Θανατηφόρο τροχαίο με γουρούνα στην Ίο – Νεκρός 22χρονος αλλοδαπός
Ο 22χρονος οδηγούσε το τετράτροχο όχημα όταν αυτό εξετράπη της πορείας του
- Τροχαίο δυστύχημα με τετράτροχο όχημα σημειώθηκε την Κυριακή 31/5 στην επαρχιακή οδό Χώρας – Μαγγαναρίου στην Ίο.
- Ο 22χρονος αλλοδαπός οδηγός της γουρούνας τραυματίστηκε θανάσιμα μετά την εκτροπή και ανατροπή του οχήματος.
- Ο 22χρονος συνοδηγός υπέστη ελαφρά τραύματα.
- Τα αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Ιητών.
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή (31/5) στην Ίο επί της επαρχιακής οδού Χώρας – Μαγγαναρίου.
Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν γουρούνα που οδηγούσε 22χρονο αλλοδαπό και συνοδηγό έναν 22χρονο, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού και τον ελαφρύ του συνοδηγού.
Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Ιητών.
