Θανατηφόρο τροχαίο με γουρούνα στην Ίο – Νεκρός 22χρονος αλλοδαπός

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή (31/5) στην Ίο επί της επαρχιακής οδού Χώρας – Μαγγαναρίου.

Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν γουρούνα που οδηγούσε 22χρονο αλλοδαπό και συνοδηγό έναν 22χρονο, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού και τον ελαφρύ του συνοδηγού.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Ιητών.

