Dua Lipa: Πώς κατάφερε να κρατήσει κρυφό τον γάμο της μέχρι την τελευταία στιγμή

Όλα έδειχναν πως η τραγουδίστρια ετοιμαζόταν για μια καλοκαιρινή τελετή, όμως επέλεξε έναν διακριτικό πολιτικό γάμο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

  • Η Dua Lipa παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στο Λονδίνο στις 31 Μαΐου παρουσία στενού κύκλου οικογένειας και φίλων.
  • Παρά τα δημοσιεύματα για εντυπωσιακή τελετή στην Ιταλία, επέλεξε έναν διακριτικό και αθόρυβο γάμο μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.
  • Κατάφερε να κρατήσει μυστικό το γεγονός μέχρι την τελευταία στιγμή, αιφνιδιάζοντας ακόμη και τους πιο φανατικούς θαυμαστές της.
  • Η στάση της να προστατεύει την προσωπική της ζωή επιβεβαιώνεται από την επιλογή ενός ιδιωτικού γάμου αντί για δημόσια εκδήλωση.
Ακόμη και τους πιο φανατικούς θαυμαστές της κατάφερε να αιφνιδιάσει η Dua Lipa, καθώς, ενώ εδώ και μήνες κυκλοφορούσαν δημοσιεύματα που τη ήθελαν να σχεδιάζει έναν εντυπωσιακό γάμο στην Ιταλία, εκείνη φαίνεται πως είχε εντελώς διαφορετικά σχέδια.

Σε μια εποχή όπου κάθε κίνηση των σταρ καταγράφεται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, η Dua Lipa κατάφερε να πετύχει κάτι που μοιάζει σπάνιο για τα δεδομένα της διεθνούς showbiz. Παρά τα αμέτρητα δημοσιεύματα που προέβλεπαν μια λαμπερή τελετή στην Ιταλία, η τραγουδίστρια επέλεξε να κινηθεί μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, περιορίζοντας τις πληροφορίες για τα σχέδιά της και αιφνιδιάζοντας ακόμη και όσους παρακολουθούσαν στενά την προσωπική της ζωή.

Η 30χρονη τραγουδίστρια και ο 36χρονος ηθοποιός, Κάλουμ Τέρνερ, παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στο Λονδίνο, την Κυριακή 31 Μαΐου, παρουσία στενού οικογενειακού και φιλικού κύκλου.

Από την Ιταλία... στο δημαρχείο του Λονδίνου

Το τελευταίο διάστημα πληθαίναν τα δημοσιεύματα που ήθελαν τη σταρ να ετοιμάζει μια ρομαντική τελετή στην Ιταλία, με πολλούς να θεωρούν σχεδόν βέβαιο ότι ο γάμος θα πραγματοποιούνταν μέσα στο καλοκαίρι.

Ωστόσο, η πραγματικότητα αποδείχθηκε διαφορετική. Η Dua Lipa επέλεξε να κινηθεί αθόρυβα, πραγματοποιώντας την τελετή υπό άκρα μυστικότητα και μακριά από τις πολυτελείς εκδηλώσεις που πολλοί περίμεναν.

Η κίνηση που αιφνιδίασε τους θαυμαστές της

Η είδηση προκάλεσε έκπληξη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ελάχιστοι είχαν αντιληφθεί ότι οι εξελίξεις «έτρεχαν» τόσο γρήγορα. Πολλοί μάλιστα σχολίασαν ότι η τραγουδίστρια κατάφερε να κρατήσει κρυφό ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της προσωπικής της ζωής, σε μια εποχή όπου σχεδόν τα πάντα γίνονται γνωστά σε πραγματικό χρόνο.

Μακριά από τη δημοσιότητα

Παρότι η Dua Lipa συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, έχει δείξει αρκετές φορές ότι προτιμά να κρατά ορισμένες πτυχές της προσωπικής της ζωής μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η επιλογή ενός διακριτικού πολιτικού γάμου στο Λονδίνο φαίνεται πως επιβεβαιώνει αυτή τη στάση, αφήνοντας τους θαυμαστές της έκπληκτους από τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να κρατήσει μυστικό το ευτυχές γεγονός μέχρι την τελευταία στιγμή.

