε την πρώην σύντροφό του

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Ηλιακή έκλειψη και καύσωνας «στραγγαλίζουν» το ηλεκτρικό δίκτυο της Ευρώπης: Κίνδυνος για μπλακ άουτ

11:21LIFESTYLE

Ο Σταύρος Θεοδωράκης στον ΣΚΑΪ με «Πρωταγωνιστές» και ρόλο έκπληξη

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Επίθεση σε ανήλικο στο προαύλιο σχολείου – «Χτύπησαν και έφτυσαν το παιδί μου», καταγγέλλει ο πατέρας

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τροχαίο στον κόμβο Αρκαλοχωρίου - Πήγαινε ανάποδα και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα

11:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Σπάνε» το ελληνικό box office η «Οδύσσεια» και το «Spider-Man: Brand New Day»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οριστική εικόνα για τον 15Αύγουστο - Τι δείχνουν τα μοντέλα GFS και ECMWF - Και μετά καύσωνας

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Σκάφος – «κολαστήριο» με 250 επιβάτες έφτασε στην Κω από το Κουσάντασι με παρέμβαση του Λιμενικού: «Σας βλέπουμε, σας εκτιμούμε», είπε ο Κικίλιας

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Στο νοσοκομείο μεγαλώνουν δύο δίδυμα βρέφη - Αφαιρέθηκε η γονική εποπτεία από τη μητέρα και σταμάτησε να πηγαίνει να τα βλέπει

07:34ΕΥ ΖΗΝ

Με πόσες ντομάτες καθημερινά μπορεί να μειώσετε τη συσσώρευση λίπους στο ήπαρ

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Στο νοσοκομείο 6χρονο αγόρι - Τον χτυπούσε η μητέρα του σε παραλία

09:21LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Ανακοινώθηκε ο νέος συμπαρουσιαστής του Δημήτρη Οικονόμου

10:40LIFESTYLE

Μύκονος: «Με θώπευσε και τον χαστούκισα» - Τέσσερις εργαζόμενες μιλούν για τη σεζόν στο νησί

09:58ΚΟΣΜΟΣ

«Καλώς ήλθε το δολάριο»: Πώς οι Αμερικανοί αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη της Ευρώπης - Ψηλά στις προτιμήσεις τους η Ελλάδα

07:24ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του 15Αύγουστου – Σοβαρή αλλαγή από την Πέμπτη λόγω συστήματος Ωμέγα Εμποδισμού

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στα Γλυκά Νερά - Σε βοηθητικό χώρο σπιτιού οι φλόγες

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στο Πόρτο Χέλι: Νεκρή από πτώση από μπαλκόνι η ιδιοκτήτρια του «Γαλαξία», Δόμνα Τορτουπίδου

10:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυστήριο με τον νεκρό αστυνομικό στον Άγιο Δημήτριο: Το τελευταίο ραντεβού, το μπουκάλι με αλκοόλ και η ιατροδικαστική που θα δώσει απαντήσεις

12:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις ενστόλων: Αυξήσεις έως 150 ευρώ - Αναλυτικοί πίνακες με τα όρια ηλικίας και τα νέα ποσά αποδοχών

12:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στέλιος Ράμφος: Την Τετάρτη στο Χαλάνδρι η κηδεία του φιλοσόφου

19:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δεκαπενταύγουστος με καταιγίδες και πτώση του υδραργύρου - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Φονικός σεισμός στην Κολομβία : Η συγκινητική στιγμή που οι διασώστες απεγκλωβίζουν μία μητέρα και το 6 μηνών μωρό της από τα συντρίμμια

11:23ΚΟΣΜΟΣ

Ηλιακή έκλειψη και καύσωνας «στραγγαλίζουν» το ηλεκτρικό δίκτυο της Ευρώπης: Κίνδυνος για μπλακ άουτ

20:12LIFESTYLE

Το τραγούδι που απέρριψε ο Βασίλης Καρράς και το έκανε τεράστια επιτυχία ο Χρήστος Δάντης

11:01ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Τροχαίο στον κόμβο Αρκαλοχωρίου - Πήγαινε ανάποδα και συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: Και δεύτερος ανήλικος κατήγγειλε τον βιασμό του από 17χρονο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ