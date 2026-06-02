Αρκούδα επιτέθηκε σε μαντρί στο Λιβαδερό Σερβίων – Μεγάλες καταστροφές, νεκρά 15 πρόβατα

Αντιμέτωποι με εικόνες καταστροφής βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης (2/6) δύο κτηνοτρόφοι στο Λιβαδερό Σερβίων, μόλις έφτασαν στην κτηνοτροφική τους μονάδα, περίπου 8 χιλιόμετρα από το χωριό. Αρκούδα επιτέθηκε στο μαντρί και διέλυσε σχεδόν τα πάντα.

Όπως αναφέρει το kozanimedia.gr, η επίθεση σημειώθηκε νυχτερινές ώρες με θλιβερό απολογισμό 15 νεκρά αιγοπρόβατα, άλλα σοβαρά τραυματισμένα καθώς επίσης και σοβαρές υλικές ζημιές στην κτηνοτροφική μονάδα που σχεδόν διαλύθηκε.

Οι κτηνοτρόφοι, που πρόκεται για πατέρα και γιο, απευθύνθηκαν στον ΕΛΓΑ, κλιμάκιο του οποίου αναμένεται να φτάσει αύριο, Τετάρτη, στο Λιβαδερό, για να καταγράψει τις ζημιές στο ζωϊκό κεφάλαιο.

