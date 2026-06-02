Κλιντ Ίστγουντ: Ο μοναχικός καουμπόι του κινηματογράφου ρίχνει αυλαία στη σπουδαία καριέρα του

Snapshot Ο Κλιντ Ίστγουντ φαίνεται να έχει αποσυρθεί οριστικά από τον κινηματογράφο, σύμφωνα με δηλώσεις του γιου του, Κάιλ Ίστγουντ.

Ο Ίστγουντ έκλεισε την καριέρα του με τη σκηνοθεσία της ταινίας «Juror #2».

Η καριέρα του Ίστγουντ διήρκεσε πάνω από 60 χρόνια και περιλαμβάνει σημαντικές επιτυχίες ως ηθοποιός και σκηνοθέτης.

Έχει κερδίσει δύο Όσκαρ Σκηνοθεσίας και ταινίες του όπως τα Unforgiven και Million Dollar Baby τιμήθηκαν με Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τον ίδιο τον Ίστγουντ ή το στούντιο για την αποχώρησή του. Snapshot powered by AI

Οριστικά από τον κινηματογράφο φαίνεται πως έχει αποσυρθεί ο Κλιντ Ίστγουντ, σύμφωνα με δηλώσεις του γιου του, Κάιλ Ίστγουντ, βάζοντας τίτλους τέλους σε μία από τις σπουδαιότερες διαδρομές στην ιστορία του Χόλιγουντ.

Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια συνέντευξης του Κάιλ Ίστγουντ σε γαλλικό μέσο ενημέρωσης. Λίγες μόλις ημέρες μετά τη συμπλήρωση των 96 χρόνων ζωής του θρυλικού ηθοποιού και σκηνοθέτη, ο γιος του μίλησε για τη μακρόχρονη συνεργασία τους, αποκαλύπτοντας ότι ο Κλιντ Ίστγουντ έχει πλέον αποσυρθεί από την ενεργό κινηματογραφική δράση.

CLINT EASTWOOD is 96 today.



His son, Kyle, says the legendary actor and director has “retired” from filmmaking https://t.co/4pOxzGXyvR pic.twitter.com/bnGexOZ2CA — Reel Updates (@worldofreel) May 31, 2026

«Έχω πολλές όμορφες αναμνήσεις από τη συνεργασία μαζί του. Τώρα έχει αποσυρθεί, είναι 95 ετών. Ήμουν πολύ τυχερός που συνεργάστηκα μαζί του σε αρκετές ταινίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από τον ίδιο τον Ίστγουντ ή το στούντιο που συνεργάζεται μαζί του, οι δηλώσεις του γιου του θεωρούνται η πιο ξεκάθαρη ένδειξη ότι ο εμβληματικός δημιουργός έχει ολοκληρώσει την κινηματογραφική του πορεία.

Μια καριέρα που έγραψε ιστορία

Ο Κλιντ Ίστγουντ αναδείχθηκε σε παγκόσμιο κινηματογραφικό σύμβολο μέσα από την περίφημη τριλογία των σπαγγέτι γουέστερν του Σέρτζιο Λεόνε, ενώ καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς της γενιάς του με τον ρόλο του επιθεωρητή Χάρι Κάλαχαν στη σειρά ταινιών «Dirty Harry».

Έχτισε μια εξίσου επιτυχημένη καριέρα πίσω από τις κάμερες, σκηνοθετώντας ταινίες όπως τα Unforgiven, Mystic River, Million Dollar Baby, Gran Torino και American Sniper. Τα Unforgiven και Million Dollar Baby τιμήθηκαν με Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας, ενώ ο ίδιος απέσπασε δύο βραβεία Όσκαρ Σκηνοθεσίας.

Το «Juror #2» ως τελευταίο κεφάλαιο

Η τελευταία ταινία που σκηνοθέτησε ήταν το δικαστικό δράμα Juror #2, με πρωταγωνιστές τους Νίκολας Χολτ, Τόνι Κολέτ, Κίφερ Σάδερλαντ και Τζ. Κ. Σίμονς. Αν δεν υπάρξει κάποια ανατροπή, το φιλμ αναμένεται να μείνει στην ιστορία ως ο επίλογος μιας καριέρας που διήρκεσε περισσότερο από έξι δεκαετίες και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον παγκόσμιο κινηματογράφο.

Διαβάστε επίσης