Sabrina Carpenter: Έλαβε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον άνδρα, που προσπάθησε να μπει στο σπίτι της

Η Αμερικανίδα ποπ σταρ Sabrina Carpenter έλαβε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον ενός άνδρα, αφού εκείνος προσπάθησε να εισβάλει στο σπίτι της με τη βία.

Σύμφωνα με το CBS, το οποίο επικαλείται τα δικαστικά έγγραφα, οι δικηγόροι της τραγουδίστριας κατήγγειλαν ότι η Carpenter έλαβε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του William Applegate, ο οποίος προσπάθησε να εισβάλει με τη βία στο σπίτι της στο Λος Άντζελες τον περασμένο μήνα σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις.

«Είμαι σε μια συνεχής κατάσταση φόβου για την προσωπική μου ασφάλεια», αναφέρεται σε δήλωση της τραγουδίστριας.

«Με έχει παρενοχλήσει, έχει προσπαθήσει να εισβάλει παράνομα στο σπίτι μου και με παρακολουθεί. Η συμπεριφορά του αυτή μου έχει προκαλέσει σοβαρή και συνεχιζόμενη συναισθηματική οδύνη», συνέχισε.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 27χρονης, ο άνδρας εμφανίστηκε ακάλεστος στο σπίτι της αρκετές φορές τις τελευταίες εβδομάδες, προσπάθησε να μπει στο εσωτερικό της κατοικίας και αρνήθηκε να φύγει ακόμη και όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τους σωματοφύλακες της, ισχυριζόμενος ότι την γνώριζε προσωπικά και ότι εκείνη τον περίμενε.

Στις 23 Μαΐου, σύμφωνα με την καταγγελία, ο άνδρας έφτασε στην εξώπορτα του σπιτιού της τραγουδίστριας, αφού εισέβαλε στην ιδιοκτησία του γείτονά της – και προσπάθησε να την ανοίξει, πριν χτυπήσει το κουδούνι και αρνήθηκε να φύγει μέχρι να φτάσει η αστυνομία για να τον συλλάβει.

Sabrina Carpenter has been granted a temporary restraining order against a man she says stalked her for more than a month and attempted to enter her home. pic.twitter.com/wlbOXXWjaV — Good Morning America (@GMA) June 2, 2026

«Άρχισε να λέει ότι με γνώριζε προσωπικά και ότι τον περίμενα. Αυτό είναι ένα τεράστιο ψέμα», έγραψε η Carpenter στην καταγγελία της.

Στη συνέχεια, ο William Applegate επέστρεψε την επόμενη ημέρα και περιφερόταν έξω από το σπίτι της για ώρες, ενώ το ίδιο έκανε και 48 ώρες αργότερα.

Έτσι, η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια έλαβε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του άνδρα, θέλοντας να προστατέψει τον εαυτό της αλλά και την αδελφή της και τον σύντροφό της, οι οποίοι μένουν μαζί της στην κατοικία της Caprenter.

Την Παρασκευή, ένας δικαστής έκανε προσωρινά δεκτό το αίτημα, διατάσσοντας τον άνδρα να παραμένει σε απόσταση τουλάχιστον 100 μέτρων από την τραγουδίστρια, το σπίτι της, το αυτοκίνητό της και τον χώρο εργασίας της, καθώς και από τους άλλους κατοίκους της περιοχής.

Η επόμενη δικαστική ακρόαση έχει οριστεί για τις 17 Ιουνίου.

Η 27χρονη Sabrina Carpenter είναι επί του παρόντος μία από τις μεγαλύτερες ποπ σταρ του κόσμου, έχοντας κατακτήσει τα charts τόσο σε ΗΠΑ όσο και σε Ευρώπη με τα τραγούδια «Espresso», «Please Please Please», «Taste» και «Manchild».