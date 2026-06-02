Οι πέντε πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες του 2026 που θυμίζουν έργα τέχνης

Έχοντας πλέον φτάσει στον Ιούνιο του 2026, πολλά παγκόσμια γεγονότα που σημειώθηκαν μέσα σε μόλις έξι μήνες, έχουν συγκλονίσει όλο τον κόσμο.

Έτσι, το BBC συνέλεξε μερικές από τις πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες της χρονιάς, και τις συνέκρινε με αριστουργήματα της τέχνης.

Η σύλληψη του Νίκολας Μαδούρο και της Σίλια Φλόρες

Στις 3 Ιανουαρίου του 2026, η προσοχή όλου του κόσμου ήταν στραμμένη στον τότε πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νίκολας Μαδούρο και στην σύζυγό του, Σίλια Φλόρες. Μια φωτογραφία του ζευγαριού, στην οποία φαίνονταν να είναι σκυμμένοι, φορώντας χειροπέδες, ενώ έβγαιναν από ένα ελικόπτερο, συνοδευόμενοι από ένοπλους ομοσπονδιακούς πράκτορες των ΗΠΑ – ήταν πραγματικά συγκλονιστική.

O Mαδούρο στα χέρια Αμερικανών FOX

Η ιστορία ενός ηγέτη που ξαφνικά πέφτει από την εξουσία, έχει από καιρό γοητεύσει διάσημους καλλιτέχνες, όπως το έργο του βικτοριανού ζωγράφου Τσαρλς Ίστλεϊκ, ο οποίος απεικόνισε τον Ναπολέοντα ως φυλακισμένο πάνω στο πλοίο HMS Bellerophon στο Πλίμουθ Σάουντ.

Το έργο του βικτοριανού ζωγράφου Τσαρλς Ίστλεϊκ Wikipedia

Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου

Η φωτογραφία του Φιλ Νόυμπλ που απεικονίζει τον πρώην πρίγκιπα Άντριου να απομακρύνεται με αυτοκίνητο από το αστυνομικό τμήμα του Άιλσαμ στο Νόρφολκ μετά τη σύλληψή του τον Φεβρουάριο, έγινε γρήγορα εξώφυλλο παγκοσμίως.

Η έκφραση που έχει στο πρόσωπο του ο Άντριου, ο οποίος ανακρίθηκε για 12 ώρες για τη θητεία του ως εμπορικός εκπρόσωπος του Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ 2001 και 2011, μοιάζει με μια εικονογράφηση από ένα βιβλίο τρόμου, όπως εκείνη του Τσαρλς Μπελ στο βιβλίο του 1806 «Δοκίμια για την Ανατομία της Έκφρασης στη Ζωγραφική».

Εικονογράφηση του Τσαρλς Μπελ στο βιβλίο του 1806 «Δοκίμια για την Ανατομία της Έκφρασης στη Ζωγραφική» Wikipedia

Ο Punch, ο μοναχικός πίθηκος

Μια φωτογραφία που τραβήχτηκε τον Φεβρουάριο στο ζωολογικό κήπο της πόλης Ιτσικάβα, στην Ιαπωνία, δείχνει τον Punch, ένα μωρό μακάκο πίθηκο, να κοιτάζει με αγάπη έναν λούτρινο ουραγκοτάγκο που κάθεται δίπλα του, προκαλώντας παγκόσμια συγκίνηση.

Η μικρή μαϊμού που ονομάστηκε Punch X: Ζωολογικός κήπος της Ιτσικάβα

Η ένταση του βλέμματος του Punch θυμίζει μια σειρά εξαιρετικών πινάκων που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια του 19ου αιώνα από τον Γερμανό ζωγράφο και πρωτευοντολόγο Γκάμπριελ φον Μαξ, του οποίου το συγκινητικό πορτρέτο «Μαϊμού μπροστά σε σκελετό», απεικονίζει το ίδιο συναίσθημα.

Το έργο του Γκάμπριελ φον Μαξ «Μαϊμού μπροστά σε σκελετό» Wikipedia

Earthset

Μια εικόνα της Γης, στην οποία φαίνεται ο πλανήτης μας να βυθίζεται πίσω από την Σελήνη, όπως αποτυπώθηκε από την αστροναύτη της NASA Κριστίνα Κόχ κατά την διάρκεια της αποστολής Artemis II στις 6 Απριλίου, έγινε αμέσως ιστορική.

Αυτή η φωτογραφία θυμίζει το έργο «Ο Κήπος των Γήινων Απολαύσεων» του Ιερώνυμου Μπος.

Το έργο «Ο Κήπος των επίγειων Απολαύσεων» του Ιερώνυμου Μπος Wikipedia

Γήπεδο ποδοσφαίρου στην Γάζα

Μια αεροφωτογραφία ενός καταπράσινου γηπέδου ποδοσφαίρου στην πόλη της Γάζας, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στα ερείπια των τσιμεντένιων κτιρίων που καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της διετούς σύγκρουσης με το Ισραήλ, είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή.

Παλαιστίνιοι ποδοσφαιριστές προπονούνται σε ένα νεόκτιστο γήπεδο ανάμεσα στα ερείπια κατεστραμμένων κτιρίων στην πόλη της Γάζας, στις 11 Φεβρουαρίου 2026. Getty Images

Αυτή η δυστοπική εικόνα θυμίζει μια μικρογραφία του πρώτου αυτοκράτορα των Μογγόλων, του Ζαχίρ-ουντ-Ντιν Μοχάμαντ (γνωστού ως Μπαμπούρ), από τα απομνημονεύματα «Baburnama» του 16ου αιώνα.