Βραζιλία: Η στιγμή που ανυποψίαστη γυναίκα πέφτει μέσα σε φρεάτιο στη μέση πεζοδρομίου - Βίντεο

Βίντεο από τη Βραζιλία καταγράφει τη στιγμή που μια 31χρονη γυναίκα πέφτει μέσα σε φρεάτιο στη μέση του πεζοδρομίου καθώς κατευθυνόταν στη δουλειά της.

Στο βίντεο διακρίνεται η γυναίκα να κατεβαίνει από μοτοσυκλέτα το πρωί της Κυριακής και να περπατάει στο πεζοδρόμιο χρησιμοποιώντας το κινητό της. Αφού πατάει πάνω στο καπάκι φρεατίου, αυτό υποχωρεί και η γυναίκα πέφτει μέσα στο έδαφος.

Ο μοτοσικλετιστής που την είχε αφήσει τρέχει να τη βοηθήσει. Η 31χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Ομοσπονδιακό Νοσοκομείο Andaraí στο Μαρακανά του Ρίο ντε Τζανέιρο με μέτριους τραυματισμούς, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωση.

Δύο άνδρες προσπάθησαν να κλέψουν το καπάκι

Μόλις λίγες ώρες πριν από την πτώση, δύο άνδρες εντοπίστηκαν από την ίδια κάμερα CCTV να χειρίζονται το καπάκι του φρεατίου. Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι το ζευγάρι προσπαθούσε να κλέψει το μεταλλικό καπάκι.

Οι τοπικές αρχές δήλωσαν ότι έχουν εντοπιστεί δύο μετατοπισμένα καπάκια φρεατίων στην περιοχή. « Ο εξοπλισμός έχει ήδη αντικατασταθεί και έχει ενημερωθούν οι υπεύθυνοι συντήρησης ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή στερέωση του».

